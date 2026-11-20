'എന്റെ ഭാര്യയാണെന്റെ ഭാഗ്യം' യാമിയെക്കുറിച്ച് ആദിത്യ ധർ; സിനിമയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ തനിക്ക് 20 വർഷമെടുത്തുവെന്ന് സംവിധായകൻtext_fields
സിനിമയിലെ തന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ ഭാര്യ യാമി ഗൗതമിന്റെ സാന്നിധ്യമാണെന്ന് സംവിധായകൻ ആദിത്യ ധർ തുറന്നുപറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയെയും കഠിനാധ്വാനത്തെയും ധൈര്യത്തെയും യാമി പ്രശംസിച്ചു. സിഎൻഎൻ-ന്യൂസ്18 ഇന്ത്യൻ ഓഫ് ദി ഇയർ 2026 അവാർഡ് ചടങ്ങിലാണ് ഇരുവരും തങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ ജീവിതത്തിലെ പരസ്പര പിന്തുണയെക്കുറിച്ച് മനസ്സുതുറന്നത്.
വർഷങ്ങളുടെ അധ്വാനവും നിരന്തര പരിശ്രമവുമാണ് തന്നെ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ എത്തിച്ചതെന്ന് ആദിത്യ ധർ ഓർത്തെടുത്തു. "ഒരു രാത്രികൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന താരമായി മാറാൻ എനിക്ക് 20 വർഷമെടുത്തു എന്നേ പറയാനാകൂ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, വളരെ കഠിനവും എന്നാൽ ആവേശകരവുമായ ഒരു യാത്രയായിരുന്നു ഇത്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായ വ്യക്തികളിൽ ഒരാളെ ജീവിതപങ്കാളിയായി ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ ശരിക്കും നന്ദിയുള്ളവനാണ്. അവൾ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്ന നിമിഷം എന്റെ വിധി തന്നെ മാറിമറിഞ്ഞു. ഭാരതത്തിന്റെ കഥകൾ ലോകത്തോട് പറയാൻ എന്നെ സഹായിക്കുന്ന ആ 'ലേഡി ലക്ക്' അവളാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സംവിധായകനാകണമെന്ന സ്വപ്നവുമായി 2006-ലാണ് ആദിത്യ മുംബൈയിലേക്ക് എത്തിയത്. പിന്നീട് വർഷങ്ങളോളം അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായും ഗാനരചയിതാവായും ഡയലോഗ് റൈറ്ററായും പ്രവർത്തിച്ച ശേഷമാണ് 2019-ൽ 'ഉറി: ദി സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക്' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സ്വതന്ത്ര സംവിധായകനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത്. വിക്കി കൗശൽ നായകനായ ഈ ചിത്രം വലിയ സാമ്പത്തിക വിജയം നേടുകയും മികച്ച സംവിധാനത്തിനുള്ള ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ആദിത്യക്ക് നേടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് 'ധുരന്ദർ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സംവിധായകനെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിച്ചു.
ഭർത്താവിനെക്കുറിച്ച് യാമി ഗൗതമും ഹൃദയസ്പർശിയായ വാക്കുകൾ പങ്കുവെച്ചു. ഒരു സംവിധായകനെന്ന നിലയിലും വ്യക്തിയെന്ന നിലയിലും ആദിത്യയെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന ചോദ്യത്തിന്, ആത്മാർത്ഥത, സത്യസന്ധത, വ്യക്തിത്വം, അഭിനിവേശം, കഠിനാധ്വാനം എന്നിവയുടെ അപൂർവ സംയോജനമായാണ് അവർ അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
2021 ജൂൺ 4-ന് ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ വെച്ച് അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ലളിതമായ ചടങ്ങിലൂടെയായിരുന്നു ഇവരുടെയും വിവാഹം. 2024 മെയ് മാസത്തിലാണ് ഈ ദമ്പതികൾക്ക് വേദാവിദ് എന്ന മകൻ പിറന്നത്.