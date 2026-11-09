'എന്റെ മൂക്കിന്റെ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞശേഷമാണ് സിനിമ ചെയ്യാൻ അമ്മ സമ്മതിച്ചത്'; ശ്രീദേവിയെക്കുറിച്ച് ജാൻവി കപൂർ

'എന്റെ മൂക്കിന്റെ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞശേഷമാണ് സിനിമ ചെയ്യാൻ അമ്മ സമ്മതിച്ചത്'; ശ്രീദേവിയെക്കുറിച്ച് ജാൻവി കപൂർtext_fields
ബോളിവുഡിൽ ചുരുങ്ങിയ സമയംകൊണ്ട് തന്റേതായ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ച യുവനടി ജാൻവി കപൂർ തന്റെ സിനിമാപ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴയ ഓർമ്മ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിഹാസ താരം ശ്രീദേവിയുടെ മകളായിരിക്കുമ്പോഴും സിനിമയിലേക്ക് കടന്നുവരാൻ അമ്മയുടെ അനുവാദം വാങ്ങുക എന്നത് ജാൻവിയെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല.
താൻ സിനിമയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് അമ്മ ശ്രീദേവിയോട് ആദ്യമായി പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഇതിഹാസ താരം ഒരേസമയം അമ്പരന്നുപോവുകയാണുണ്ടായത്. മകളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയായിരുന്നു ശ്രീദേവിക്ക്. എങ്കിലും പിന്നീട് മകളുടെ ആഗ്രഹം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ നൽകിയ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, 'ശരി, നീ സിനിമയിലേക്ക് വന്നുകൊള്ളൂ, പക്ഷേ അതിനായി നിന്റെ ജീവിതം തന്നെ പൂർണമായി നൽകേണ്ടിവരും' അതായത് അത്രയധികം സമർപ്പണവും കഠിനാധ്വാനവും ഈ രംഗത്ത് ആവശ്യമാണെന്ന് അമ്മ അന്നേ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്നു.
തുടക്കത്തിൽ ജാൻവി അഭിനയരംഗത്തേക്ക് വരുന്നതിനോട് ശ്രീദേവിക്ക് വലിയ താൽപ്പര്യമോ വിശ്വാസമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ രസകരമായ ഒരു കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജാൻവി പറയുന്നത് താൻ മൂക്കിന്റെ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയയായ ശേഷമാണ് അമ്മക്ക് തന്നിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചതെന്നാണ്. 'അമ്മക്ക് ആദ്യം വലിയ സംശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, ഞാൻ എന്റെ മൂക്കിന്റെ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തശേഷമാണ് അമ്മ നോക്കിയിട്ട് 'ആ, ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയോ സാധ്യതകളുണ്ട്' എന്ന് പറഞ്ഞത്,' എന്ന് ജാൻവി തമാശയായി ഓർക്കുന്നു.
അമ്മയുടെ വിയോഗത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള മാസങ്ങളിലാണ് ജാൻവി കപൂർ ശശാങ്ക് ഖെയ്താന്റെ റൊമാന്റിക് ഡ്രാമ ചിത്രമായ 'ധഡക്' എന്ന സിനിമയിലൂടെ ബോളിവുഡിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത്. എന്നാൽ താൻ ഏറ്റവും അധികം ആഗ്രഹിച്ച ആ വലിയ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഒപ്പം നിൽക്കാൻ അമ്മ ശ്രീദേവി ഇന്ന് കൂടെയില്ലെന്നത് ജാൻവിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ഹൃദയം തകർക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. എങ്കിലും അമ്മ പകർന്നുനൽകിയ പാഠങ്ങളും ഓർമ്മകളും നെഞ്ചേറ്റിക്കൊണ്ട് തന്റെ കരിയറിൽ മുന്നേറുകയാണ് ഈ നടി.