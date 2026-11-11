‘നിങ്ങൾക്ക് നാണമില്ലേ?’ രാമായണത്തിൽ സീതയെ ഫൈറ്റർ ആക്കിയതിൽ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മുകേഷ് ഖന്ന

‘നിങ്ങൾക്ക് നാണമില്ലേ?’ രാമായണത്തിൽ സീതയെ ഫൈറ്റർ ആക്കിയതിൽ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മുകേഷ് ഖന്നtext_fields
നിതേഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്ത് വൻ വിജയത്തിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന 'രാമായണ: റൈസ് ഓഫ് എ ലെജൻഡ്' എന്ന ചിത്രത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മുതിർന്ന നടൻ മുകേഷ് ഖന്ന. സായ് പല്ലവി അവതരിപ്പിച്ച സീതായുടെ വിവാദ ഫൈറ്റ് സീക്വൻസിനെതിരെയാണ് ശക്തിമാൻ താരം രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. വാത്മീകി രാമായണത്തിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തം കഥയായി ചേർത്ത് ബോക്സ് ഓഫീസ് കലക്ഷന് വേണ്ടി പുണ്യഗ്രന്ഥത്തെ വളച്ചൊടിക്കുകയാണെന്ന് മുകേഷ് ഖന്ന ആരോപിച്ചു. തന്റെ പുതിയ വ്ലോഗിലൂടെയാണ് മുകേഷ് ഖന്ന ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത്.
വാത്മീകിയുടെ രാമായണത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കഥ കയറ്റി വെക്കുന്നത് നിർത്തൂ. നിങ്ങൾക്ക് നാണമില്ലേ? എന്നാണ് മുകേഷ് ഖന്ന വ്ലോഗിൽ പറഞ്ഞത്. സീതാ മാതാവ് ഝാൻസി റാണിയെപ്പോലെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ മാച്ചോ ആയി മാറുന്ന നായികമാരെപ്പോലെയാണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഞാൻ വാത്മീകിയുടെ രാമായണം വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ എവിടെയും സീതാ ദേവി പോയി ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല’ മുകേഷ് ഖന്ന പറഞ്ഞു.
‘അവർ മര്യാദാ പുരുഷോത്തമന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു, സേവന ഭാവം കാണിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു. അവർ ഒരു ഫൈറ്റർ ആയിരുന്നില്ല. അവർ ഫൈറ്റർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ രാവണനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് രാവണൻ അവരെ അനായാസം പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയത്? എന്നും മുകേഷ് ഖന്ന ചോദിച്ചു. സീതയെ ഒരു ഫൈറ്ററായി ചിത്രീകരിച്ചത് വാത്മീകി രാമായണത്തിന് എതിരാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട്.
നിർമാതാവ് നമിത് മൽഹോത്രയുടെ വിശദീകരണത്തിലും മുകേഷ് ഖന്ന അവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഈ രംഗം വാത്മീകി രാമായണത്തിൽ നിന്നല്ല, മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതാണെന്നായിരുന്നു നിർമാതാവിന്റെ വിശദീകരണം. എന്നാൽ ഇതിനെ മുകേഷ് ഖന്ന ശക്തമായി എതിർത്തു. ‘വാത്മീകി മഹർഷി എഴുതിയ ഒരേയൊരു രാമായണം മാത്രമേയുള്ളൂ’ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഹിന്ദു ഇതിഹാസങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ കൈകടത്താൻ എങ്ങനെ ധൈര്യപ്പെടുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. മറ്റ് മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇത്തരം സ്വാതന്ത്ര്യം എടുക്കാൻ ഇവർ തയാറാകുമോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു.
4000 കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ ഒരുങ്ങിയ ചിത്രത്തിന്റെ പണം തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള വാണിജ്യ താൽപര്യങ്ങൾ പരമ്പരാഗത കഥകളെ ബലികഴിപ്പിക്കരുതെന്നും താരം പറഞ്ഞു. താൻ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും, പ്രൊമോഷണൽ മെറ്റീരിയൽ, പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ, റിവ്യൂകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തന്റെ വിമർശനമെന്നും മുകേഷ് ഖന്ന വ്യക്തമാക്കി. പുണ്യഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സ്വന്തം ഭാവന കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന പൊതുവായ പ്രവണതയെ അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു. രാമായണവും മഹാഭാരതവും പോലുള്ള ഇതിഹാസങ്ങളിൽ കൈകടത്തുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും ന്യായീകരിക്കാവുന്നതാണോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
രൺബീർ കപൂർ ശ്രീരാമനായും, സായ് പല്ലവി സീതയായും, യാഷ് രാവണനായും, രവി ദുബെ ലക്ഷ്മണനായും എത്തുന്ന 'രാമായണ: റൈസ് ഓഫ് എ ലെജൻഡ്' 2026 നവംബർ 5ന് തിയറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്തു. പോസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സീനിൽ ഹനുമാനായി സണ്ണി ഡിയോളിന്റെ കാമിയോയും ഉണ്ടായിരുന്നു. 2028ൽ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തുമെന്നാണ് സൂചന. ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വൻ വിജയം നേടുമ്പോഴും സീതയെ ഫൈറ്ററായി കാണിച്ചതിനെതിരെയുള്ള ചർച്ചകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശക്തമായി തുടരുകയാണ്.