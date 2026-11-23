‘തല മീറ്റ്സ് തല’; സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി 'തല' സംഗമംtext_fields
ചെന്നൈ: കാവ്യാ മാരന്റെയും സംഗീത സംവിധായകൻ അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറിന്റെയും വിവാഹ സത്കാരങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെയും ക്രിക്കറ്റിലെയും പ്രമുഖ താരങ്ങളുടെ സംഗമവേദിയായി മാറുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ രാത്രി നടന്ന ആഘോഷങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ നടൻ അജിത് കുമാറും മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് നായകൻ എം.എസ്. ധോണിയും ഹൃദ്യമായ സംഭാഷണത്തിലേർപ്പെടുന്നതും ആശംസകൾ കൈമാറുന്നതും കാണാം.
ആരാധകർ സ്നേഹത്തോടെ 'തല' എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇരുവരുടെയും ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ തരംഗമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ധോണിയും ഭാര്യ സാക്ഷിയും അജിത്തിനും ഭാര്യ ശാലിനിക്കുമൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ചിത്രമാണ് വൈറലായിരിക്കുന്നത്. ഇരുവരും പരസ്പരം ആശ്ലേഷിക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതുമായ മറ്റൊരു ചിത്രവും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി ആരാധകരാണ് കമന്റുകളുമായി എത്തിയത്. തല x തല, ആരാണ് ഇതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചത് എന്നായിരുന്നു ഒരാളുടെ പ്രതികരണം. തല ഫോർ എ റീസൺ, എം.എസ്. ധോണി x അജിത് കുമാർ എന്നും തല മീറ്റ്സ് തല... ട്രില്യൺ ഡോളർ ചിത്രം എന്നും മറ്റു ചിലർ കുറിച്ചു. രണ്ട് തലമാരുടെ കൂടിക്കാഴ്ച! എന്നിങ്ങനെയുള്ള കമന്റുകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറയുന്നുണ്ട്.
സൺ ന്യൂസ് പങ്കുവെച്ച മറ്റൊരു പോസ്റ്റിൽ ധോണി രജനികാന്തുമായി സംസാരിക്കുന്നതും, ധോണിയും രജനികാന്തും അജിത് കുമാറും ഒരേ ഫ്രെയിമിൽ എത്തുന്നതുമായ ദൃശ്യങ്ങളുമുണ്ട്. നയൻതാര, രശ്മിക മന്ദാന, വിജയ് ദേവരകൊണ്ട, ചിമ്പു, ലോകേഷ് കനകരാജ് തുടങ്ങി സിനിമാ രംഗത്തെ നിരവധി പ്രമുഖരും ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളിൽ മുൻ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് താരങ്ങളായ കെയ്ൻ വില്യംസൺ, ഡെയ്ൽ സ്റ്റെയ്ൻ, മുത്തയ്യ മുരളീധരൻ എന്നിവരും ചടങ്ങിനെത്തി.
നവംബർ 21ന് ഐടിസി ഗ്രാൻഡ് ചോളയിൽ നടന്ന ചെന്നൈ റിസപ്ഷന്റെ ആദ്യ ദിവസവും ഏറെ പ്രൗഢഗംഭീരമായിരുന്നു. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്, സൂപ്പർതാരം രജനികാന്ത്, കമൽഹാസൻ, എ.ആർ. റഹ്മാൻ, ശങ്കർ, കാർത്തി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ അന്നത്തെ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു. സൺ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ കലാനിധി മാരന്റെ മകളും സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് സി.ഇ.ഒ.യുമാണ് കാവ്യാ മാരൻ. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ സംഗീത സംവിധായകരിൽ ഒരാളാണ് അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദർ.
'വൈ ദിസ് കൊലവെറി ഡി' എന്ന ഗാനത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ അനിരുദ്ധ്, ജയിലർ, വിക്രം, ലിയോ, ജവാൻ, കൂലി തുടങ്ങിയ വൻകിട ചിത്രങ്ങൾക്ക് സംഗീതം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നവംബർ 11ന് ഗ്രീസിൽ വെച്ച് അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹം. തുടർന്ന് നവംബർ 21, 22 തിയതികളിലായി രണ്ട് റിസപ്ഷനുകളാണ് ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ചത്.