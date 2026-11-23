ആർഎസ്എസിനെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി മോഹൻലാൽ: 'സംഘം നിറവേറ്റുന്നത് സാംസ്കാരിക കർത്തവ്യം, രാജ്യസ്നേഹവും ദേശീയ ബോധവും വെറും മുദ്രാവാക്യങ്ങളല്ല'text_fields
കോഴിക്കോട്: ആർഎസ്എസ് മുഖവാരികയായ കേസരിയുടെ ചടങ്ങിൽ ആർഎസ്എസിനെ പുകഴ്ത്തി നടൻ മോഹൻലാൽ. കേസരിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോഴിക്കോട് കേസരി ഭവനിൽ ഒരുക്കിയ മാതംഗി മൾട്ടിമീഡിയ റെക്കോർഡിങ് സ്റ്റുഡിയോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കേസരി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഉണരുന്നത് വീരത്വത്തിന്റെയും ശൂരത്വത്തിന്റെയും ഗർജ്ജനമാണെന്നാണ് മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞത്.
'ശടകുടഞ്ഞെഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു സിംഹത്തിന്റെ രാജകീയ ഭാവം, സ്വയമേവ മൃഗേന്ദ്രത എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പറയാറ്. ആരും അഭിഷേകം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം പരാക്രമം കൊണ്ടുതന്നെ മൃഗരാജ പദവിയിലേക്ക് ഉയരുന്നവനാണ് സിംഹം. എന്നാൽ, ഇവിടെ കേസരി അക്ഷരങ്ങളുടെ പ്രൗഢിയാണ്. ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെയും ദേശാഭിമാനത്തിന്റെയും മറുവാക്ക്' മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു.
'ദേശസ്നേഹത്തിലും ദേശീയ ബോധത്തിലും വേരുറപ്പിച്ച മാധ്യമ പ്രവർത്തനവും സാമൂഹ്യ ഇടപെടലുകളുമായിരുന്നു കേസരിക്ക് പിന്നിൽ. പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതോടെ സംഘം അവിടെ ഒരു സാംസ്കാരിക കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുകയായിരുന്നു. രാജ്യം നിലനിന്നാൽ മാത്രമേ ഈ സംസ്കൃതി നിലനിൽക്കൂ എന്ന സത്യം കേസരി അതിന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയും എല്ലാകാലത്തും സമൂഹത്തോട് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ആ ബോധത്തെ അടയാളമാക്കി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഭാരതം എന്ന മഹത്തായ സംസ്കൃതിയുടെ പാഠങ്ങൾ കേസരി തലമുറകളിലേക്ക് പകർന്നു നൽകി. രാജ്യസ്നേഹികളും നിസ്വാർഥരും അറിവിന്റെ ആഴമുള്ളവരുമായ എത്രയോ മനുഷ്യർ ലക്ഷ്യബോധമുള്ള ഈ യാത്രയെ കാലങ്ങളിലൂടെ അർത്ഥപൂർണമാക്കി. അവരിൽ പി. പരമേശ്വർജിയെ ഞാൻ പ്രത്യേകം സ്മരിക്കുന്നു.' മോഹൻലാൽ വ്യക്തമാക്കി.
'ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും രാജ്യസ്നേഹവും ദേശീയ ബോധവും സാത്വികമായ രീതിയിൽ ലയിച്ചു ചേരണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. രാജ്യസ്നേഹവും ദേശീയ ബോധവും വെറും മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ അല്ല, അതൊരു സംസ്കാരമാണ്. തലമുറകളിൽ നിന്ന് തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറി കൊളുത്തേണ്ട ഒരു ദീപം. ഭൗതികമായ സന്നാഹങ്ങൾക്കപ്പുറം ഈ സാംസ്കാരിക ബോധത്തിന്റെ കരുത്തിലാണ് ഒരു രാഷ്ട്രം നിവർന്നു നിൽക്കുന്നത്. എനിക്ക് അൽപ്പമെങ്കിലും വശമുള്ള കല അഭിനയമാണ്. അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരുമ്പോൾ ആ കലയിലൂടെ എന്നാലാകും വിധം ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തെ സേവിക്കുന്നു. ഓരോ പൗരനിലും ഈ ബോധം ഉണർത്തുന്നതിൽ കേസരി പോലുള്ള മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വലിയ പങ്കാണുള്ളത്. ' മോഹൻലാൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.