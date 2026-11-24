മിഥുൻ രമേശിന്റെ പേരിൽ ചാരിറ്റി തട്ടിപ്പ്; ‘അയാൾ ഫ്രോഡ് ആണ്, ആരും പണം കൊടുക്കരുത്’text_fields
തന്റെ പേര് ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ചാരിറ്റിയുടെ പേരിൽ പണപ്പിരിവ് നടത്തുന്നയാൾക്കെതിരെ ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുമായി അവതാരകനും നടനുമായ മിഥുൻ രമേശ്. കുട്ടിയുടെ കരൾ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയക്കായി മിഥുൻ 25,000 രൂപ നൽകി എന്ന വ്യാജ അവകാശവാദവുമായി നബീൽ എന്നയാളാണ് ആളുകളെ സമീപിക്കുന്നത്.
ഇയാളുടെ വാക്കുകളിൽ ആരും വീഴരുതെന്നും, ഇത്തരമൊരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ലെന്നും മിഥുൻ രമേശ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ച വിഡിയോയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. സിനിമാ-സോഷ്യൽ മീഡിയ രംഗത്തെ നിരവധി പ്രമുഖർക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇയാൾ ഇതിനകം സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും താരം വെളിപ്പെടുത്തി.
ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അത് പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന നിലപാടായതുകൊണ്ടാണ് താൻ ചെയ്യുന്ന സഹായങ്ങൾ പുറത്തുപറയാത്തതെന്ന് മിഥുൻ വിഡിയോയിൽ വിശദീകരിച്ചു. മറ്റുള്ളവർ തങ്ങളുടെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമൂഹവുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണെന്നും, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനമാകുന്നതിൽ സന്തോഷമേയുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ വ്യാജ കഥകൾ മെനഞ്ഞ് ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കുന്നവരെ വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം ശക്തമായി ഓർമിപ്പിച്ചു.
‘നബീൽ എന്നൊരാൾ ഉണ്ട്, അവൻ ഞാൻ അവനു 25000 രൂപ അയച്ചുകൊടുത്തു എന്നുപറഞ്ഞ് നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ പറ്റിക്കുന്നുണ്ട്. അവന്റെ കുട്ടിയുടെ കരൾ മാറ്റിവെക്കാൻ എന്നാണു പറയുന്നത്. വെറും ഫ്രോഡ് ആണ്, അങ്ങനെയൊരു സംഭവമേ ഇല്ല’ മിഥുൻ വിഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞു.
തന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നിരവധി സെലിബ്രിറ്റികൾക്കും നബീൽ സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചതായി മിഥുൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പൂർണ്ണമായും വ്യാജമായ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും, ആർക്കും പണം കൈമാറരുതെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. യഥാർത്ഥത്തിൽ സഹായം അർഹിക്കുന്ന ആവശ്യക്കാർക്ക് മാത്രമേ പണം നൽകാവൂ എന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.
‘വെറും കള്ളനാണ്, വെറും ഫ്രോഡ്, നിങ്ങളാരും പണം കൊടുക്കരുത്. പണം ആവശ്യക്കാർക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കാവൂ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസേജ് അയച്ചാൽ ഞാൻ മറുപടി തരാം. നബീൽ എന്നയാൾ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൊടുക്കരുതെന്നും മിഥുൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ പരസ്യമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെക്കുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇടാത്തതെന്ന് മിഥുൻ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ നമ്പർ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് തനിക്ക് നേരിട്ട് സന്ദേശം അയച്ചാൽ നൽകാമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. തന്റെ പേരിൽ ചാരിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ട് സന്ദേശങ്ങളോ കോളുകളോ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആളുകൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും, സംശയങ്ങൾ നേരിട്ട് ചോദിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും മിഥുൻ രമേശ് വിഡിയോയിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.