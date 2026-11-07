രജനി സാറിനൊപ്പവും ധനുഷ് സാറിനൊപ്പവും അഭിനയിച്ചു, ഇനി ധനുഷിന്റെ മകനൊപ്പം എന്നാണെന്ന് അറിയില്ല; മമ്മൂട്ടിtext_fields
മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയും തമിഴ് താരം ധനുഷും ഒന്നിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് ഓം. രാജ്കുമാർ പെരിയസാമി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രീ റിലീസ് ഈവന്റിൽ മമ്മൂട്ടി നടത്തിയ രസകരമായ പ്രസംഗമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നത്. ഞാൻ രജനി സാറിനൊപ്പവും ധനുഷ് സാറിനൊപ്പവും അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ധനുഷിന്റെ മകൻ അടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ എപ്പോൾ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് മമ്മൂട്ടി തമാശയായി പറഞ്ഞു.
പേരൻപിന് ശേഷം തമിഴിൽ ഒരു നല്ല സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. എട്ടു വർഷത്തോളം അവസരങ്ങൾക്കായി കാത്തിരുന്ന ശേഷമാണ് ഓം സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 45 ദിവസത്തെ ഷൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ ചിത്രം 6 മാസത്തോളം നീണ്ടുപോയി. ഒരു കടത്തുകാരന്റെ കഥയായതിനാൽ രാത്രികാലങ്ങളിലായിരുന്നു ഭൂരിഭാഗം ചിത്രീകരണവും.
ധനുഷിന്റെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കും ഈ ചിത്രത്തിലേതെന്നും, സായ് പല്ലവിയുടെ പ്രകടനം അതിശയകരമാണെന്നും മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. സാധാരണ നായകന്മാരാണ് സിനിമകളിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളതെങ്കിൽ, ഇതിൽ ബ്രൂസ് ലീയെപ്പോലെയാണ് സായ് പല്ലവി ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിൽ തിളങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ സായ് പല്ലവിയെ താൻ ഹീറോ എന്ന് വിളിക്കുമെന്നും മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. തന്റെ പ്രസംഗം തമാശയായി തോന്നാമെങ്കിലും ഓം വളരെ സീരിയസായ, പ്രേക്ഷകരുടെ ഉള്ളുതൊടുന്ന ഒരു ചിത്രമായിരിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞാണ് മമ്മൂട്ടി വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിച്ചത്. ചിത്രം നവംബർ 20നാണ് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുക.