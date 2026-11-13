‘കഥ പറയുമ്പോൾ’ കണ്ട് കണ്ണു നിറഞ്ഞുപോയി, മമ്മൂട്ടി ദൈവം സ്പർശിച്ച മനുഷ്യനെന്ന് ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്ക ബാവ; ശത്രുക്കളെ മിത്രങ്ങളാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് മഹാനടൻ

‘കഥ പറയുമ്പോൾ’ കണ്ട് കണ്ണു നിറഞ്ഞുപോയി, മമ്മൂട്ടി ദൈവം സ്പർശിച്ച മനുഷ്യനെന്ന് ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്ക ബാവ; ശത്രുക്കളെ മിത്രങ്ങളാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് മഹാനടൻtext_fields
കോലഞ്ചേരി: ഒരു കലാകാരന്റെ അഭിനയത്തിന് മനുഷ്യഹൃദയത്തെ എത്രത്തോളം സ്പർശിക്കാനാകുമെന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ‘കഥ പറയുമ്പോൾ’ സിനിമയിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ വേഷമെന്ന് ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്കാ ആബൂൻ മോർ ബസേലിയോസ് ജോസഫ് ബാവ. ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ കഥാപാത്രം സ്കൂളിൽ നടത്തുന്ന പ്രസംഗം കണ്ടപ്പോൾ തന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞുപോയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കാലം ചെയ്ത കാതോലിക്ക ബസേലിയോസ് തോമസ് പ്രഥമന് ബാവയുടെ സ്മരണാർഥം ഏര്പ്പെടുത്തിയ ശ്രേഷ്ഠ ബാവ പുരസ്കാരം നടൻ മമ്മൂട്ടിക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്ക ബാവ.
‘മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ മമ്മൂട്ടി എന്ന പേര് സിനിമയുമായി അത്രമേൽ ഇഴചേർന്നിരിക്കുന്നു. മമ്മൂട്ടിയെന്നാൽ സിനിമ, സിനിമയെന്നാൽ മമ്മൂട്ടി അതാ മലയാളിക്ക് അദ്ദേഹം. ദൈവം സ്പർശിച്ച മനുഷ്യനാണ് മമ്മൂട്ടി.’ -അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സിനിമാലോകത്തുനിന്ന് ഒരാൾ ഈ വേദിയിൽ എത്തുന്നത് അപൂർവമാണെന്ന് സമ്മേളനത്തിൽ മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. തോമസ് പ്രഥമൻ ബാവയുമായുള്ള ആത്മബന്ധവും അദ്ദേഹം അനുസ്മരിച്ചു. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവെച്ചു.
വിദ്വേഷം നിറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് സമൂഹം കടന്നുപോകുമ്പോൾ, ശത്രുക്കളെ നേരിടുന്നതിനെക്കുറിച്ചും വ്യത്യസ്തമായൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടെന്ന് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു.
‘എതിർപ്പുകളെ സൗഹൃദത്തിലൂടെ മറികടക്കുക എന്നതാണ് ആ വലിയ ജീവിതപാഠം. ശത്രുക്കളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് പ്രയോഗിക്കും. ശത്രുക്കളെ മിത്രങ്ങളാക്കിയാണ് അവരെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. വിദ്വേഷത്തിനും പകക്കും പകരം സൗഹൃദവും സ്നേഹവും വളർത്തണം’ -മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു.
ആഗോള സുറിയാനി ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ തലവൻ പരിശുദ്ധ ഇഗ്നാത്തിയോസ് അഫ്രേം ദ്വിതീയൻ പാത്രിയർക്കീസ് ബാവ മമ്മൂട്ടിക്ക് പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു.
യാക്കോബായ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കോലഞ്ചേരിയിൽ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചത്.