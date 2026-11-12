മമ്മൂട്ടിക്ക് ‘ശ്രേഷ്ഠ ബാവ’ പുരസ്കാരം

മമ്മൂട്ടിക്ക് ‘ശ്രേഷ്ഠ ബാവ’ പുരസ്കാരംtext_fields
കോലഞ്ചേരി: കാലം ചെയ്ത കാതോലിക്ക ബസേലിയോസ് തോമസ് പ്രഥമന് ബാവയുടെ സ്മരണാർഥം ഏര്പ്പെടുത്തിയ ശ്രേഷ്ഠ ബാവ പുരസ്കാരം നടൻ മമ്മൂട്ടിക്ക്. സമൂഹത്തിന്റെ നന്മക്കും പുരോഗതിക്കും നല്കുന്ന സംഭാവനകള് കണക്കിലെടുത്താണ് പുരസ്കാരം നല്കുന്നതെന്ന് സഭ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു.
യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഇന്ന് അവധി
കോലഞ്ചേരി: മുളന്തുരുത്തി സുന്നഹദോസിന്റെ ശതോത്തര സുവര്ണ ജൂബിലിയും വി. മൂറോന് കൂദാശയും നടക്കുന്നതിനാൽ വെള്ളിയാഴ്ച യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയുടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാല്, പരീക്ഷകള്ക്ക് മാറ്റമുണ്ടാവില്ല
വിശുദ്ധ മൂറോൻ കൂദാശയിൽ ആഗോള സുറിയാനി ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ തലവൻ പരിശുദ്ധ ഇഗ്നാത്തിയോസ് അഫ്രേം ദ്വിതീയൻ പാത്രിയർക്കീസ് ബാവാ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് മുഖ്യകാർമ്മികത്വം വഹിക്കും. 22 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മലങ്കരയിൽ വിശുദ്ധ മൂറോൻ കൂദാശ നടക്കുന്നത്.
സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനായ പാത്രിയർക്കീസ് ബാവായ്ക്ക് മാത്രമാണ് വിശുദ്ധ മൂറോൻ കൂദാശ ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ളത്. 1876-ൽ അന്ത്യോഖ്യാ പാത്രിയർക്കീസ് പരിശുദ്ധ പത്രോസ് തൃതീയൻ ബാവായുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന മുളന്തുരുത്തി സുന്നഹദോസിലാണ് മലങ്കര സഭയെ ഏഴ് ഭദ്രാസനങ്ങളായി വിഭജിച്ചതും സഭാ ഭരണഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയതും. അന്ന് മുളന്തുരുത്തി മാർത്തോമൻ പള്ളിയിൽ വെച്ചാണ് മലങ്കരയിലെ ആദ്യ വിശുദ്ധ മൂറോൻ കൂദാശയും നടന്നത്.
വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 8 മണിക്ക് പുത്തൻകുരിശ് പാത്രിയർക്കാ സെന്ററിലെ സെന്റ് അത്തനേഷ്യസ് കത്തീഡ്രലിൽ വിശുദ്ധ മൂറോൻ കൂദാശയും തുടർന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാനയും നടക്കും. ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്കാ ആബൂൻ മോർ ബസേലിയോസ് ജോസഫ് ബാവായും സഭയിലെ മെത്രാപ്പോലീത്തമാരും സഹകാർമ്മികരാകും. ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് യാക്കോബായ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി അസോസിയേഷൻ യോഗവും, തുടർന്ന് 3 മണിക്ക് മുളന്തുരുത്തി സുന്നഹദോസ് 150-ാം വാർഷിക പൊതുസമ്മേളനവും നടക്കും. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് മുളന്തുരുത്തി മാർത്തോമൻ കത്തീഡ്രലിൽ ചാത്തുരുത്തിൽ ഗീവർഗീസ് മോർ ഗ്രീഗോറിയോസ് തിരുമേനിയുടെ (പരുമല തിരുമേനി) മെത്രാഭിഷേകത്തിന്റെ 150-ാം വാർഷിക ഓർമ്മയാചരണം പാത്രിയർക്കീസ് ബാവാ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. തുടർന്ന് എപ്പിസ്കോപ്പൽ സുന്നഹദോസും ചേരും..