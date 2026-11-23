‘എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാർത്തികേയൻ വേണം’; ബോക്സ് ഓഫീസിൽ തരംഗമായി ധനുഷ്, മമ്മൂട്ടി ചിത്രം ‘ഓം’text_fields
രാജ്കുമാർ പെരിയസാമി സംവിധാനം ചെയ്ത് തിയറ്ററുകളിലെത്തിയ തമിഴ് ചിത്രം 'ഓം' മികച്ച പ്രതികരണങ്ങളുമായി മുന്നേറുകയാണ്. ധനുഷ്, സായ് പല്ലവി, മമ്മൂട്ടി എന്നിവർ അണിനിരക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന് തിയറ്ററുകളിൽ നിന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നും വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ കഥാഗതിയും തിരക്കഥയും രാജ്കുമാർ പെരിയസാമിയുടെ അവതരണ രീതിയും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രധാന താരങ്ങളുടെ പ്രകടനങ്ങളെ പുകഴ്ത്തിയുള്ള കമന്റുകളാണ് അധികവും.
ചിത്രത്തിന്റെ വിജയാരവങ്ങൾക്കിടയിലാണ് നടൻ മമ്മൂട്ടി പുതിയ പോസ്റ്റിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ‘എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാർത്തികേയൻ വേണം’ എന്ന പോസ്റ്ററാണ് മമ്മൂട്ടി പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓം വിജയകരമായി പ്രദർശനം തുടരുന്നു എന്ന കാപ്ഷനൊപ്പം ചിത്രം വിജയകരമായി പ്രദർശനം തുടരുകയാണെന്ന സൂചനയും അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്ററിൽ മമ്മൂട്ടി ധനുഷിന്റെ കൈയിൽ വാച്ച് കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹവും അടുപ്പവും വ്യക്തമാക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ഇതിനോടകം തന്നെ ആരാധകർക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.
'ഓപ്പറേഷൻ മോൾ' എന്ന ടാഗ്ലൈനോട് കൂടിയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. രാജ്കുമാർ പെരിയസാമി തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ രചനയും സംവിധാനവും നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധ അഗർവാൾ നിർമിക്കുന്ന ചിത്രം, ധനുഷും അസ്മത് ജാഫറും ചേർന്നാണ് നിർമിക്കുന്നത്. വണ്ടർബാർ ഫിലിംസ്, തിങ്ക് മ്യൂസിക്, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, ദീവോ തുടങ്ങി നിരവധി ബാനറുകളും ഇതിന്റെ ഭാഗമായുണ്ട്. മമ്മൂട്ടിയും ധനുഷും ഒന്നിച്ചെത്തുന്ന പോസ്റ്റർ ഇതിനോടകം തന്നെ ആരാധകർക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.
ആദ്യദിനം സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചതെങ്കിലും ബോക്സ് ഓഫീസില് മികച്ച മുന്നേറ്റമാണ് ഓം നടത്തുന്നത്. 100 കോടി ക്ലബ്ബില് ഓം ഇടംപിടിച്ചേക്കുമെന്നാണ് ട്രാക്കര്മാര് കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. ഇന്ഡസ്ട്രിയിലെ ടോപ് താരമാണെങ്കിലും കരിയറില് ഇന്നേവരെ 100 കോടി നേടാന് മമ്മൂട്ടിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല.
ഓമിലൂടെ കരിയറിലെ ആദ്യത്തെ നൂറ് കോടി മമ്മൂട്ടി നേടുമെന്നാണ് സിനിമാപേജുകള് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ധനുഷിന്റെ ആറാമത്തെ നൂറ് കോടി ചിത്രമായും ഓം മാറിയേക്കും. തിരുച്ചിത്രമ്പലം, വാത്തി, കുബേര, രായന്, തേരെ ഇഷ്ക് മേന് എന്നിവയാണ് നൂറ് കോടി നേടിയ ധനുഷിന്റെ മറ്റ് ചിത്രങ്ങള്. ഓം ധനുഷിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റായി മാറാനുള്ള സാധ്യതകളും ബോക്സ് ഓഫീസ് വിദഗ്ധര് തള്ളിക്കളയുന്നില്ല.