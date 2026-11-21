‘ടൈം 100 നെക്സ്റ്റ്’ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പിൽ മലയാള താരങ്ങളും; ശ്രദ്ധ നേടി ദുൽഖറും പാർവതിയും കനിയും സായ് പല്ലവിയുംtext_fields
രാജ്യാന്തര മാധ്യമരംഗത്തും ഇന്ത്യയുടെ ആഗോള സ്വാധീനത്തിലും നിർണ്ണായക ചുവടുവെപ്പായി, ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര 'ടൈം100 നെക്സ്റ്റ്' പട്ടിക പുറത്തുവിട്ട് പ്രശസ്ത അമേരിക്കൻ മാസികയായ ടൈം. ഇന്ത്യ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഈ പ്രത്യേക പതിപ്പിൽ ബോളിവുഡ് താരം ആലിയ ഭട്ടിന്റെ സോളോ കവറും ആര്യൻ ഖാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് കവറും സിനിമാലോകത്തും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്.
ഏഴ് മാസത്തെ തയാറെടുപ്പുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ടൈം മാസിക ഈ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയത്. 103 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള മാസിക ആദ്യമായാണ് ടൈം100 നെക്സ്റ്റ് ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ ഒരു രാജ്യം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര പതിപ്പ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വിനോദരംഗം, ഡീപ് ടെക്, നവതരംഗ സിനിമ എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ആഗോള കവർ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇത്തവണ ടൈം പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.
വിവിധ മേഖലകളിലെ ശ്രേദ്ധേയ താരങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ലേഖനങ്ങളിൽ മലയാള സിനിമാ മേഖലയില് നിന്ന് മൂന്ന് പേരാണ് ഇടംനേടിയത്. അഭിനയത്തിനപ്പുറം സിനിമ മേഖലയില് കൂടി നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകള് പരിഗണിച്ച് ദുല്ഖര് സല്മാനും പാര്വതി തിരുവോത്തും കനി കുസൃതിയുമാണ് സായ് പല്ലവിയുമാണ് 'ടൈം' മാസിക ആദ്യമായി പുറത്തിറക്കിയ 'ടൈം 100 നെക്സ്റ്റ്: ഇന്ത്യ' പട്ടികയില് ഇടം നേടിയത്.
നടി റിച്ച ഛദ്ദയാണ് പാര്വതി തിരുവോത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പ് തയാറാക്കിയത്. ചലച്ചിത്ര സംവിധായിക ശ്രുതി ഗാംഗുലിയാണ് കനി കുസൃതിയെ പട്ടികയിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ബോളിവുഡ് താരം അനില് കപൂർ ദുല്ഖര് സല്മാനെക്കുറിച്ചും ഗാര്ഗി എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകന് ഗൗതം രാമചന്ദ്രൻ സായ് പല്ലവിയെക്കുറിച്ചുമാണ് എഴുതിയത്.
ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ആഗോള മുഖങ്ങളിലൊന്നായ ആലിയ ഭട്ടാണ് ആദ്യ സോളോ കവറിൽ ഇടംപിടിച്ചത്. 'ആർ.ആർ.ആർ' (RRR) എന്ന ചിത്രത്തിനായി തെലുങ്ക് ഭാഷ പഠിക്കാൻ ആലിയ കാണിച്ച അർപ്പണബോധത്തെയും, ബാഫ്റ്റ പോലുള്ള ആഗോള വേദികളിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചതിനെയും പ്രശംസിച്ച് സംവിധായകൻ എസ്.എസ്. രാജമൗലിയാണ് ആലിയയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രൊഫൈൽ തയാറാക്കിയത്.
സ്കൈറൂട്ട് എയ്റോസ്പേസിന്റെ സഹസ്ഥാപകനും സി.ഇ.ഒയും സി.ടി.ഒയുമായ പവൻ കുമാർ ചന്ദനയാണ് രണ്ടാമത്തെ സോളോ കവറിലുള്ളത്. ഇന്ത്യയിലെ സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ വിക്ഷേപണ മേഖല കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകളെ മുൻനിർത്തി നിക്ഷേപകനായ രാജൻ ആനന്ദനാണ് പവൻ കുമാറിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ വ്യത്യസ്ത ധാരകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മൂന്ന് ചലച്ചിത്രകാരന്മാരാണ് ഗ്രൂപ്പ് കവറിൽ ഒന്നിക്കുന്നത്. മുഖ്യധാരാ സിനിമയിലേക്കുള്ള ആര്യൻ ഖാന്റെ കടന്നുവരവ്, കാൻ ചലച്ചിത്രമേളയിൽ നേടിയ ആർട്ട്ഹൗസ് അംഗീകാരങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയായ പായൽ കപാഡിയ, 2026 ടൊറന്റോ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രൈസ് നേടിയ 'ആങ്' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ നാഗാലാൻഡ് സ്വദേശി തേജ റിയോ എന്നിവരാണ് ഈ കവറിലുള്ളത്.