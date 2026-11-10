ശിഷ്യനിൽ നിന്ന് മാസ്റ്ററിലേക്ക്; ഫ്രെയിമുകളിലൂടെ കഥ പറഞ്ഞ ഷാജി കുമാറിന്റെ യാത്ര

ശിഷ്യനിൽ നിന്ന് മാസ്റ്ററിലേക്ക്; ഫ്രെയിമുകളിലൂടെ കഥ പറഞ്ഞ ഷാജി കുമാറിന്റെ യാത്രtext_fields
മലയാള സിനിമയിലെ പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകൻ ഷാജി കുമാർ അന്തരിച്ചു. പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകൻ വിപിൻ മോഹന്റെ കീഴിൽ ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച് പരിചയം നേടിയാണ് ഷാജി കുമാർ സ്വതന്ത്ര ഛായാഗ്രാഹകനായി മാറുന്നത്. 2001ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ഉത്തമൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയായിരുന്നു സ്വതന്ത്രനായുള്ള അരങ്ങേറ്റം.
പിന്നീട് 'വാൽക്കണ്ണാടി', 'പകൽപൂരം', 'കണ്മഷി', 'അമ്മക്കിളിക്കൂട്', 'പട്ടണത്തിൽ സുന്ദരൻ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാള സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം തന്റേതായ ഇടം ഉറപ്പിച്ചു. 2004ൽ വിനയന്റെ 'വെള്ളിനക്ഷത്രം', 'സത്യം', 'വേഷം' എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലെ പുതുമയുള്ള ഛായാഗ്രഹണത്തിലൂടെ ഷാജി കുമാർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. അടുത്ത വർഷം പുറത്തിറങ്ങിയ മോഹൻലാൽ - ജോഷി കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ 'നരൻ' അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ വലിയ വഴിത്തിരിവായി.
ആദ്യ നൂറുകോടി ചിത്രമായ 'പുലിമുരുകന്' ഉള്പ്പെടെ അന്പതിലേറെ സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങള്ക്ക് കാമറ ചലിപ്പിച്ച ഷാജി കുമാറിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വേര്പാട് ചലച്ചിത്ര ലോകത്തിന് നികത്താനാകാത്ത നഷ്ടമാണ്. തരുണ് മൂര്ത്തിയുടെ സംവിധാനത്തില് മോഹന്ലാല് നായകനാകുന്ന 'അതിമനോഹരം', സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം 'ഒറ്റക്കൊമ്പന്' എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ സിനിമകള്. ഇതില് 'അതിമനോഹരം' അടുത്ത മാസം അവസാനം പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കെയാണ് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാമറാമാന് യാത്രയാകുന്നത്.
കാമറയിലും ലൈറ്റിങ്ങിലും നിറവിന്യാസത്തിലും വന്ന കാലോചിതമായ മാറ്റങ്ങൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച് സ്വയം പുതുക്കിപ്പണിത്, കഥ പറച്ചിലിലെ പുതുമകൾ കൂടി ഉൾകൊണ്ട് ദൃശ്യ പരിചരണത്തിൽ തന്റേതായ കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തി കാമറ ചലിപ്പിപ്പിക്കുന്ന ഷാജി കുമാർ തന്റെ സമകാലീനർക്ക് കാലിടറിയ ഡിജിറ്റൽ ഫിലിം മേക്കിങ്ങിൽ മികച്ച വിജയങ്ങൾ തുടർച്ചയായി സമ്മാനിച്ചു. ജോഷി, ഷാജി കൈലാസ്, വി എം വിനു, എം പത്മകുമാർ, വൈശാഖൻ തുടങ്ങി പുതുതലമുറയിലെ തരുൺ മൂർത്തി വരെയുള്ള സംവിധായകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കാമറാമാനായിരുന്നു ഷാജി കുമാർ.
2011ൽ പ്രശാന്ത് നായകനായി എത്തിയ തമിഴ് ചിത്രം 'പൊന്നർ ശങ്കറി'ലെ ഛായാഗ്രഹണത്തിലൂടെ ഷാജി കുമാർ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. ആ ചിത്രത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വലിയ നിരൂപക പ്രശംസ ലഭിച്ചു. പിന്നീട് തമിഴിൽ 'സാഹസം', 'മാമ്പട്ടിയാൻ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു. മലയാളത്തിനൊപ്പം ഹിന്ദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കും തന്റെ സാന്നിധ്യം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഷാജി കുമാറിന് കഴിഞ്ഞു.
രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ആലപ്പുഴയില് ദിലീപ് ചിത്രത്തിന്റെ സെറ്റില് വെച്ചാണ് ഷാജികുമാറിന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടായത്. തുടർന്ന്, ആലപ്പുഴയില് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നല്കി കൊച്ചിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.