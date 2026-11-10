‘സീൻ ഈസ് സീൻ ആന്റ് ലവ്ഡ്, മസ്റ്റ് വാച്ച്’; സൂര്യ ചിത്രത്തെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി മഹേഷ് ബാബു

‘സീൻ ഈസ് സീൻ ആന്റ് ലവ്ഡ്, മസ്റ്റ് വാച്ച്’; സൂര്യ ചിത്രത്തെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി മഹേഷ് ബാബുtext_fields
സൂര്യയുടെ പുതിയ ചിത്രം ‘സീനി’നെ പുകഴ്ത്തി തെലുങ്ക് താരം മഹേഷ് ബാബു. ചിത്രം കണ്ടതിന് പിന്നാലെ എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിലാണ് മഹേഷ് ബാബു സീനിനെയും സൂര്യയെയും സംവിധായകൻ ജിത്തു മാധവനെയും പ്രശംസിച്ചത്. ‘ദ സീൻ ഈസ് സീൻ ആൻഡ് ലവ്ഡ്. കൂൾ, സ്മാർട്ട് ആൻഡ് സോ മച്ച് ഫൺ. ഇൻബരാജ് ആയി സൂര്യ ഫാബുലസ്. നസ്രിയയും നസ്ലനും ഫാന്റാസ്റ്റിക്. ജിത്തു മാധവൻ, ബ്രില്ല്യന്റ് റൈറ്റിങ് ആൻഡ് എക്സലന്റ് എക്സിക്യൂഷൻ. എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും ഇംപ്രസീവ്. എ മസ്റ്റ് വാച്ച്’ എന്നാണ് മഹേഷ് ബാബു കുറിച്ചത്.
സീൻ ആദ്യ വാരാന്ത്യത്തിൽ ലോകമെമ്പാടും 116 കോടി രൂപ കലക്ട് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് മഹേഷ് ബാബുവിന്റെ ഈ പോസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. തമിഴ്, തെലുങ്ക് സിനിമാ ലോകത്ത് നിന്ന് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്ന വലിയ സ്വീകാര്യതയുടെ തുടർച്ചയായാണ് മഹേഷ് ബാബുവിന്റെ പ്രശംസയും കാണുന്നത്. സീനിന്റെ വിജയത്തോടെ 2026ൽ സൂര്യക്ക് ഹാട്രിക് ഹിറ്റ് പൂർത്തിയായി. ആർ.ജെ. ബാലാജി സംവിധാനം ചെയ്ത ഫാന്റസി ആക്ഷൻ ഡ്രാമ ‘കറുപ്പ്’ മെയ് മാസത്തിൽ 15.50 കോടി രൂപ നെറ്റുമായാണ് തുടങ്ങിയത്.
പിന്നീട് ലോകമെമ്പാടും 310 കോടി രൂപയിലധികം നേടി സൂര്യയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ കലക്ഷൻ നേടിയ ചിത്രമായി കറുപ്പ് മാറി. തെലുങ്ക് സംവിധായകൻ വെങ്കി അറ്റ്ലൂരി സംവിധാനം ചെയ്ത ഫാമിലി എന്റർടെയ്നർ ‘വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്’ ആഗസ്റ്റിൽ 15.35 കോടി രൂപ നെറ്റോടെ തുടങ്ങി ലോകമെമ്പാടും 200 കോടി രൂപയിലധികം നേടി. ഇപ്പോൾ ജിത്തു മാധവൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഡാർക്ക് ക്രൈം കോമഡി ‘സീൻ’ 40 കോടി രൂപ വേൾഡ് വൈഡ് ഓപ്പണിങ് നേടി. മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് 116.65 കോടി രൂപ കടന്നു.
നാലാം ദിവസത്തോടെ ചിത്രം 150 കോടി രൂപയും കടന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. സീൻ 100 കോടി രൂപ ലോകമെമ്പാടും കടന്നപ്പോൾ സൂര്യ ജ്യോതികയോടൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് പ്രേക്ഷകർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞിരുന്നു. ‘ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നന്ദികൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭാഷകൾക്കും അതിർത്തികൾക്കും അപ്പുറം നിങ്ങൾ സീനിന് കാണിച്ച സ്നേഹവും ഊഷ്മളതയും ഞങ്ങളുടെ ടീമിനും ജോയ്ക്കും എന്നും ലോകമാണ്. ഇത്രയും വിശ്വാസത്തോടെ തിയറ്ററുകളിലേക്ക് വന്നതിന് നന്ദി. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹമാണ് ഞങ്ങളുടെ അതിരുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ തുടരാനുള്ള ധൈര്യം നൽകുന്നത്’ എന്നാണ് സൂര്യ കുറിച്ചത്.
ബോക്സ് ഓഫീസിനപ്പുറം സൂര്യക്കും ജ്യോതികക്കും വ്യക്തിപരമായ പ്രാധാന്യമുള്ള ചിത്രം കൂടിയാണ് സീൻ. ദമ്പതികളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ബാനറുകളായ ഴഗരം സ്റ്റുഡിയോസും 2ഡി എന്റർടെയ്ൻമെന്റും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നടനെന്ന നിലയിൽ സൂര്യക്ക് മാത്രമല്ല, നിർമാതാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ സൂര്യക്കും ജ്യോതികക്കും കൂടിയുള്ള വിജയമാണ് സീൻ.
സൂര്യയെ ഇതുവരെ കാണാത്ത രീതിയിലാണ് സീനിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആദ്യ ദിവസം മുതലുള്ള പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം. വൈൽഡും ഫണ്ണിയും ഡാർക്കുമായ റോളർ കോസ്റ്റർ റൈഡ് പോലെയാണ് ചിത്രമെന്ന് നിരൂപകർ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇൻബരാജ് എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് സൂര്യ എത്തുന്നത്. നസ്രിയയും നസ്ലനും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നു.
‘മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്’, ‘രോമാഞ്ചം’ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ ജിത്തു മാധവന്റെ സംവിധാനമാണ് സീനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് എന്നാണ് മഹേഷ് ബാബുവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. തെലുങ്ക് സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ താരങ്ങളിലൊരാളായ മഹേഷ് ബാബു തന്നെ സീനിനെ ‘മസ്റ്റ് വാച്ച്’ എന്ന് വിളിച്ചതോടെ ചിത്രത്തിന് തെലുങ്ക് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വലിയ ബൂസ്റ്റാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.