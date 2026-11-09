‘സിക്സ് പാക്ക് നിലനിർത്തുന്നത് ആരോഗ്യകരമല്ല’; തല്ലുമാലക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജിമ്മിൽ പോയിത്തുടങ്ങിയതെന്ന് ലുക്ക്മാൻ

‘സിക്സ് പാക്ക് നിലനിർത്തുന്നത് ആരോഗ്യകരമല്ല’; തല്ലുമാലക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജിമ്മിൽ പോയിത്തുടങ്ങിയതെന്ന് ലുക്ക്മാൻtext_fields
സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് കൃത്യമായ വ്യായാമം തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായതെന്ന് നടൻ ലുക്ക്മാൻ അവറാൻ. സിക്സ് പാക്ക് നിലനിർത്തുന്നത് ആരോഗ്യകരമായ ശീലമല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെയാണ് അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതെന്നും താരം പറയുന്നു. 'ഡിസ്കോ' എന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ലബ് എഫ്എമ്മിന് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് ലുക്ക്മാൻ തന്റെ ഫിറ്റ്നസ് യാത്രയെക്കുറിച്ച് മനസുതുറന്നത്.
'തല്ലുമാല' എന്ന ചിത്രത്തിന് വേണ്ടിയാണ് താൻ ആദ്യമായി ജിമ്മിൽ കയറിയതെന്ന് ലുക്ക്മാൻ പറയുന്നു. ചിത്രത്തിൽ ഫൈറ്റും മറ്റ് ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ശരീരം സെറ്റ് ആകാൻ ഭാരം കുറക്കേണ്ടി വന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് വർക്ക്ഔട്ട് തന്റെ ശീലമായി മാറിയത്.
സിക്സ് പാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അത് നിലനിർത്താനാണെന്ന് ലുക്ക്മാൻ പറയുന്നു. ജന്മനാ തന്നെ മികച്ച ശരീരഘടന ലഭിച്ചവർക്ക് ചെറിയ വ്യായാമവും ഡയറ്റും കൊണ്ട് തന്നെ സിക്സ് പാക്ക് വരും. എന്നാൽ തന്റെ ശരീരം അത്തരത്തിലുള്ളതല്ലായിരുന്നു. അതിലേക്ക് എത്താൻ ഏറെ പരിശ്രമിക്കേണ്ടി വന്നു.
സിക്സ് പാക്ക് നേടിയെടുത്തെങ്കിലും പിന്നീട് അത് മെയിന്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഭക്ഷണത്തിലും വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിലുമടക്കം കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇത് അത്ര ആരോഗ്യകരമായ രീതിയല്ലെന്ന് ഫിറ്റ്നസ് രംഗത്തുള്ളവരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായതോടെയാണ് ആ രീതി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ വ്യായാമം പൂർണമായും നിർത്തിയിട്ടില്ല. ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും മുടങ്ങാതെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് താരം വ്യക്തമാക്കി.
ആ ലൈഫ്സ്റ്റൈലിലേക്ക് മാറി. വർക്ക്ഔട്ട്, ഹെൽത്ത് ബാൻഡ്, വൂപ്പ് ഒക്കെയായി. ഇപ്പോൾ അതാലോചിച്ച് ടെൻഷനടിക്കും. അയ്യോ ഇന്ന് ഉറങ്ങിയില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ. അല്ലായിരുന്നപ്പോൾ അത്തരമൊരു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും തല്ലുമാലക്ക് ശേഷമാണ് ജിമ്മിൽ കയറിത്തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ മുതലാണ് വർക്ക്ഔട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. തല്ലുമാലയിൽ ഫൈറ്റും പരിപാടികളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബോഡി സെറ്റാകാൻ വെയിറ്റ് കുറച്ചിരുന്നെന്നും ലുക്ക്മാൻ പറഞ്ഞു.