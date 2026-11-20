'എന്റെ മുഖത്ത് എവിടെയാണ് അസ്വസ്ഥത?'; മിഷ്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ തള്ളി കീർത്തി സുരേഷ്text_fields
‘സത്യവാൻ സാവിത്രി’ എന്ന തങ്ങളുടെ പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ ചെന്നൈ പ്രസ് കോൺഫറൻസിനിടെ സംവിധായകനും നടനുമായ മിഷ്കിനൊപ്പമുള്ള ഒരു വിഡിയോ ദൃശ്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായതിന് പിന്നാലെ അതിനോട് ശക്തമായി പ്രതികരിച്ച് നടി കീർത്തി സുരേഷ് രംഗത്തെത്തി. മിഷ്കിൻ കീർത്തിയെ പ്രശംസിക്കുന്നതിനിടെ അവരുടെ കാലിൽ തൊടുന്ന ഒരു ചെറിയ ക്ലിപ്പാണ് ചർച്ചകൾക്ക് തിരികൊളുത്തിയത്. ആ നിമിഷത്തിൽ കീർത്തിക്ക് വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥത തോന്നിയതായി ചില സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോക്താക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കാഴ്ചക്കാരുടെ ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടും ആ സാഹചര്യത്തെ കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടും കീർത്തി തന്നെ മറുപടി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.
ആ വിഡിയോ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പായിരുന്നു വിവാദങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. 'ഒരാൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തൊട്ടപ്പോൾ തന്നെ അവൾക്ക് ഇത്രയധികം അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്നതെന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്നാൽ സിനിമയിലെ രംഗങ്ങളിൽ എന്തും സംഭവിക്കാമെന്നിരിക്കെ ഇവിടെ മാത്രം എന്തിനാണ് ഇത്ര അസ്വസ്ഥയാകുന്നത്? എന്നായിരുന്നു പിന്നീട് നീക്കം ചെയ്ത ആ പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചിരുന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഇത്തരം വിമർശനങ്ങളോടും അഭ്യൂഹങ്ങളോടുമാണ് കീർത്തി കൃത്യമായ നിലപാടോടെ മറുപടി നൽകിയത്.
തനിക്ക് അസ്വസ്ഥത തോന്നിയെന്ന് ആ വ്യക്തി സ്വയം അനുമാനിച്ചതെന്തിനാണെന്ന് കീർത്തി ചോദിച്ചു. വേദിയിൽ വെച്ച് തങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു അച്ഛനും മകളും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധമാണുള്ളതെന്ന് താനും മിഷ്കിനും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യവും അവർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ശാരീരിക സ്പർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് പൊതുയിടങ്ങളിലും അത്തരം കാര്യങ്ങളോട് താൻ പൊരുത്തപ്പെടണമെന്ന് കരുതുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും അവർ തുറന്നടിച്ചു.