'വിക്കി കൗശൽ എന്നും എന്റെ സമാധാനമാണ്'; ഭർത്താവിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ആകർഷിച്ച കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കത്രീന കൈഫ്

'വിക്കി കൗശൽ എന്നും എന്റെ സമാധാനമാണ്'; ഭർത്താവിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ആകർഷിച്ച കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കത്രീന കൈഫ്text_fields
തന്റെ ബ്യൂട്ടി ബ്രാൻഡായ 'കേ ബ്യൂട്ടി' വളർത്തുന്നതിലെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും മാതൃത്വവും ബിസിനസ്സും എങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നുവെന്നും നടി കത്രീന കെയ്ഫ് തുറന്നുപറഞ്ഞു. ബിസിനസ്സ് സംരംഭങ്ങളോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശം കാരണം ദിവസങ്ങളെന്നോ മാസങ്ങളെന്നോ ഇല്ലാതെ താൻ ജോലിയിൽ മുഴുകാറുണ്ടെന്നും എന്നാൽ തന്നെ എപ്പോഴും വിശ്രമിക്കാൻ ഓർമിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി ആണെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.
അടുത്തിടെ നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് കത്രീന തന്റെ ബിസിനസ് യാത്രയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത്. ജോലി സമയത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ കത്രീനയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, "നമുക്ക് മണിക്കൂറുകൾ എണ്ണിനോക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ അത് കൃത്യമായി എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട്, അതാണ് എന്റെ ഭർത്താവ്. ഫോൺ താഴെ വെക്കാൻ അദ്ദേഹം നിരന്തരം എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്. എങ്കിലും നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ നമ്മൾ സമയവും മണിക്കൂറുകളുമൊന്നും നോക്കാറില്ല. ഞായറാഴ്ചകളിൽ പോലും ഞങ്ങൾ ജോലി കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുള്ള ദിവസങ്ങളുണ്ട്."
വ്യവസായരംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും തങ്ങളുടെ ജോലിയോടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ അഭിനിവേശം അത്യാവശ്യമാണെന്ന് കത്രീന അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഈ പാഷൻ തന്നെയാണ് അപകടസാധ്യതകൾ ഏറ്റെടുക്കാനും പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാനും ബിസിനസ്സ് ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാനുമുള്ള ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഒരു നടിയെന്ന നിലയിലും ബിസിനസ്സുകാരി എന്ന നിലയിലും ഭാര്യയും അമ്മയെന്ന നിലയിലുമുള്ള വിവിധ വേഷങ്ങൾ ഒരേപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചും കത്രീന സംസാരിച്ചു. എല്ലാകാര്യങ്ങളിലും കൃത്യമായ ബാലൻസ് കണ്ടെത്താൻ സ്വയം അമിത സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നതിന് പകരം സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പതുക്കെ പൊരുത്തപ്പെടാൻ സ്വയം സമയം നൽകുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
"നിങ്ങൾ സ്വയം കരുണ കാണിക്കണം. ഒരോ വേഷങ്ങളും മാറിവരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാൻ ആവശ്യമായ സമയവും വിശ്രമിക്കാനുള്ള ഇടവും സ്വയം നൽകുക. ഒരു നടിയോ സംരംഭകയോ ഭാര്യയോ അമ്മയോ ആകട്ടെ, എല്ലാറ്റിനെയും എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കുറച്ചുസമയം ആവശ്യമാണ്," താരം വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ സമയത്തും ഒരുപോലെ ശരിയാകണമെന്നില്ലെന്നും ചിലപ്പോൾ തളർന്നുപോകുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്താതെ ദയയോടെ പെരുമാറണമെന്നും അവർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. "എന്റെ ഭർത്താവ് എനിക്ക് വലിയൊരു പിന്തുണയാണ്. എന്റെ എല്ലാ അശാന്തികൾക്കും വെപ്രാളങ്ങൾക്കും മുന്നിൽ അദ്ദേഹം എന്റെ സമാധാനമാണ്," കത്രീന കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2021 ഡിസംബറിലാണ് കത്രീന കെയ്ഫും വിക്കി കൗശലും വിവാഹിതരായത്. തുടർന്ന് 2025 നവംബർ 7-ന് ദമ്പതികൾക്ക് ഒരു ആൺകുഞ്ഞ് പിറന്നു. പ്രസവത്തിനു ശേഷമുള്ള ശരീരഭാരത്തെക്കുറിച്ചോ പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തണമെന്നുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള ആശങ്കകളില്ലാതെ പുതിയൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് താനെന്നും കത്രീന മുൻപും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.