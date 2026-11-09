'ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള ദീപാവലി...'; മകൻ വിഹാനോടൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് കത്രീന കൈഫും വിക്കി കൗശലും

'ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള ദീപാവലി...'; മകൻ വിഹാനോടൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് കത്രീന കൈഫും വിക്കി കൗശലുംtext_fields
ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ കത്രീന കൈഫും വിക്കി കൗശലും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങലിൽ പങ്കുവെച്ച ദീപാവലി ചിത്രങ്ങൽ വൈറലാകുന്നു. ഇതുവരെ അതീവ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുമകൻ വിഹാന്റെ മുഖം ആദ്യമായി ഇവർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നവംബർ 7-ന് വിഹാന്റെ ഒന്നാം പിറന്നാളായിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ദീപാവലി ആഘോഷത്തിന്റെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് താരദമ്പതികൾ ആരാധകർക്കായി ഈ മനോഹരമായ കുടുംബചിത്രം പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവെച്ച ഈ ചിത്രത്തിന് കത്രീന നൽകിയ അടിക്കുറിപ്പ് ആരാധകരുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കുന്നതാണ്. 'ഞങ്ങളുടെ ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള ദീപാവലി... എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവും വെളിച്ചവും സന്തോഷവും ആശംസിക്കുന്നു' എന്നെഴുതിക്കൊണ്ടാണ് താരം ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പരമ്പരാഗത വസ്ത്രങ്ങളിൽ തിളങ്ങിനിൽക്കുന്ന താരകുടുംബത്തിന്റെ ഈ ചിത്രം ഇതിനോടകം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിക്കഴിഞ്ഞു. മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള മനോഹരമായ വസ്ത്രത്തിൽ അതീവ സുന്ദരിയായി പുഞ്ചിരിക്കുന്ന കത്രീനക്ക് സമീപം സമാനമായ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കൈ ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന കൊച്ചുകുസൃതി വിഹാനെയാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുക. അരികിലിരുന്ന് സ്നേഹത്തോടെ മകനെ ചേർത്തുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന വിക്കി കൗശലിനെയും ചിത്രത്തിൽ കാണാം.
2025 നവംബർ 7-നാണ് കത്രീനക്കും വിക്കിക്കും ഒരു ആൺകുഞ്ഞ് പിറന്നത്. "ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ലോകം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു" എന്ന കുറിപ്പോടെയായിരുന്നു അന്നവർ ആ സന്തോഷവാർത്ത ആരാധകരുമായി പങ്കുവെച്ചത്. തുടർന്ന് 2026 ജനുവരിയിലാണ് തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് 'വിഹാൻ കൗശൽ' എന്ന് പേരിട്ട വിവരം ഇവർ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കുന്നത്. വിക്കി കൗശൽ തകർപ്പൻ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച 'ഉറി: ദി സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക്' എന്ന ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരുമായി ഇതിനുള്ള സാദൃശ്യം ആരാധകർ ഏറെ കൗതുകത്തോടെയാണ് ചർച്ച ചെയ്തത്.
തങ്ങളുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ സന്തോഷനിമിഷങ്ങൾ വളരെ അപൂർവ്വമായി മാത്രം പങ്കുവെക്കുന്ന താരദമ്പതികൾ ദീപാവലി വേളയിൽ നൽകിയ ഈ മനോഹരമായ സർപ്രൈസ് കുടുംബത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ഊഷ്മളതയാണ് ആരാധകർക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്.