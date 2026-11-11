ഖുർആൻ വചനങ്ങളടങ്ങിയ മരതകക്കല്ല് പതിച്ച പെൻഡന്റുമായി കരീന; സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമായി താരത്തിന്റെ ദീപാവലി ചിത്രങ്ങൾtext_fields
മുംബൈ: ദീപാവലി ആഘോഷ വേളയിൽ രാജകീയ പ്രൗഢിയോടെ കരീന കപൂറും സൈഫ് അലി ഖാനും. പുനിത് ബാലാനയുടെ ഡിസൈനറിലുള്ള ബീജ് നിറത്തിലുള്ള കഫ്താനും ടർബനും അണിഞ്ഞെത്തിയ കരീനയുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇതിനോടകം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമായിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇതിനിടയിലും ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചത് താരം ധരിച്ചിരുന്ന കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന പൈതൃക ആഭരണങ്ങളാണ്.
പ്രശസ്ത സ്റ്റൈലിസ്റ്റ് റിയ കപൂറാണ് കരീനയുടെ ലുക്കിലെ പ്രധാന പ്രത്യേകതയായ വജ്രരത്നങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഭോപ്പാൽ ബീഗത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുണ്ടായിരുന്ന മുപ്പത് കാററ്റ് മരതകക്കല്ല് പതിച്ച പെൻഡന്റാണ് താരം ഈ ലുക്കിനൊപ്പം അണിഞ്ഞത്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ആയത്തുൽ കുർസി കൊത്തുപണി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ അപൂർവ്വ പെൻഡന്റ്. വിവാഹശേഷം സൈഫ് അലി ഖാനാണ് ഈ വിലപിടിപ്പുള്ള ആഭരണം കരീനയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചത്.
ഇതിനുപുറമെ, സൈഫ് അലി ഖാൻ തന്റെ വിവാഹദിനത്തിൽ ധരിച്ചിരുന്ന ഇരുനൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള 'കൽഗി'യും (തലപ്പാടിൽ അണിയുന്ന ആഭരണം) കരീനയുടെ ടർബൻ ലുക്കിന് മാറ്റുകൂട്ടി. ഭോപ്പാൽ നവാബിന്റെ കുടുംബാംഗമായ സൈഫിന്റെ മുത്തശ്ശി സാജിദ സുൽത്താനിൽ നിന്നാണ് ഈ പൈതൃക വസ്തുക്കൾ കുടുംബത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഭോപ്പാലിലെ അവസാന ഭരണാധികാരിയായ നവാബിന്റെ മകളായിരുന്നു സാജിദ സുൽത്താൻ.
ദീപാവലി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്യൂർ ചന്ദി വർക്കുകളുള്ള കഫ്താനും അതിനൊത്ത ടർബനും ഹെവി നെക്ലേസുമാണ് കരീന തെരഞ്ഞെടുത്തത്. കറുത്ത കുർത്ത സെറ്റിൽ സൈഫ് അലി ഖാനും തിളങ്ങിയപ്പോൾ, മക്കളായ തൈമൂറും ജെഹും സിൽക്ക് കുർത്തകളിലാണ് എത്തിയത്. കരീനയുടെ ഈ രാജകീയ ശൈലി ഫാഷൻ ലോകത്തിന്റെ വലിയ ശ്രദ്ധയാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത്.