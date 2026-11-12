ഖുർആൻ വചനം ആലേഖനം ചെയ്ത ആഭരണം ധരിച്ചു; കരീന കപൂറിന് നിയമനോട്ടീസ്

ഖുർആൻ വചനം ആലേഖനം ചെയ്ത ആഭരണം ധരിച്ചു; കരീന കപൂറിന് നിയമനോട്ടീസ്text_fields
ഭോപ്പാൽ: ഖുർആനിലെ വിശുദ്ധ വചനമായ ആയത്തുൽ കുർസി ആലേഖനം ചെയ്ത ആഭരണം ധരിച്ചതിന് ബോളിവുഡ് നടി കരീന കപൂർ ഖാന് നിയമനോട്ടീസ്. മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്നാരോപിച്ച് ഭോപ്പാലിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അബ്ബാസ് ഹഫീസാണ് നവംബർ 11ന് അഭിഭാഷകൻ മുഹമ്മദ് സഫർ മുഖേന നോട്ടീസ് അയച്ചത്. ആഭരണം ധരിച്ച ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽനിന്ന് നീക്കണമെന്നും നിരുപാധികം പരസ്യമായി മാപ്പുപറയണമെന്നും നോട്ടീസിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വചനത്തെ വെറുമൊരു ഫാഷൻ ആഭരണമായി ഉപയോഗിച്ചത് അതിന്റെ പവിത്രതയെ ബാധിക്കുന്നതാണെന്നാണ് ഹഫീസിന്റെ വാദം. ഭോപ്പാലിലെ പഴയകാല ബീഗങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിർമിച്ചതാണ് ഈ ആഭരണമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിശുദ്ധ വചനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ധരിക്കുമ്പോഴും വുദൂ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മതപരമായ നിഷ്ഠകൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും നോട്ടീസിൽ പറയുന്നു. ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പൊലീസിനെയോ കോടതിയെയോ സമീപിക്കുമെന്നും ഹഫീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ദീപാവലി ആഘോഷത്തിനായി കരീന അണിഞ്ഞ വസ്ത്രത്തിനൊപ്പമുള്ള 30 കാററ്റ് മരതകക്കല്ല് പതിച്ച പെൻഡന്റാണ് വിവാദത്തിന് കാരണമായത്. 200 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ ആഭരണം ഭോപ്പാലിലെ ബീഗത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുണ്ടായിരുന്നതാണ്. കരീനയുടെ ഭർത്താവ് സെയ്ഫ് അലി ഖാന്റെ കുടുംബത്തിലൂടെ തലമുറകളായി കൈമാറി വന്നതാണ് ഇത്. ആഭരണത്തിൽ ആയത്തുൽ കുർസി ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കരീനയുടെ സ്റ്റൈലിസ്റ്റ് റിയ കപൂർ നേരത്തെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
അതേസമയം, കരീനയെ പിന്തുണച്ച് മുൻ ബാബരി മസ്ജിദ് ഹരജിക്കാരൻ ഇഖ്ബാൽ അൻസാരി രംഗത്തെത്തി. ആയത്തുൽ കുർസി ആലേഖനം ചെയ്ത വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്നും നിയമനോട്ടീസിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. സംഭവത്തിൽ കരീനയോ റിയ കപൂറോ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടില്ല.