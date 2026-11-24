‘ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളായി ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചു, ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചില്ല’; അതാണ് അമ്മ തന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമെന്ന് കജോൾtext_fields
സമൂഹത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കനുസരിച്ച് മക്കളെ വാർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ, സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വളരാൻ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയ അമ്മയും മുതിർന്ന നടിയുമായ തനൂജയുടെ വളർത്തുരീതിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സുതുറന്ന് ബോളിവുഡ് താരം കജോൾ.
ചാറ്റ് ഷോ ആയ 'ജീനാ ഇസി കാ നാം ഹേ' പരിപാടിയിലാണ് തനൂജ നൽകിയ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്റെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തിയെന്നും, അഭിനയരംഗത്ത് അമ്മ എത്രത്തോളം മുന്നിലാണെന്നും കാജോൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. തന്റെ ഇന്നത്തെ വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുന്നതിൽ അമ്മയുടെ തുറന്ന സമീപനം വലിയ പങ്കുവഹിച്ചുവെന്ന് കാജോൾ പറഞ്ഞു. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ചില മാതൃകകളിലേക്ക് മക്കളെ ഒതുക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ അമ്മ ഒരിക്കലും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് താരം പറയുന്നു.
‘ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളായി തന്നെ നിൽക്കാൻ അമ്മ എപ്പോഴും അനുവദിച്ചു എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായിത്തീരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ അതായി മാറാൻ അനുവദിച്ചു. ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന മുൻധാരണയിലേക്കോ രൂപത്തിലേക്കോ ഞങ്ങളെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് വളരാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി’ കജോൾ പറഞ്ഞു.
ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പോലും അപൂർവ്വമായ രീതിയിലുള്ള ഉദാരമായ സമീപനമാണ് തനൂജ സ്വീകരിച്ചിരുന്നതെന്ന് കാജോൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചെയ്യാവുന്നത്, ചെയ്യരുതാത്തത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ അമ്മ ഒരിക്കലും അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. കുട്ടികൾ ചെയ്യേണ്ടതല്ല ഇതെന്നോ, ഇത് ചെയ്യരുതെന്നോ ഞങ്ങളോട് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നതാണെങ്കിൽ മുന്നോട്ടുപോയി ചെയ്തോളൂ എന്ന നിലപാടായിരുന്നു.
അതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം. അത്തരമൊരു രീതിയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുക എന്നത് ഒരു രക്ഷിതാവിനെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അതാണ് ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ ഭാഗവും. അഭിനേത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള അമ്മയുടെ പ്രതിഭയെയും കാജോൾ അഭിമുഖത്തിൽ പ്രശംസിച്ചു. താൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും സ്വാഭാവികമായി അഭിനയിക്കുന്ന നടിയാണ് തനൂജയെന്നും, കഴിവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അമ്മ തന്നേക്കാൾ എത്രയോ മുന്നിലാണെന്നും കജോൾ സമ്മതിച്ചു.
‘ഞാൻ അറിയുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സ്വാഭാവികമായി അഭിനയിക്കുന്ന നടിയാണ് അവർ. ഞാൻ അമ്മയോടൊപ്പം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നാണ് ഒന്നിച്ച് അഭിനയിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം എന്റെ ആദ്യ സിനിമയിൽ അമ്മയോടൊപ്പം അഭിനയിച്ചപ്പോൾ തന്നെ, അവർ എന്നേക്കാൾ എത്രയോ മുകളിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അവർ എന്നേക്കാൾ എത്രയോ മുന്നിലാണ്’ കജോൾ പറഞ്ഞു.
2025ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'മാ', 'സർസമീൻ' എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലാണ് കാജോൾ ഒടുവിൽ അഭിനയിച്ചത്. ചരൺ തേജ് ഉപ്പലപതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ചിത്രമായ 'മഹാരാണി: ക്വീൻ ഓഫ് ക്വീൻസ്' ആണ് കാജോളിന്റെ അടുത്ത ചിത്രം. പ്രഭുദേവ, നസറുദ്ദീൻ ഷാ, സംയുക്ത എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്.