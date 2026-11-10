‘എന്റെ റോൾ ചെറുതായിരിക്കാം, പക്ഷേ രാമായണത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞത് അഭിമാനം’; ഹൃദയം തുറന്ന് കാജൽ അഗർവാൾtext_fields
നിതേഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം 'രാമായണ'ത്തിൽ മണ്ഡോദരിയായി എത്തുന്ന തന്റെ ലുക്ക് പുറത്തുവിട്ട് നടി കാജൽ അഗർവാൾ. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെയാണ് താരം മണ്ഡോദരി വേഷത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്. ചിത്രം പുറത്തുവന്നതോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ചയാണ് നടക്കുന്നത്.
ലങ്കാധിപതിയായ രാവണന്റെ പത്നിയും ലങ്കയുടെ റാണിയുമാണ് മണ്ഡോദരി. ഹിന്ദു ഇതിഹാസത്തിൽ ഏറെ സവിശേഷതകളുള്ള, സദ്ഗുണസമ്പന്നയായ കഥാപാത്രമാണ് മണ്ഡോദരി. അത്തരമൊരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അതിയായ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് കാജൽ കുറിച്ചു.
‘രാമായണം പോലെയുള്ള ഒരു മഹത്തായ ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞത് അഭിമാനത്തിന്റെ നിമിഷമാണ്. എന്റെ റോൾ ചെറുതായിരിക്കാം, പക്ഷേ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലും ചരിത്രത്തിലും നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിലും തന്നെ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ ഒരു കഥയുടെ ഭാഗമാകുക, അത്രയും അർപ്പണബോധമുള്ള കലാകാരന്മാരുടെയും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെയും ടീമിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുക എന്നത് ശരിക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറക്കുന്നു’ കാജൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു.
സംവിധായകൻ നിതേഷ് തിവാരിക്കും നിർമാതാവ് നമിത് മൽഹോത്രക്കും താരം പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിച്ചു. ‘എന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഇത്രയും ചരിത്രപരമായ ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ അവസരം തന്നതിന് തേഷ് തിവാരി സാറിനും നമിത് മൽഹോത്രക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആഗോള സിനിമയിലേക്കുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം കൂടിയാണിത്’ കാജൽ പറഞ്ഞു.
ഒപ്പം അഭിനയിച്ച സഹതാരങ്ങൾക്കും കാജൽ നന്ദി പറഞ്ഞു. രാകുൽ പ്രീത് സിങ്, വിവേക് ഒബ്റോയ്, അദിനാഥ് കോത്താരെ എന്നിവരോടൊപ്പം സ്ക്രീൻ പങ്കിടാനും സംസാരിക്കാനും ചിരിക്കാനും കഴിഞ്ഞത് വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നുവെന്ന് താരം പറഞ്ഞു. ചില സിനിമകൾ ഒരു റോളിന്റെ ദൈർഘ്യം കൊണ്ടോ സ്ക്രീനിൽ ചെലവഴിച്ച മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ടോ അളക്കപ്പെടുന്നവയല്ലെന്ന് കാജൽ കുറിച്ചു. കഥയുടെ മഹത്വം കൊണ്ടും അതിന്റെ നിർമാണത്തിന് പിന്നിലെ അർപ്പണബോധം കൊണ്ടും നമ്മുടെ കൂട്ടായ വിശ്വാസത്തിലും ദൈവികതയിലും ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ ഒന്നുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ലഭിച്ച ഭാഗ്യം കൊണ്ടുമാണ് അവ അളക്കപ്പെടുന്നതെന്നും താരം പറഞ്ഞു.
‘നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിന്റെ ഈ മനോഹരമായ ഭാഗത്തിന് ഇത്രയധികം സ്നേഹം നൽകിയതിനും എന്റെ ചെറുതെങ്കിലും അർത്ഥവത്തായ കഥാപാത്രത്തെ ഇത്ര ഊഷ്മളതയോടെ സ്വീകരിച്ചതിനും എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് നന്ദി. തന്റെ ടീമിനും താരം പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിച്ചു.
വർധൻ നായക്, സ്വപ്നിൽ കാഷിദ്, ദീപ ബാംഭാനിയ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർമാർ എന്നിവരുടെ കഠിനാധ്വാനവും വിശദാംശങ്ങളിലുള്ള ശ്രദ്ധയും സമർപ്പണവുമാണ് ഈ യാത്രയെ സവിശേഷമാക്കിയതെന്ന് കാജൽ പറഞ്ഞു. ‘ചില അസോസിയേഷനുകൾ റോളിനേക്കാൾ വളരെ വലുതാണ്. രാമായണ എപ്പോഴും അത്തരത്തിലൊന്നായിരിക്കും’ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കാജൽ കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ചത്.
നമിത് മൽഹോത്രയുടെ പ്രൈം ഫോക്കസ് സ്റ്റുഡിയോസ്, ഡിഎൻഇജി, യാഷിന്റെ മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസ് എന്നിവ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. രൺബീർ കപൂർ ശ്രീരാമനായും സായ് പല്ലവി സീതയായും യാഷ് രാവണനായും രവി ദുബെ ലക്ഷ്മണനായും സണ്ണി ഡിയോൾ ഹനുമാനായും എത്തുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം 2026 നവംബർ 5ന് ലോകമെമ്പാടും റിലീസ് ചെയ്തു. രണ്ടാം ഭാഗം 2028 ദീപാവലിക്ക് എത്തും.