‘എന്റെ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷം’; മകൾ അല്ലു അർഹക്ക് പിറന്നാൾ ആശംസകളുമായി ഐക്കൺ സ്റ്റാർtext_fields
പത്താം പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ മകൾ അല്ലു അർഹക്ക് ആശംസകളുമായി നടൻ അല്ലു അർജുൻ. 'എന്റെ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയസ്പർശിയായ കുറിപ്പ് ഐക്കൺ സ്റ്റാർ പങ്കുവെച്ചത്. മകൾ അല്ലു അർഹയ്ക്ക് നേർന്ന മനോഹരമായ പിറന്നാൾ ആശംസകളാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്. അച്ഛനും മകളും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധം വിളിച്ചോതുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചിത്രം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട്, "എന്റെ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷത്തിന് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ #AlluArha" എന്നാണ് താരം കുറിച്ചത്.
വെള്ളിത്തിരയിലെ തകർപ്പൻ പ്രകടനങ്ങൾക്കും തിരക്കേറിയ സിനിമാ ജീവിതത്തിനുമപ്പുറം, കുടുംബത്തോടൊപ്പമുള്ള സ്നേഹനിർഭരമായ നിമിഷങ്ങൾ അല്ലു അർജുൻ എപ്പോഴും ആരാധകരുമായി പങ്കുവെക്കാറുണ്ട്. മകൾ അർഹയോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വാത്സല്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു നേർക്കാഴ്ചയാണ് ഈ പുതിയ പിറന്നാൾ പോസ്റ്റ്. അർഹയുടെ പത്താം പിറന്നാൾ ആഘോഷം കൂടുതൽ അവിസ്മരണീയമാക്കാൻ അല്ലു അർജുനും കുടുംബവും ശ്രീലങ്കയിലേക്കാണ് യാത്ര തിരിച്ചത്.
ഗുണശേഖർ സംവിധാനം ചെയ്ത 'ശാകുന്തളം' എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഭരത രാജകുമാരനായി വേഷമിട്ട് വെള്ളിത്തിരയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച താരപുത്രിയാണ് അർഹ. വെറും അഞ്ചാം വയസ്സിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ചെസ് പരിശീലക എന്ന നേട്ടത്തിലൂടെ നോബിൾ ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സിലും അർഹ ഇടംനേടിയിരുന്നു. അർഹയുടെ തെലുങ്ക് ഭാഷയിലുള്ള പ്രാവീണ്യവും സംസ്കാരത്തോടുള്ള അടുപ്പവും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലു അർജുനും ഭാര്യ സ്നേഹ റെഡ്ഡിയും മക്കൾക്ക് പകർന്നുനൽകുന്ന മികച്ച മൂല്യങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനമാണ് ഈ നേട്ടങ്ങൾ.
അർഹ പത്താം വയസ്സിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, സൂപ്പർസ്റ്റാർ എന്ന പരിവേഷത്തിനപ്പുറം മക്കളെ അളവറ്റു സ്നേഹിക്കുകയും അവരുടെ ഓരോ നേട്ടങ്ങളും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മികച്ച അച്ഛനെയാണ് അല്ലു അർജുന്റെ ഈ കുറിപ്പിലൂടെ ആരാധകർ കാണുന്നത്. താരപദവികൾക്കപ്പുറം ഒരു അച്ഛൻ എന്ന റോളാണ് അല്ലു അർജുന് എപ്പോഴും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്.