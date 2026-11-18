‘രാമൻ ഒരു വ്യക്തിയല്ല, അതിനേക്കാൾ എത്രയോ വലുതാണ്: ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരന്റെയും രക്തത്തിൽ രാമന്റെ സത്തയുണ്ട്’; ജാവേദ് അക്തർtext_fields
ഭഗവാൻ ശ്രീരാമൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിനെയോ വ്യക്തിയെയോ മാത്രം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവനല്ലെന്നും, മറിച്ച് ധാർമ്മികതയുടെയും ജീവിതമൂല്യങ്ങളുടെയും പ്രതീകമാണെന്നും പ്രശസ്ത ഗാനരചയിതാവും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ ജാവേദ് അക്തർ. മതം ഏതായാലും ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരന്റെയും രക്തത്തിൽ ശ്രീരാമന്റെ സത്ത അലിഞ്ഞുചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അശുതോഷ് ഗൊവാരിക്കറുടെ ചിത്രം 'സ്വദേശ്' എന്ന സിനിമയിലെ തന്റെ പ്രശസ്തമായ ഗാനത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്തെടുത്തുകൊണ്ടും, രൺബീർ കപൂർ നായകനായ പുതിയ 'രാമായണം' സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടും സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ശ്രീരാമന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ഏതെങ്കിലും മതപരമായ തലങ്ങളിലേക്ക് ഒതുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ജാവേദ് അക്തർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ അതിനേക്കാൾ വളരെ ആഴത്തിലുള്ള വേരുകൾ രാമനുണ്ട്. ‘പലർക്കും എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നിയേക്കാം, എങ്കിലും മതം നോക്കാതെ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരന്റെയും രക്തത്തിൽ രാമന്റെ സത്ത ഓടുന്നുണ്ട്. രാമനെ ചിലപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയായി ചിത്രീകരിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും, അതിനേക്കാൾ എത്രയോ വലുതാണ് അദ്ദേഹം. അതൊരു ജീവിതരീതിയാണ്’ ജാവേദ് അക്തർ വ്യക്തമാക്കി.
'സ്വദേശ്' സിനിമയിലെ 'പൽ പൽ ഹൈ ഭാരീ' എന്ന ജനപ്രിയ ഗാനത്തിലെ മൻ സേ രാവൻ ജോ നികാലെ, രാം ഉസ്കെ മൻ മേം ഹൈ" (മനസ്സിലെ രാവണനെ പുറത്താക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിലാണ് രാമൻ വസിക്കുന്നത്) എന്ന വരികൾ ഓർത്തെടുത്തുകൊണ്ട്, രാമൻ എന്നത് ധാർമ്മികതയുടെയും ഉദാത്തമായ മാതൃകകളുടെയും പേരാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ‘രാമൻ വെറുമൊരു വ്യക്തിയല്ല, രാമൻ ഒരുകൂട്ടം ആദർശങ്ങളാണ്, ധാർമ്മികതയാണ്, ഒരു ജീവിതരീതിയാണ്. അതിനാൽ അതിനെ നോക്കിക്കാണുകയും വിലമതിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കും’ അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
'സ്വദേശ്' സിനിമയിലെ ഗാനം ഇത്രയധികം ജനപ്രിയമാകാൻ കാരണം എന്താണെന്ന ചോദ്യത്തിന് തന്റേതായ ശൈലിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി. ലളിതമായ ഉത്തരമിതാണ്. ഞാൻ ഒരു നല്ല എഴുത്തുകാരനാണ്, അവിടെ നിന്നു തുടങ്ങാം. അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ വരികൾ ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തൊടുന്നത് ജാവേദ് പറഞ്ഞു.
പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി സംവിധായകർ പരമ്പരാഗതമായ കഥപറച്ചിൽ രീതികളാണ് പലപ്പോഴും തിരഞ്ഞെടുക്കാറുള്ളതെന്നും 'ദേവദാസ്', 'സാഹിബ് ബീവി ഔർ ഗുലാം' തുടങ്ങിയ അപൂർവ്വം ചില ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് സാഹിത്യ കൃതികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വന്നിട്ടുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ലഖ്നോവിലെ തന്റെ കുട്ടിക്കാല അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട്, സിനിമകളിൽ കാണിക്കുന്ന പല പദപ്രയോഗങ്ങളും സംഭാഷണങ്ങളും യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നിതേഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്ത, രൺബീർ കപൂർ ശ്രീരാമനായി എത്തിയ പുതിയ 'രാമായണം' സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമായതിനിടയിലും, താൻ ഇതുവരെ ചിത്രം കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് ജാവേദ് അക്തർ വെളിപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ സംവിധായികയായ തന്റെ മകൾ സോയ അക്തർ ചിത്രം കാണുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ രീതിയിൽ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ‘എന്റെ മകൾ സോയ ചിത്രം കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അവൾ അതിനെ വല്ലാതെ പുകഴ്ത്തി സംസാരിച്ചു.
പൊതുവെ കാര്യങ്ങളെ വളരെ അപൂർവ്വമായിട്ടേ അവൾ പ്രശംസിക്കാറുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതുവരെ എന്നെ അവൾ പ്രശംസിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല’ ജാവേദ് അക്തർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചിത്രത്തിൽ രൺബീർ കപൂർ (രാമൻ), സായ് പല്ലവി (സീത), യാഷ് (രാവണൻ) എന്നിവരാണ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നത്. നമീത് മൽഹോത്ര നിർമിച്ച ചിത്രം ഇതിനോടകം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ബോക്സോഫീസിൽ നിന്ന് 1,000 കോടി രൂപയിലധികം കലക്ഷൻ നേടിയിട്ടുണ്ട്.