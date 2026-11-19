‘വളരെ ഹൃദ്യമായ ശൈലി, മികച്ച വായനാനുഭവം’; സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥയെ പ്രശംസിച്ച് ജാവേദ് അക്തർtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ പുതുതായി പുറത്തിറങ്ങിയ ഓർമക്കുറിപ്പായ ‘ബിലോങ്ങിങ്: എ ജേണി ഓഫ് ലവ്’ എന്ന പുസ്തകത്തെ പ്രശംസിച്ച് മുതിർന്ന ഗാനരചയിതാവും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ ജാവേദ് അക്തർ. പുസ്തകത്തിന്റെ രചനാശൈലി വളരെ ഹൃദ്യമാണെന്നും എളുപ്പത്തിൽ വായിച്ചുപോകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഒരു പൊതുപരിപാടിക്കിടെ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് ജാവേദ് അക്തർ തന്റെ അഭിപ്രായം പങ്കുവെച്ചത്. താനൊരു കോൺഗ്രസുകാരനല്ലെങ്കിലും സോണിയ ഗാന്ധിയോട് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
‘ഞാൻ പുസ്തകം വായിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ രസകരമായാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മികച്ചൊരു വായനാനുഭവമാണത്. രചനാശൈലി വളരെ ഹൃദ്യമാണ്. എളുപ്പത്തിൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പുസ്തകം പൂർണ്ണമായി വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ സാധിക്കൂ’ ജാവേദ് അക്തർ പറഞ്ഞു.
സോണിയ ഗാന്ധിയോടുള്ള തന്റെ വ്യക്തിപരമായ ആദരവും അദ്ദേഹം തുറന്നുപറഞ്ഞു. ‘ഞാനിത് രേഖപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എനിക്ക് സോണിയ ഗാന്ധിയോട് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട്. ഞാനൊരു കോൺഗ്രസുകാരനല്ല, എങ്കിലും അവരോട് എനിക്ക് വലിയ ആദരവുണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് അവരെ ഒരിക്കൽ വ്യക്തിപരമായി അറിയാമായിരുന്നു. അവരുടെ വ്യക്തിത്വം എന്നെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്’ അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2026 നവംബർ 10ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'ബിലോങ്ങിങ്: എ ജേണി ഓഫ് ലവ്', നവംബർ 16ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന പൊതുചടങ്ങിൽ വെച്ചാണ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രകാശനം ചെയ്തത്. സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ മക്കളായ രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വദ്ര എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങ്.
കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ്, തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ്, ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറൻ, കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി സുഖ്വീന്ദർ സിങ് സുഖു തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. മുൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി ഹമീദ് അൻസാരി, മുൻ പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിങ്, നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് അധ്യക്ഷൻ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള, പി. ചിദംബരം, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എം.പി അഭിഷേക് ബാനർജി എന്നിവരും ചടങ്ങിനെത്തിയിരുന്നു.