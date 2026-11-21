'സൽമാൻ ഖാനിൽ നിന്ന് ഐശ്വര്യ റായിയെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് അന്ന് എന്നെ നിയമിച്ചത്'; വൈറലായി ബോഡിഗാർഡ് കേതൻ കരാണ്ടെയുടെ വിഡിയോtext_fields
2002ൽ റോഹൻ സിപ്പി സംവിധാനം ചെയ്ത ‘കുച്ച് നാ കഹോ’ എന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിഷേക് ബച്ചനൊപ്പം ഐശ്വര്യ റായ് ആണ് നായികയായി എത്തിയത്. ആ സമയം അഭിഷേകിനൊപ്പം ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ സൽമാൻ ഖാന് വലിയ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കവേരി ബംസായി തന്റെ ‘ദി ത്രീ ഖാൻസ്: ആൻഡ് ദി എമർജൻസ് ഓഫ് ന്യൂ ഇന്ത്യ’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്കാലത്ത് ഐശ്വര്യയുടെ ബോഡിഗാർഡായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കേതൻ കരാണ്ടെ സിനിമാ സെറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന അന്നത്തെ അനുഭവങ്ങൾ അടുത്തിടെ തുറന്നുപറഞ്ഞു. സൽമാൻ ഖാനിൽ നിന്ന് ഐശ്വര്യക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുക എന്ന വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് തന്നെ ജോലിക്ക് വിളിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.
അടുത്തിയെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് കേതൻ തന്റെ അന്നത്തെ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെച്ചത്. "ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഐശ്വര്യ റായിയുടെ ബോഡിഗാർഡായി ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൽമാൻ ഖാൻ കാരണമാണ് എന്നെ അവിടെ നിയമിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഐശ്വര്യയെ സുരക്ഷിതയാക്കി നിർത്താൻ വേണ്ടി ഏഴ് ദിവസത്തേക്കായിരുന്നു ആ നിയമനം," കേതൻ വ്യക്തമാക്കി.
ഐശ്വര്യയെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയും ഷൂട്ടിങ് സെറ്റുകളിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു കേതന്റെ പ്രധാന ചുമതല. ഒരു ഫാഷൻ ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയപ്പോഴും അദ്ദേഹം പതിവ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ പാലിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഷോ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിവരുന്ന വഴിയിൽ ഇവർ സൽമാൻ ഖാനെ നേരിൽ കാണാനിടയായി. ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ താൻ ആ ജോലി രാജിവെച്ചതായി കേതൻ പറയുന്നു. സൽമാൻ ഖാന്റെയും ഐശ്വര്യ റായിയുടെയും വലിയൊരു ആരാധകനായതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടാനോ അതിന്റെ ഭാഗമാകാനോ താൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം അതിന് കാരണമായി പറഞ്ഞത്.
അക്കാലത്ത് സൽമാനും ഐശ്വര്യയും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന അസ്വാരസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പല റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഷാരൂഖ് ഖാൻ അഭിനയിച്ച ‘ചൽതേ ചൽതേ’ സിനിമയുടെ സെറ്റിലുണ്ടായ ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ചും കവേരി ബംസായി പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. സൽമാൻ ഖാൻ കാരണം ഷൂട്ടിങ് നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നെന്നും തുടർന്നുള്ള നാലര മണിക്കൂർ അദ്ദേഹം തീർത്തും അസ്വസ്ഥനായിരുന്നുവെന്നും പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു. ഒടുവിൽ അസീസ് മിർസക്ക് ആ സിനിമ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇത് ഐശ്വര്യക്ക് ‘ചൽതേ ചൽതേ’ മാത്രമല്ല, ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ ‘വീർ-സാറ’, ‘മേം ഹൂൻ നാ’ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലെ അവസരങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമായി.
‘ഹം ദിൽ ദേ ചുകേ സനം’ (1999), ‘ധായ് അക്ഷർ പ്രേം കേ’ (2000), ‘ഹം തുംഹാരേ ഹേം സനം’ (2002) എന്നീ ചിത്രങ്ങളിൽ സൽമാനും ഐശ്വര്യയും ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മണിരത്നം സംവിധാനം ചെയ്ത ‘പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ: ഭാഗം 2’ (2023) ആണ് ഐശ്വര്യയുടേതായി അവസാനം പുറത്തിറങ്ങിയ പ്രധാന ചിത്രം. അതിൽ നന്ദിനി എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് അവർ അവതരിപ്പിച്ചത്. അതേസമയം സൽമാൻ ഖാൻ തന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ ‘മാതൃഭൂമി’യുടെ റിലീസിനായി തയാറെടുക്കുകയാണ്. 2020-ലെ ഗാൽവാൻ താഴ്വര സംഘർഷത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ളതാണ് ചിത്രമെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇതൊരു ജീവചരിത്ര ചിത്രമല്ലെന്നും യുദ്ധവിരുദ്ധ പ്രമേയമുള്ള സിനിമയാണെന്നും അണിയറപ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കി. മാതൃഭൂമി 2026 ഡിസംബർ 4-ന് തിയറ്ററുകളിൽ എത്തും.