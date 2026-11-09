ഹോളിവുഡ് വേദിയിൽ ചരിത്രമെഴുതി ഹൃത്വിക്; ലാക്മ ഗാലയിലെത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നടൻ

ഹോളിവുഡ് വേദിയിൽ ചരിത്രമെഴുതി ഹൃത്വിക്; ലാക്മ ഗാലയിലെത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നടൻtext_fields
ലോസ് ആഞ്ചലസ്: രാജ്യാന്തര സിനിമാ ലോകത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സാന്നിധ്യം അടയാളപ്പെടുത്തി ബോളിവുഡ് സൂപ്പർതാരം ഹൃത്വിക് റോഷൻ. അമേരിക്കയിലെ ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ നടന്ന 2026ലെ ലോസ് ആഞ്ചലസ് കൗണ്ടി മ്യൂസിയം ഓഫ് ആർട്ട് ആർട്ട് ഫിലിം ഗാലയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നടനെന്ന നേട്ടമാണ് ഹൃത്വിക് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഹോളിവുഡിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങളും സംവിധായകരും കലാകാരന്മാരും ആഗോള സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും അണിനിരന്ന ചടങ്ങിൽ ഹൃത്വിക്കിന്റെ സാന്നിധ്യം ശ്രദ്ധേയമായി.
സിനിമ, കല, ഫാഷൻ, ബിസിനസ്, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖരെ ഒരുമിച്ചുകൂട്ടുന്ന വാർഷിക ക്ഷണിതാക്കൾക്കു മാത്രമായുള്ള പരിപാടിയാണ് ലാക്മ ആർട്ട് ഫിലിം ഗാല. സിനിമയുടെയും കലയുടെയും സാംസ്കാരിക സ്വാധീനം ആഘോഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഈ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ വ്യക്തികളെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം.
2026ലെ ചടങ്ങിൽ പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ ഡെനിസ് വില്ലെന്യൂവിനെയും കലാകാരി വിജ സെൽമിൻസിനെയുമാണ് ആദരിച്ചത്. 'ഡ്യൂൺ' ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശ്രദ്ധേയമായ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ലോകസിനിമയിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച സംവിധായകനാണ് ഡെനിസ് വില്ലെന്യൂവ്. കലാരംഗത്തെ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ചാണ് വിജ സെൽമിൻസിനെ ആദരിച്ചത്.
ഹോളിവുഡ് നടൻ ലിയനാർഡോ ഡികാപ്രിയോയും സംരംഭകയും സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖയുമായ ഇവ ചൗവുമായിരുന്നു ചടങ്ങിന്റെ സഹ അധ്യക്ഷർ. ആഡംബര ഫാഷൻ ബ്രാൻഡായ ഗുച്ചിയുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്.
ലിയനാർഡോ ഡികാപ്രിയോ, ടോം ഹാങ്ക്സ്, ടിമോത്തി ഷാലമെ, നിക്കോൾ കിഡ്മാൻ, ആൻഡ്രൂ ഗാർഫീൽഡ്, അന്യ ടെയ്ലർ ജോയ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ഹോളിവുഡ് താരങ്ങളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. റൂഫസ് സെവൽ, ആഷ്ലി പാർക്ക്, ജെസിക്ക വില്യംസ്, മോണിക്ക ബാർബറോ തുടങ്ങിയവരും താരനിരയിലുണ്ടായിരുന്നു.
ആഗോള ഫാഷൻ-വ്യവസായ രംഗത്തെ പ്രമുഖരായ കൈലി ജെന്നറും കിം കർദാഷിയാനും ചടങ്ങിൽ സാന്നിധ്യമറിയിച്ചു. സിനിമാ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം കലാകാരന്മാരും സംരംഭകരും ഫാഷൻ ലോകത്തെ പ്രമുഖരും ഒത്തുചേർന്ന വേദിയിൽ ഹൃത്വിക്കിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് ലഭിച്ച ശ്രദ്ധേയമായ അംഗീകാരമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ വംശജയായ നിർമാതാവും വെഞ്ച്വർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുമായ കവിത ഗുപ്തയാണ് ഗാലയിൽ ഹൃത്വിക്കിനെ അതിഥിയായി സ്വീകരിച്ചത്. ഇന്റർനാഷണൽ എമ്മി ബോർഡ് അംഗം കൂടിയായ കവിത, ഇന്ത്യൻ പ്രതിഭകളെ രാജ്യാന്തര വേദികളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്.
ലോകസിനിമയിലെ പ്രമുഖർ ഒത്തുചേരുന്ന വേദിയിൽ ഹൃത്വിക് റോഷൻ ഇടംപിടിച്ചത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ആഗോള സാന്നിധ്യത്തിനും പ്രാധാന്യത്തിനും പുതിയൊരു അടയാളമായി. ബോളിവുഡിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കാതെ രാജ്യാന്തര സിനിമാ-സാംസ്കാരിക വേദികളിലും ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ശ്രദ്ധ നേടുന്നുവെന്നതിന്റെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമായാണ് ഈ നേട്ടം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.