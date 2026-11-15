ഓർമപ്പുസ്തകത്തിലെ കുട്ടിപേജുകൾ

ഓർമപ്പുസ്തകത്തിലെ കുട്ടിപേജുകൾtext_fields
എന്റെ ബാല്യസ്മരണകളിൽ സിനിമാ തിയറ്ററുകളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മധുരത്തെരുവുകളുണ്ട്. കൂട്ടുകാരോടൊപ്പമുള്ള കളികളുണ്ട്. കൈമാറി വായിച്ച കോമിക്സുകളും വാടകപ്പുസ്തകങ്ങളുമുണ്ട്. അണ്ണക്കടയിലെ ചില്ലുഭരണികളിൽ വർണമിഠായികളുണ്ട്...’
ഗുരു സോമസുന്ദരം ‘ശിശുദിന’ വർത്തമാനങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു
‘‘നാട്ടുകാരേ… ഓടിവരണേ… കടയ്ക്ക് തീപിടിച്ചേ…!’’ ഈ സംഭാഷണം കേട്ടാൽ മലയാളിക്ക് ഒരു മുഖം ഓർമവരും. പരിഭ്രാന്തിയും നിസ്സഹായതയും നിസ്സംഗതയും പ്രതികാരവും പ്രണയവുമെല്ലാം നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മിന്നൽ പോലെ മിന്നിമറയുന്ന ഷിബുവിന്റെ മുഖം. ‘മിന്നൽ മുരളി’യിലെ വില്ലൻ. ‘‘കൊടിയ വില്ലൻ വേഷം ചെയ്തിട്ടും പ്രേക്ഷകർ സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു എന്നത് ഒരു നടനു കിട്ടുന്ന അംഗീകാരമാണ്.’’
ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ നിഷ്കളങ്കതയൂറുന്ന ചിരിയോടെ പറയും, ഗുരു സോമസുന്ദരം. ആരും വെറുക്കുന്ന വില്ലൻ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും ഒറ്റ സിനിമ കൊണ്ട് ഇത്രയേറെ ആരാധകരുണ്ടായ മറ്റൊരു നടനുണ്ടാവില്ല. സിനിമയിലെ അതിമാനുഷ നായക കഥാപാത്രത്തേക്കാൾ ഓർക്കപ്പെടുന്നത് ഗുരുവിന്റെ വേഷമായിരിക്കും. ആ കഥാപാത്രത്തിൽ തന്റെ ബാല്യകാല അനുഭവങ്ങളുടെ നിഴൽപാടുകളുണ്ടെന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ബാല്യസ്മരണകളിൽ സിനിമാ തിയറ്ററുകളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മധുരത്തെരുവുകളുണ്ട്. കൂട്ടുകാരോടൊപ്പമുള്ള കളികളുണ്ട്. കൈമാറി വായിച്ച കോമിക്സുകളും വാടകപ്പുസ്തകങ്ങളുമുണ്ട്. അണ്ണക്കടയിലെ ചില്ലുഭരണികളിൽ വർണമിഠായികളുണ്ട്. ഈ ശിശുദിനത്തിൽ ഗുരു സോമസുന്ദരം ഓർമപ്പുസ്തകത്തിലെ കുട്ടിപ്പേജുകൾ തുറക്കുന്നു.
‘ആർത്തിപിടിച്ച വായന’ക്കാലം
ചില അനുഭവങ്ങളും സ്ഥലങ്ങളുമൊന്നും നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടിക്കാലവുമായി ചേർന്നുനിൽക്കുന്നവ. എനിക്ക് അങ്ങനെ ചില ഓർമകളുണ്ട്. ചെറുപ്പത്തിലേ വായിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. നാട്ടിൽ ചെറിയ രണ്ടു കടകളുണ്ട്. അണ്ണക്കട, ഗോപാൽ കട. അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വരുന്നത്. കടയിലെ ചേട്ടനെ എല്ലാവരും ‘‘അണ്ണാ… അണ്ണാ…’’ എന്നു വിളിക്കും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കത് അണ്ണക്കടയായി. ഗോപാൽ ചേട്ടന്റെ കട ഗോപാൽ കടയും.
റാണി കോമിക്സ് പോലുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ സ്ഥിരമായി വായിക്കും. ‘റിവോൾവർ റീത്ത’, ‘ഇരുമ്പുകൈ മായാവി’ തുടങ്ങിയ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. വൈദ്യുതിയുമായി സമ്പർക്കത്തിലാകുമ്പോൾ ഇരുമ്പുകൈ ഒഴികെ ശരീരം അദൃശ്യമാകുന്ന മായാവിയുടെ സാഹസങ്ങൾ... വലിയ പൈസ കൊടുത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങാനൊന്നും നമുക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ. ഒരാൾ വാങ്ങിയ പുസ്തകം പലരും കൈമാറി വായിക്കും. വലിയ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പണമില്ല. ഇത്തരം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്ക് ചെറിയ കാശു മതിയല്ലോ. വായനശാലകൾ അടുത്തൊന്നുമില്ല. ദൂരെയുള്ള വായനശാലയിൽ പോയി അംഗത്വമെടുക്കാമെന്നു വിചാരിച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് അംഗത്വം കൊടുക്കില്ല. പക്ഷേ, മറ്റൊരു സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്നു. സൈക്കിളും മറ്റും വാടകക്കെടുക്കുന്ന പോലെ പുസ്തകങ്ങളും എടുക്കാം. വായിച്ചശേഷം തിരികെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയ വാടക നൽകിയാൽ മതി. അങ്ങനെയാണ് ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചത്. ‘ആർത്തിപിടിച്ച വായന’ എന്നു പറയില്ലേ; അതുതന്നെ!
തമിഴ് പുസ്തകങ്ങളായിരുന്നു ആദ്യ വായന. പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. അന്ന് മലയാളം അറിയില്ല. മലയാളത്തിൽ സമ്പന്നമായ സാഹിത്യമുണ്ടെന്നറിയാം. പക്ഷേ, ഭാഷ അറിയില്ലല്ലോ. ആ പുസ്തകങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്കു കടക്കാൻ പിന്നെയും കാത്തിരിക്കേണ്ടിവന്നു.
കളികളിൽ കുട്ടിക്കാലം
മധുരയിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചുവളർന്നത്. വർഷം മുഴുവൻ ഉത്സവച്ഛായയുള്ള നഗരം. മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തായിരുന്നു വീട്. പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ക്ഷേത്രം കാണാം. കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം അവിടെ ഒളിച്ചുകളിക്കുമായിരുന്നു. ആ വലിയ ക്ഷേത്രവും അതിനുള്ളിലെ വിശാലമായ ഇടങ്ങളും ഞങ്ങളെ വിസ്മയിപ്പിച്ചിരുന്നു.
അക്കാലത്ത് തെരുവുകളിൽ വാഹനത്തിരക്കില്ല. കിറ്റിപ്പുൾ (കുട്ടിയും കോലും) കളിക്കും. പമ്പരം കറക്കും. ഗോലിയും എറിപ്പന്തും (ഏറുപന്ത്) കളിക്കും. പട്ടം പറത്തും. ഓരോ കാലത്തും കളി മാറും. രാത്രിയിൽ തുറന്ന മട്ടുപ്പാവിൽ ആകാശം നോക്കിക്കിടന്നാണ് ഉറക്കം. പഴയ മധുരത്തെരുവുകൾ ഇന്നും ഓർമയിലെ തെളിഞ്ഞ ചിത്രങ്ങളാണ്. കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ഓടിയും ചാടിയും വർത്തമാനം പറഞ്ഞും ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും സമയം ചെലവിട്ടു. സന്തോഷങ്ങൾ അവരോടു പറയും; സങ്കടങ്ങളും പറയും.
കേട്ടുകേട്ട് നാടകം
ആറാം ക്ലാസിലെത്തിയപ്പോൾ അമ്മയുടെ നാട്ടിലേക്കു പോയി. പേരാവൂരണിക്കടുത്ത ആത്താലൂർ ഗ്രാമം. പത്താം ക്ലാസുവരെ അവിടത്തെ സർക്കാർ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്. അമ്മാവൻ ആത്താലൂർ സോമേശ്വരൻ റേഡിയോ നാടകങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാനാണ് റേഡിയോ നാടകങ്ങൾ കേട്ടുതുടങ്ങിയത്. ശബ്ദം മാത്രമേയുള്ളൂ. പക്ഷേ, കഥാപാത്രങ്ങൾ മുന്നിൽ അഭിനയിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നും. അമ്മാവന്റെ സംഭാഷണങ്ങൾ അനുകരിച്ച് പറയുമായിരുന്നു. മധുര റേഡിയോ നിലയത്തിൽ നാടകത്തിനുള്ള ശബ്ദപരിശോധനക്ക് ഒരിക്കൽ പോയിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ, സ്കൂൾകാലത്ത് വേദികളിൽ കയറി അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല. അധികം സംസാരിക്കാത്ത, അൽപം നാണമുള്ള പ്രകൃതമായിരുന്നു ഞാൻ. സിനിമ കണ്ടും സംഭാഷണങ്ങൾ കേട്ടും വളർന്നെങ്കിലും എന്റെ വഴി അഭിനയമാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് പിന്നീടാണ് വന്നത്. നടനായപ്പോൾ പഴയ സഹപാഠികൾക്ക് വലിയ അതിശയമായി.
ചുറ്റിലും സിനിമയുടെ ശബ്ദം
പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് മധുരയിൽ തിരിച്ചെത്തി. സൗരാഷ്ട്ര ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലായിരുന്നു തുടർന്നുള്ള പഠനം. സ്കൂളിനടുത്ത് പന്ത്രണ്ട് സിനിമ തിയറ്ററുകളുണ്ടായിരുന്നു. കൊട്ടകകളിൽനിന്നുള്ള സിനിമാ സംഭാഷണങ്ങൾ സമീപത്തെ വീടുകളിലെല്ലാം കേൾക്കാം. പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അഞ്ഞൂറിലധികം സിനിമകൾ തിയറ്ററിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. സിനിമയോടുള്ള ആ ഭ്രമം വലുതായപ്പോഴും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു.
രജനീകാന്തിന്റെ ‘ബാഷ’ കണ്ടപ്പോൾ ഓട്ടോ ഓടിക്കാൻ പോകണമെന്നു തോന്നി. വീട്ടുകാർ സമ്മതിച്ചില്ല. ‘‘റോക്കറ്റിനെപ്പറ്റിയുള്ള സിനിമ വന്നാൽ റോക്കറ്റ് ഓടിക്കാൻ പോകുമോ?’’ ചേട്ടൻ കളിയാക്കി.
എന്തും ചെയ്യും, നാടകത്തിനുവേണ്ടി
മധുരയിലെ തമിഴ്നാട് പോളിടെക്നിക്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ഡിപ്ലോമ പൂർത്തിയാക്കി. ടി.വി.എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലിചെയ്തു. പക്ഷേ, അവിടെയൊന്നും മനസ്സുറച്ചില്ല. നാടകമാണ് എന്റെ മേഖലയെന്ന് ക്രമേണ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ‘സോമു’ എന്നാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ‘ഗുരുവമ്മ’യുടെ പേരിൽനിന്ന് ‘ഗുരു’ കൂടി ചേർത്തു. അങ്ങനെയാണ് ഗുരു സോമസുന്ദരമായത്.
നടൻ നാസറാണ് ചെന്നൈയിലെ ‘കൂത്തുപ്പട്ടറൈ’യിലേക്കു വഴികാട്ടിയത്. അവിടെയെത്തിയപ്പോൾ ആധുനിക നാടകത്തെക്കുറിച്ച് കാര്യമായ ധാരണയൊന്നുമില്ല. മൂന്നാം ദിവസം മുത്തുസ്വാമി സാർ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. എൻജിനീയറിങ് പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ടും ‘വീണ്ടും വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്കോ ’എന്നായിരുന്നു എന്റെ ചിന്ത! നാടകപരിശീലനമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത്. പമ്മൽ സംബന്ധ മുതലിയാർ എഴുതിയ ‘ചന്ദ്രഹരി’ ആയിരുന്നു ഞാൻ അഭിനയിച്ച ആദ്യ സ്റ്റേജ് നാടകം. ജോർജ് അണ്ണനാണ് സംവിധാനം ചെയ്തത്. അദ്ദേഹംതന്നെ പ്രധാന കഥാപാത്രം ചെയ്യാനായിരുന്നു തീരുമാനം. പരിശീലനസമയത്ത് ആ വേഷം ഞാൻ ചെയ്തു. റിഹേഴ്സൽ കണ്ടപ്പോൾ മുത്തുസ്വാമി സാർ ആ കഥാപാത്രം എന്നോടു തന്നെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പ്രധാന വേഷത്തിൽ വേദിയിലെത്തി. തുടർന്ന് ‘പടുകളം’, ‘പ്രഹ്ലാദചരിത്രം’, ‘അർജുനൻ തപസ്സ്’ തുടങ്ങിയ നാടകങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു. മുത്തുസ്വാമി സാർ എഴുതിയ ‘തെനാലിരാമൻ’ സംവിധാനം ചെയ്തു.
കൂത്തുപ്പട്ടറൈ ഒരു പരീക്ഷണശാല പോലെയായിരുന്നു. നാടകത്തിന്റെ എല്ലാ ജോലികളും എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നാണ് മുത്തുസ്വാമി സാറിന്റെ രീതി. ശബ്ദവും വെളിച്ചവും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളായും കർട്ടൻ വലിക്കാനുമൊക്കെ നിന്നിട്ടുണ്ട്. നാടകത്തിനുവേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാമെന്നായി. പിന്നീട് എഴുത്തും അഭിനയവും സംവിധാനവുമെല്ലാം ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി. കളരിയും ചിലമ്പവും കർണാടകസംഗീതവും അങ്ങനെ പലതും പഠിച്ചു. വിദേശ കലാകാരന്മാരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനും അവസരം കിട്ടി. അവരെ നിരീക്ഷിച്ചും പലരിൽനിന്നു പഠിച്ചുമാണ് വളർന്നത്. കൂത്തുപ്പട്ടറൈയിൽ ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ നാടകത്തിലായിരുന്നു. സിനിമയിലെത്തണമെന്ന സ്വപ്നത്തോടെയായിരുന്നില്ല അവിടെ കഴിഞ്ഞത്. സിനിമയിലേക്കുള്ള വഴി പിന്നീട് തുറന്നുവന്നതാണ്.
വേദിയിൽനിന്ന് വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക്
ആദ്യകാലത്ത് എന്റെ നേർത്ത ശബ്ദം സദസ്സിലേക്കെത്തിക്കുക വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. നിരന്തരമായ ശബ്ദപരിശീലനം വേണ്ടിവന്നു. എന്നാൽ, ‘ചന്ദ്രഹരി’യിൽ അതേ ശബ്ദം കേട്ടാണ് സംവിധായകൻ ത്യാഗരാജൻ കുമാരരാജ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചത്. തന്റെ പുതിയ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന കഥാപാത്രമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2011ൽ ഇറങ്ങിയ ‘ആരണ്യകാണ്ഡം’. ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ ചിത്രം. കാളൈയൻ എന്ന കഥാപാത്രം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു.
പിന്നീട് ‘കടൽ’, ‘പാണ്ഡ്യനാട്’, ‘ജിഗർതണ്ട’, ‘ജോക്കർ’ തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ ചെയ്തു. നായകനായും പ്രതിനായകനായും മറ്റു പല വേഷങ്ങളിലും അഭിനയിച്ചു. നായകനാണോ വില്ലനാണോ എന്നതല്ല കാര്യം. കിട്ടിയ കഥാപാത്രത്തിൽ എന്തു ചെയ്യാനുണ്ട്, അതെങ്ങനെ നന്നായി അവതരിപ്പിക്കാം എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. അഭിനയം ഒരേസമയം കലയും തൊഴിലുമാണല്ലോ.
കോമിക്സിൽനിന്ന് ഷിബുവിലേക്ക്
പ്രേക്ഷകർ ശരിക്കും വെറുക്കുന്ന തരത്തിൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വില്ലനെ അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. കഥാപാത്രത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ കണ്ട് അവർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടായാൽ എന്റെ അഭിനയം വിജയിച്ചെന്നു കരുതാമല്ലോ. എന്നാൽ, ഷിബുവിലൂടെ ലഭിച്ചത് വലിയ സ്നേഹം! അതെന്നെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു. ‘മിന്നൽ മുരളി’ ഒരു സൂപ്പർഹീറോ കഥയാണെന്നത് എനിക്കു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. ചെറുപ്പത്തിൽ വായിച്ച കോമിക്സ് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ലോകത്തുനിന്ന് അത്തരമൊരു സിനിമയിലേക്കെത്തുക! നാടകത്തിൽനിന്നുവന്ന ഒരു നടനെ സംബന്ധിച്ച് ആവേശമുണ്ടാക്കുന്ന അവസരവുമായിരുന്നു ഷിബു. ആ വലിയ സിനിമയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുമ്പോൾ മധുരയിലെ ക്ഷേത്രവും അവിടെ കളിച്ചുനടന്ന കാലവും ഓർമവന്നു. ക്ഷേത്രം എത്ര വലുതായിരുന്നാലും അതിനുള്ളിൽ കളിക്കാനുള്ള ഇടങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാമായിരുന്നു. അതുപോലെ ഈ വലിയ സിനിമക്കുള്ളിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യാമെന്നു തോന്നി.
ബാല്യത്തിൽ സന്തോഷങ്ങൾക്കൊപ്പം വേദനകളുമുണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടിൽ പീഡനവും സ്കൂളിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദ്രവവും നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഷിബുവിന്റെ ഒറ്റപ്പെടൽ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു. എന്റെ ബാല്യാനുഭവങ്ങളിലെ ചില അംശങ്ങൾ ആ കഥാപാത്രത്തിൽ കണ്ടത് ഞെട്ടലുണ്ടാക്കി. 11-12 ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് മാനസികമായി അസ്വസ്ഥത തോന്നിയിരുന്നു. ചേട്ടനാണ് എന്നെ മനോരോഗ വിദഗ്ധന്റെ അടുത്തുകൊണ്ടുപോയത്.
കൗമാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളാണെന്ന് ഡോക്ടർ വിശദീകരിച്ചു. ആ സമയത്ത് എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുതന്നു. എന്റെ അവസ്ഥയെ മനസ്സിലാക്കാനും മുന്നോട്ടുള്ള വഴി കണ്ടെത്താനും ആ സഹായം ഉപകരിച്ചു. ഷിബുവിൽ ഏകാന്തതയുടെ ഒരു ഭാവം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. സ്നേഹവും കരുതലും ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അയാളുടെ ജീവിതം മറ്റൊന്നാകുമായിരുന്നില്ലേ എന്ന ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു.
വീണ്ടും അക്ഷരം പഠിക്കുന്ന കുട്ടി
2013ൽ ‘അഞ്ചു സുന്ദരികളി’ലൂടെയാണ് മലയാള സിനിമയിലെത്തിയത്. അതിലും കൊടിയ വില്ലൻ വേഷം. ‘മിന്നൽ മുരളി’യിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഞാൻതന്നെ ഡബ്ബ് ചെയ്താൽ നന്നാകുമെന്ന് സംവിധായകൻ (ബേസിൽ ജോസഫ്) പറഞ്ഞു. എനിക്കും അങ്ങനെ തോന്നി. മലയാളം പഠിച്ചുതുടങ്ങി.ഷൂട്ടിങ്ങിന് ആറുമാസം മുമ്പുതന്നെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരുന്നു. ആ സമയം ഭാഷ പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു. യൂട്യൂബും പുസ്തകങ്ങളും സഹായിച്ചു. ദിവസവും ഒരു മണിക്കൂർ നോട്ടുബുക്ക് മുന്നിൽവെച്ച് എഴുതിപ്പഠിച്ചു. കുട്ടികൾ അക്ഷരമെഴുതി പഠിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ!
ചിത്രീകരണത്തിനെത്തിയപ്പോഴേക്കും ഒരുവിധം മലയാളം സംസാരിക്കാമെന്നായി. വായിക്കാനും പഠിച്ചു. സംഭാഷണങ്ങൾ മനഃപാഠമാക്കിയതോടൊപ്പം തിരക്കഥ വീണ്ടും വായിച്ച് കഥ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമിച്ചു. സ്വന്തം ശബ്ദത്തിൽ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഭാഷാപഠനം സഹായിച്ചു. ഇപ്പോൾ ‘ഹൗഡിനി’യിലും നമ്മൾ വലിയ ഡയലോഗുകൾ വായിച്ച് ഓർത്തെടുത്ത് ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അഭിനയിക്കാൻ ഭാഷ പഠിക്കുന്നതിനൊപ്പം ആ കഥാപാത്രത്തിനുവേണ്ട മറ്റു കാര്യങ്ങളും പഠിക്കണം. ‘മിന്നൽ മുരളി’ക്കുവേണ്ടി കുട്ടവഞ്ചി തുഴയാനും പരിശീലിച്ചു. അഞ്ചുദിവസം അതിനായി പരിശീലനം കിട്ടി. പിന്നീട് ഇടവേളകളിൽ നദിയിൽ വഞ്ചിയോടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമായി.
നടനൊപ്പം വളർന്ന വായന
മലയാളം പഠിച്ചതിൽ അഭിനയത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. ബഷീറിന്റെയും എം.ടിയുടെയുമൊക്കെ കൃതികൾ മലയാളത്തിൽത്തന്നെ വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു! കൃതികൾ അവയുടെ തനതുഭാഷയിൽ വായിക്കാനാകുന്നത് വലിയ അനുഭവമാണ്. എഴുത്തുകാരൻ ഭാവനചെയ്ത ലോകത്തോട് കൂടുതൽ അടുക്കാനാകും. ചില കൃതികൾ എഴുത്തുകാരന്റെ ഭാവനക്കപ്പുറത്തേക്കു പോലും വായനക്കാരനെ കൊണ്ടുപോകും. വ്യത്യസ്ത പ്രായക്കാരായ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴും വായന സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘നാലാം മുറ’യിലെ എന്റെ കഥാപാത്രത്തിന് മുപ്പത്തിനാലു വയസ്സാണ്. ‘ഇന്ദിര’യിലേത് അമ്പത്താറുകാരനും. ഒരേസമയം വ്യത്യസ്ത പ്രായങ്ങളിലുള്ള മനുഷ്യരായി അഭിനയിക്കേണ്ടി വരുന്നു. കേരളത്തിലെ ആ പ്രായക്കാരുടെ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ വായന സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഒരു കഥാപാത്രത്തെ പല വശങ്ങളിൽനിന്നു നോക്കിയാണ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ട രീതി കണ്ടെത്തുന്നത്. ആദ്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാത്ത വശങ്ങൾ വായനയിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാറുണ്ട്. കഴിയുന്നത്ര വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ പഠിക്കണം. സംസാരിക്കാനും വായിക്കാനും പഠിക്കണം. അപ്പോഴല്ലേ ആ ഭാഷകളിലെ സാഹിത്യകൃതികളെ അടുത്തറിയാൻ കഴിയൂ? ഹിന്ദി സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ക്ഷണങ്ങൾ വന്നപ്പോഴും ആ ഭാഷ പഠിക്കുന്നതിലായിരുന്നു താൽപര്യം. ഭാഷ അറിയാതെയും അഭിനയിക്കാം. പക്ഷേ, പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. പ്രേക്ഷകർക്കും അത് കൂടുതൽ ഹൃദ്യമാകും.
കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചും കുട്ടികളിൽനിന്നു പഠിച്ചും
ആന്ധ്രയിലെ ചിറ്റൂരിനടുത്ത് സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഏഴുവർഷം അഭിനയം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിലെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലും നഗരസഭാ സ്കൂളുകളിലും നാടക ശിൽപശാലകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്കൂളുകളിൽ ചെന്ന് നാലഞ്ചുദിവസം താമസിച്ച് കുട്ടികളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കും. പരിശീലനത്തിനൊടുവിൽ ഞങ്ങളൊരുമിച്ച് ഒരു നാടകം അവതരിപ്പിക്കും. കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം അവരെ മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുന്ന അനുഭവമാണത്. ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വിദ്യാർഥികളോടു പറയും. അതേ വിഷയത്തിൽ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് കണ്ടെത്താൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. കുട്ടികളിൽനിന്ന് എനിക്കും പഠിക്കാനുണ്ട്, നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. കലയും അറിവും പങ്കുവെക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേക സംതൃപ്തിയുണ്ട്. ആ കുട്ടികളിൽ ചിലർക്ക് ഞാൻ സിനിമാനടനാണ്. മറ്റു ചിലർക്ക് നാടകം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾ.
സിനിമയിൽ പ്രശസ്തനായപ്പോഴല്ല എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കിട്ടിയത്. നാടകം പഠിച്ചപ്പോഴാണ്. പേടിയും നാണവുമുണ്ടായിരുന്ന എനിക്ക് സ്വന്തം കഴിവ് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് നാടകക്കളരിയിൽ നിന്നാണ്. മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകാനുള്ള മടിയും മാറി. ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ വികാരങ്ങളോടൊപ്പം കഴിയുന്നതും നിത്യ പരിശീലനവും അഭിനയം മാത്രമല്ല, നമ്മളെയും മെച്ചപ്പെടുത്തും. സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് നാടകം പഠിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്നത് അവരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വളർച്ചക്ക് സഹായിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. സ്വന്തം കാഴ്ചപ്പാട് കണ്ടെത്താനും അത് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പ്രകടിപ്പിക്കാനും കുട്ടികൾക്ക് അവസരം കിട്ടണം. നാടകം അതിനുള്ള ഒരു വഴിയാണ്. നാടകം മനുഷ്യരെ തന്നെ മാറ്റിത്തീർക്കും എന്നത് ചരിത്രമാണല്ലോ. ഇപ്പോഴും സിനിമയേക്കാൾ ഞാൻ നാടകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഒരേ സമയം രണ്ട് അവസരങ്ങൾ വന്നാൽ ഞാൻ നാടകം തിരഞ്ഞെടുക്കും, എനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ളത് അതിലുണ്ടെങ്കിൽ.