‘ദൈവം ഞങ്ങളുടെ കഥ എഴുതി, സ്നേഹം ഞങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിച്ചു; റിമി ടോമിക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് പ്രതിശ്രുത വരൻ ലിബിൻ മാത്യു

‘ദൈവം ഞങ്ങളുടെ കഥ എഴുതി, സ്നേഹം ഞങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിച്ചു; റിമി ടോമിക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് പ്രതിശ്രുത വരൻ ലിബിൻ മാത്യുtext_fields
കൊച്ചി: ഗായിക റിമി ടോമിയുമായുള്ള വിവാഹത്തിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ ഹൃദയസ്പർശിയായ കുറിപ്പുമായി പ്രതിശ്രുത വരൻ ലിബിൻ മാത്യു. ജീവിതത്തിലെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന്റെ സന്തോഷവും പ്രതീക്ഷയുമാണ് ലിബിൻ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവെച്ചത്. റിമിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന എ.ഐ നിർമിത ചിത്രത്തിനൊപ്പമാണ് കുറിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.
ദൈവം എഴുതിയ ജീവിതകഥയിൽ സ്നേഹമാണ് തങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ചതെന്നും മനോഹരമായ പുതിയ തുടക്കത്തിനായി ദിവസങ്ങൾ എണ്ണി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും ലിബിൻ കുറിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ സമയത്തിലും അനുഗ്രഹങ്ങളിലും പൂർണ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചാണ് ഇരുവരും ഒന്നിച്ചുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതെന്നും കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
ലിബിന്റെ പോസ്റ്റിന് പിന്നാലെ ആശംസകളുമായി നിരവധി പേരാണ് രംഗത്തെത്തിയത്. ഗായിക ജ്യോത്സ്ന, നടൻ രമേഷ് പിഷാരടി, കൃഷ്ണപ്രഭ, ദീപ്തി വിധുപ്രതാപ് തുടങ്ങിയവരും ആശംസകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിമിയുടെ ആരാധകരും ഇരുവർക്കും സന്തോഷകരമായ ദാമ്പത്യജീവിതം ആശംസിച്ച് കമന്റുകൾ പങ്കുവെക്കുകയാണ്.
മുംബൈ മലയാളിയും ഫിറ്റ്നസ് പരിശീലകനുമായ ലിബിൻ മാത്യുവാണ് റിമിയുടെ ജീവിതപങ്കാളിയാകുന്നത്. തന്റെ യുട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയാണ് റിമി വിവാഹവിവരം ആരാധകരെ അറിയിച്ചത്. ജിം പരിശീലകനായി പരിചയപ്പെട്ട ലിബിനുമായുള്ള സൗഹൃദം പിന്നീട് വിവാഹത്തിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നുവെന്നും റിമി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
മുംബൈയിലെ ഡോംബിവല്ലിയിലാണ് വിവാഹച്ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക. ലിബിൻ ജനിച്ചുവളർന്ന സ്ഥലമായതിനാലാണ് വിവാഹത്തിന് ഡോംബിവല്ലി തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് റിമി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ മാത്രം പങ്കെടുക്കുന്ന ലളിതമായ ചടങ്ങായിരിക്കും വിവാഹം. തന്റെ കുടുംബത്തിൽനിന്ന് പത്തുപേർ മാത്രമാണ് പങ്കെടുക്കുകയെന്നും റിമി വ്ലോഗിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. വിവാഹത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾക്കായി റിമി കുടുംബത്തോടൊപ്പം മുംബൈയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നവംബർ 16നാണ് വിവാഹം