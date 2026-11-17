15-ാം വയസ്സിൽ അച്ഛന്റെ വിയോഗം, 17ൽ സിനിമയോട് വിട; മാൽഗുഡി ഡേയ്സിലെ 'സ്വാമി’യുടെ അറിയാകഥകൾtext_fields
1980കളുടെ അവസാനം ദൂരദർശനിൽ മാൽഗുഡി ഡേയ്സ് കണ്ടു വളർന്ന ഒരു തലമുറക്ക് മാസ്റ്റർ മഞ്ജുനാഥ് എന്ന പേര് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയില്ല. ആർ.കെ. നാരായണന്റെ കഥകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശങ്കർ നാഗ് സംവിധാനം ചെയ്ത ആ സീരിയലിലെ കുസൃതിയും കൗതുകവും നിറഞ്ഞ സ്കൂൾ ബാലൻ ‘സ്വാമി’. ആ ഒരു കഥാപാത്രം മതിയായിരുന്നു ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന മുഖമായി മാറാൻ മഞ്ജുനാഥിനെ ഓർക്കാൻ.
ആ വേഷം അദ്ദേഹത്തിന് നേടിക്കൊടുത്തത് ആറ് അന്താരാഷ്ട്ര പുരസ്കാരങ്ങളും, ഒരു ദേശീയ പുരസ്കാരവും, ഒരു സംസ്ഥാന പുരസ്കാരവുമാണ്. പക്ഷേ, ആ തിളക്കമുള്ള ബാലതാരത്തിന്റെ ജീവിതം സിനിമയിൽ അവസാനിച്ചില്ല. അത് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. 3 വയസ്സ് മുതൽ 17 വയസ്സ് വരെ, മഞ്ജുനാഥ് അഭിനയിച്ചത് 25ലധികം കന്നഡ, ഹിന്ദി സിനിമകളിൽ. അംബരീഷ്, ശങ്കർ നാഗ്, അമിതാഭ് ബച്ചൻ, അനിൽ കപൂർ, സണ്ണി ഡിയോൾ തുടങ്ങിയ ഇതിഹാസങ്ങൾക്കൊപ്പം മഞ്ജുനാഥ് അഭിനയിച്ചു.
സിനിമയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കുടുംബമായിരുന്നു മഞ്ജുനാഥിന്റേത്. അച്ഛനും അമ്മയും ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ അവനെ വീട്ടിൽ ഒറ്റക്ക് വിടാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു സിനിമാ സെറ്റിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ക്രഷ് പോലുള്ള സംവിധാനത്തിലാണ് അവർ അവനെ വിട്ടിരുന്നത്. അവിടെ വെച്ചാണ് ഒരു പാർട്ട് ടൈം പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ അവന്റെ അമിതമായ സംസാരശേഷി ശ്രദ്ധിച്ചത്. “ഈ കുട്ടിയെ സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിക്കണം” എന്ന് അയാൾ മാതാപിതാക്കളെ നിർബന്ധിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് അംബരീഷ് നായകനായ കന്നഡ ചിത്രം ‘അജിത്’-ൽ മഞ്ജുനാഥ് ആദ്യമായി കാമറക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത്. പിന്നീട് ശങ്കർ നാഗ് അദ്ദേഹത്തെ മാൽഗുഡി ഡേയ്സിൽ സ്വാമിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴേക്കും മഞ്ജുനാഥ് 23 മുതൽ 25 വരെ സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
1992ൽ, തന്റെ 15-ാം വയസ്സിൽ അച്ഛന്റെ വിയോഗത്തെ തുടർന്ന് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെയാണ് മഞ്ജുനാഥ് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. അമ്മയോട് പണം ചോദിക്കാമെന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയുമായിരുന്നില്ല, ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാൻ എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്വന്തമായിട്ടാണ് സമ്പാദിച്ചത് എന്ന് അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നു. പിന്നീട് 17 വയസ്സായപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായി അഭിനയത്തോടു വിടപറഞ്ഞു.
കന്നഡ സിനിമയിൽ അക്കാലത്ത് കൗമാരപ്രായത്തിലുള്ളവർക്ക് അനുയോജ്യമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നതാണ് പ്രധാന കാരണം. "അന്ന് ബാലതാരങ്ങൾ വളർന്നുവരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇടവേള നൽകുന്ന രീതിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒന്നുകിൽ ബാലതാരം, അല്ലെങ്കിൽ നായകൻ, അതുമല്ലെങ്കിൽ കാരക്ടർ ആക്ടർ- ഇതിനിടയിലുള്ള ടീനേജ് വേഷങ്ങൾ ആ കാലത്ത് സിനിമയിൽ കുറവായിരുന്നു" എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
തുടർന്ന് കുറെക്കാലം ദൂരദർശൻ സീരിയലുകളിൽ സജീവമായിരുന്നെങ്കിലും സിനിമയിലെ കരിയർ അവിടെ അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ കെ. വിശ്വനാഥ് ഒരുക്കിയ 1992 ലെ തെലുങ്ക് ചിത്രം 'സ്വാതി കിരണം' ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ശ്രദ്ധേയമായ ചലച്ചിത്രം. സിനിമ വിട്ടെങ്കിലും സിനിമയിലെ അനീതിക്കെതിരെ പോരാടാൻ മഞ്ജുനാഥ് മറന്നില്ല. 1980കളുടെ തുടക്കത്തിൽ ബാലതാരങ്ങൾ ഒരു അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിച്ച് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു.
1990കളുടെ അവസാനം ബംഗളൂരുവിൽ ഐ.ടി. രംഗം വളർന്ന കാലത്ത്, ഇന്റർനെറ്റ് അറിവില്ലെങ്കിലും കള്ളം പറഞ്ഞ് 'onlinebangalore.com'-ൽ കണ്ടന്റ് റൈറ്ററായി മാസ്റ്റർ മഞ്ജുനാഥ് ജോലി നേടി. തുടർന്ന് വന്ന ഡോട്ട്-കോം തകർച്ചയുടെ കാലത്ത് ജോലി നിലനിർത്താൻ അദ്ദേഹം ഒരു വഴി കണ്ടെത്തി; വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷാഫലത്തിനായി നോട്ടീസ് ബോർഡുകൾക്ക് മുന്നിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കണ്ട അദ്ദേഹം, എസ്.എസ്.എൽ.സി, പി.യു.സി ഫലങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ മുൻകൈ എടുത്തു.
സർക്കാരിന്റെയും എൻ.ഐ.സിയുടെയും സഹകരണത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പരീക്ഷാഫലം ഓൺലൈനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അങ്ങനെയാണ്. "അതായിരുന്നു മാസ്റ്റർ മഞ്ജുനാഥ് എന്ന മേൽവിലാസം മാറി, മഞ്ജുനാഥ് നായകർ വിജയം കണ്ട നിമിഷം," അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നു. ഈ വിജയത്തെ തുടർന്ന് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എസ്.എം. കൃഷ്ണയുടെയും ഐ.എ.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ശ്രദ്ധ നേടിയ അദ്ദേഹം, ബി.ബി.എം.പി. വെബ്സൈറ്റ്, ഓൺലൈൻ പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ്, ചരിത്രപ്രധാനമായ 'ഭൂമി' പദ്ധതി തുടങ്ങി നിരവധി പ്രധാനപ്പെട്ട ഇ-ഗവേണൻസ് പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ഭാഗമായി മാറി.