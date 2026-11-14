സോണിയ ഗാന്ധിക്കെതിരെ നടത്തിയ അപകീർത്തി പരാമർശം; കങ്കണ റണാവത്തിനെതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുtext_fields
ഷിംല: ഗാന്ധി കുടുംബത്തിനെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അപകീർത്തികരവും പ്രകോപനപരവുമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ ബിജെപി എംപിയും നടിയുമായ കങ്കണ റണാവത്തിനെതിരെ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് പൊലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. നവംബർ 10-ന് എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നടപടി.
ഷിംലയിലെ ബോയിലിയുഗഞ്ച് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് കങ്കണ റണാവത്തിനെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ 353, 356, 196 എന്നീ വകുപ്പുകളും ഐടി നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകളും കങ്കണക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഷിംല പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഗൗരവ് സിങാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിവരം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
ഷിംല സ്വദേശിയായ അതുൽ ശർമ്മ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊലീസ് കേസന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി അശോക് തിവാരിക്ക് ഇമെയിൽ വഴിയാണ് അതുൽ ശർമ്മ പരാതി അയച്ചത്. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി, സഞ്ജയ് ഗാന്ധി, രാജീവ് ഗാന്ധി എന്നിവരുടെ ദാരുണമായ വിയോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും, കോൺഗ്രസ് മുൻ അധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചും കങ്കണ റണാവത്ത് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളാണ് കേസിന് ആധാരം.
കങ്കണ തന്റെ എക്സ് പോസ്റ്റിൽ സോണിയാ ഗാന്ധിയെ രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള വിദേശിയെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. ബന്ധുക്കൾ ഓരോന്നായി കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് വിദേശത്തെ ഒരു കഫേയിൽ എത്തിയ അവർ പിന്നീട് സർക്കാരിന്റെ തലപ്പത്ത് എത്തിയെന്നും, എത്ര സൗകര്യപ്രദം എന്നുമുള്ള ആക്ഷേപകരമായ പരാമർശങ്ങൾ പോസ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്നു.
സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയുടെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ മേനക ഗാന്ധിയെ കുടുംബ വസതിയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പുറത്താക്കിയെന്നും കങ്കണ ആരോപിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയ വിയോജിപ്പിന്റെ അതിരുകൾ ലംഘിച്ച് പൊതുജനങ്ങളിൽ ശത്രുതയും ഭയവും ഉണ്ടാക്കാനും, രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയെ തകർക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പോസ്റ്റുകൾ എന്ന് പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സംഭവത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും സൈബർ ഫോറൻസിക് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും പരാതിക്കാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.