‘അവൾ പോയതിന് ശേഷം വിജയ് ചെരിപ്പിടുന്നത് നിർത്തി’; മകളുടെ ഓർമകളിൽ വിങ്ങിപ്പൊട്ടി വിജയ് ആന്റണിയും കുടുംബവുംtext_fields
വിജയ് ആന്റണിയുടെ പുതിയ ചിത്രമായ ‘അപ്പ കുട്ടി’യുടെ പ്രീ-റിലീസ് ചടങ്ങിൽ വികാരനിർഭരമായ നിമിഷങ്ങൾക്കാണ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. നടനും സംഗീതസംവിധായകനുമായ വിജയ് ആന്റണിയുടെ ഭാര്യ ഫാത്തിമ വിജയ് ആന്റണി വേദിയിൽ സംസാരിക്കവേ, ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾക്കൊപ്പം കുടുംബം കടന്നുപോയ ദുഃഖകരമായ കാലവും തീരാ നഷ്ടങ്ങളും പങ്കുവെച്ചു. മകൾ മീരയോട് വിജയ് ആന്റണിക്കുള്ള അടങ്ങാത്ത സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം എടുക്കേണ്ടി വന്ന കടുത്ത തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഫാത്തിമ മനസ് തുറന്നപ്പോൾ, കേട്ടിരുന്ന സിനിമാപ്രേമികളുടെയും ആരാധകരുടെയും കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു.
‘അപ്പ കുട്ടി’യുടെ പ്രീ-റിലീസ് ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കവേ ഫാത്തിമ വിജയ് ആന്റണി പറഞ്ഞത് എല്ലാവരെയും നിശബ്ദരാക്കുന്ന വാക്കുകളായിരുന്നു. മൂത്ത മകൾ മീരയുടെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് താൻ ഒരു പൊതുചടങ്ങിൽ എത്തുന്നതെന്ന് അവർ വെളിപ്പെടുത്തി. അഞ്ച് വർഷത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷമാണ് ഇത്തരമൊരു വേദിയിൽ താൻ വീണ്ടും നിൽക്കുന്നതെന്നും ഫാത്തിമ പറഞ്ഞു. വിജയ് ആന്റണി എന്തുകൊണ്ടാണ് കാൽപ്പാദങ്ങളിൽ ചെരിപ്പോ ഷൂവോ ധരിക്കാത്തത് എന്നതിന്റെ കാരണവും അവർ ആരാധകരോട് പങ്കുവെച്ചു.
‘മീരക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെരിപ്പുകളും ഷൂകളും വാങ്ങിയിരുന്നു. അവൾ പോയതിന് ശേഷം ആ ചെരിപ്പുകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു മുറി തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ട്. ആ കാഴ്ച കണ്ടതുമുതലാണ് വിജയ് ഇനി ചെരിപ്പിടേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. വലിയ സ്റ്റേജ് ഷോകളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഷൂ ധരിക്കുന്നതെന്ന്’ വികാരാധീനയായി ഫാത്തിമ പറഞ്ഞു. വിജയ് ആന്റണിക്ക് വാച്ചുകളോടുള്ള പ്രത്യേക ഇഷ്ടത്തെക്കുറിച്ചും ഫാത്തിമ സംസാരിച്ചു. വിലകൂടിയ ഒട്ടേറെ വാച്ചുകൾ സ്വന്തമായുണ്ടെങ്കിലും, മീര അവസാനമായി കൈയിൽ അണിഞ്ഞ വിലകുറഞ്ഞ വാച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ധരിക്കുന്നതെന്ന് അവർ വെളിപ്പെടുത്തി.
തന്റെ ഭർത്താവുമായുള്ള ആത്മബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവെ തന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെക്കുറിച്ചും ഫാത്തിമ ഓർത്തെടുത്തു. തനിക്ക് ഏഴു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അച്ഛൻ തങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചുപോയതാണെന്നും, ആ അച്ഛന്റെ സ്നേഹവും കരുതലും തനിക്ക് നൽകിയത് വിജയ് യാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. മീരയുടെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം ആ കുടുംബം എങ്ങനെ ആ ഓർമകളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നു എന്നതിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയായിരുന്നു ഫാത്തിമയുടെ വാക്കുകൾ.
ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച വിജയ് ആന്റണി, ഈ സിനിമ തിയറ്ററിൽ കാണുമ്പോൾ ഓരോ പ്രേക്ഷകനും തന്റെ അച്ഛനെ വിളിക്കണമെന്ന് തോന്നിപ്പോകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. അച്ഛനും മകളും തമ്മിലുള്ള വൈകാരിക ബന്ധമാണ് ചിത്രം പറയുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വിജയ് ആന്റണിയും പ്രീതി അസ്രാണിയും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന 'അപ്പ കുട്ടി' സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് മു മാരൻ ആണ്. ചിത്രത്തിൽ ബേബി ലിതന്യ, ഭഗവതി പെരുമാൾ തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. പിതാവും മകളും തമ്മിലുള്ള ഹൃദയസ്പർശിയായ ബന്ധം പറയുന്ന ചിത്രം നവംബർ 20ന് തിയറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യും.