'4000 കോടി ബജറ്റിലോ വിഎഫ്എക്സിലോ അല്ല, രാമനിലും സീതയിലുമാണ് ആരാധകർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്'; രാമായണത്തെക്കുറിച്ച് സൽമാൻ ഖാൻ

'4000 കോടി ബജറ്റിലോ വിഎഫ്എക്സിലോ അല്ല, രാമനിലും സീതയിലുമാണ് ആരാധകർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്'; രാമായണത്തെക്കുറിച്ച് സൽമാൻ ഖാൻtext_fields
ബോളിവുഡിലെ വമ്പൻ ചർച്ചാവിഷയമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നിതേഷ് തിവാരിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ ഒരുങ്ങിയ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രമായ രാമായണം. സിനിമയുടെ റിലീസിനു പിന്നാലെ ഇതിന്റെ ബജറ്റിനെയും വിഎഫ്എക്സ് സാങ്കേതികവിദ്യയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയുള്ള വലിയ ചർച്ചകളാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തരം ചർച്ചകൾക്കൊപ്പം തന്നെ സിനിമയുടെ കഥയെക്കുറിച്ചും പ്രേക്ഷകർ ചിന്തിക്കണമെന്ന ശക്തമായ നിലപാടുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സൽമാൻ ഖാൻ.
തന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ 'മാതൃഭൂമി: മേയ് വാർ റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ്' എന്ന സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് ചടങ്ങിനിടയിലാണ് സൽമാൻ ഖാൻ രാമായണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നുപറഞ്ഞത്. സിനിമയുടെ നിർമാണച്ചെലവായ 4000 കോടി രൂപയെക്കുറിച്ചും അതിലെ വിഎഫ്എക്സ് മികവിനെക്കുറിച്ചും മാത്രം സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. രാമായണം പോലുള്ള ഒരു ഇതിഹാസകാവ്യത്തെ വെറുമൊരു കൊമേഴ്സ്യൽ കണക്കുകളുടെയോ ഗ്രാഫിക്സിന്റെയോ അളവുകോലിൽ ഒതുക്കരുതെന്നാണ് താരത്തിന്റെ പക്ഷം.
സിനിമയുടെ ഹൈപ്പുകൾക്കും ബജറ്റ് ചർച്ചകൾക്കുമപ്പുറം അതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായ ശ്രീരാമൻ, സീത, രാവണൻ തുടങ്ങിയവരിലാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്നും സൽമാൻ ഖാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീരാമൻ എക്കാലത്തും ഒരു നല്ല മകനും, നല്ല ഭർത്താവും, നല്ല പിതാവും, അതുപോലെതന്നെ മാതൃകാപരമായ ഒരു യോദ്ധാവുമാണ്. അത്തരം മഹത്തായ മൂല്യങ്ങളും ജീവിതപാഠങ്ങളുമാണ് ഈ സിനിമയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം.
പ്രൈം ഫോക്കസ് സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറിൽ നമിത് മൽഹോത്ര നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ രൺബീർ കപൂർ ശ്രീരാമനായും, സായ് പല്ലവി സീതയായും, യാഷ് രാവണനായും വേഷമിടുന്നു. നവംബർ 5-ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ഈ ചിത്രം ഇതിനോടകം തന്നെ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയ തരംഗമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ സാങ്കേതിക മികവിനൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ ആത്മാവും ഉൾക്കൊണ്ട് സിനിമയെ സ്നേഹിക്കാൻ ആരാധകർ തയാറാകണമെന്നാണ് സൽമാൻ ഖാന്റെ ഈ വാക്കുകൾ നൽകുന്ന സന്ദേശം.