‘ഇളയ പുരട്ചി തലൈവി തൃഷ പേരവൈ’; തമിഴ്നാട്ടിൽ തൃഷയുടെ പേരിൽ സംഘടനtext_fields
തമിഴ്നാട്ടിൽ നടി തൃഷയുടെ പേരിൽ പുതിയൊരു ആരാധക സംഘടനക്ക് രൂപം നൽകി. ‘ഇളയ പുരട്ചി തലൈവി തൃഷ പേരവൈ’ എന്ന പേരിലാണ് സംഘടന നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. തിരുനെൽവേലി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആരാധകരാണ് ഈ നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ. സംഘടനയുടെ കോ-ഓർഡിനേറ്ററായി സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന രാജഗോപാലാണ് പേരും ലോഗോയും ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടത്.
തിരുനെൽവേലി ആസ്ഥാനമാക്കിയാകും സംഘടനയുടെ പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അധികാരമോ പദവികളോ ലക്ഷ്യമിട്ടല്ല സംഘടന രൂപീകരിച്ചതെന്ന് രാജഗോപാൽ വ്യക്തമാക്കി. തമിഴ് ജനതയുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും അവ നേടിയെടുക്കുകയുമാണ് സംഘടനയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണം. സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സജീവമാകാനും, തൃഷയുടെ പേരിൽ ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനുമാണ് പേരവൈ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറയുന്നു.
എന്നാൽ, ഈ സംഘടനയുടെ രൂപീകരണത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യചിഹ്നം തൃഷയുടെ സമ്മതത്തെക്കുറിച്ചാണ്. നടിയുടെ പൂർണ സമ്മതത്തോടെയാണ് സംഘടന രൂപീകരിച്ചതെന്നാണ് ആരാധകരുടെ വാദം. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ തൃഷയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമോ പ്രതികരണമോ ഒന്നും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല. തൃഷയുടെ പേരിൽ ഇത്തരമൊരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചതായി അവർ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, അതിന് അവർ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യങ്ങളിലും വ്യക്തതയില്ല.
അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ഇത് ആരാധകരുടെ സ്വന്തം നിലയിലുള്ള നീക്കമാണോ, അതോ താരത്തിന്റെ അറിവോടെയുള്ളതാണോ എന്ന് ഇപ്പോൾ ഉറപ്പിച്ച് പറയാനാകില്ല. തൃഷ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നുവരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നേരത്തെ തന്നെ പോസ്റ്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. തൃഷയെ രാഷ്ട്രീയ നേതാവായി ഉയർത്തിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ആ പോസ്റ്ററുകൾ. അതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് പുതിയ സംഘടനയുടെ രൂപീകരണവും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
തമിഴ്നാട്ടിൽ സിനിമാ താരങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരുന്ന പതിവ് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നീക്കവും ചർച്ചയാകുന്നത്. ഇതിനിടെ, തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയാകാനുള്ള ആഗ്രഹം താരം മുൻപ് പങ്കുവെച്ച 2004ലെ ഒരു അഭിമുഖം സമീപകാലത്ത് വീണ്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഭാവി സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി, പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയാകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്ന് അന്ന് സൺ ടിവിക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ തൃഷ പറഞ്ഞിരുന്നു.
‘എനിക്ക് തമിഴ്നാടിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായാൽ കൊള്ളാം. സത്യമായും. കാത്തിരുന്ന് കാണൂ. പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ചിലതൊക്കെ നേടിയെടുക്കും’ എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ അവരുടെ വാക്കുകൾ. മുഖ്യമന്ത്രി പദവി ലഭിച്ചാൽ എന്താണ് ചെയ്യുകയെന്ന ചോദ്യത്തോട്, ‘ആദ്യം നിങ്ങളെനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിക്കൂ, എന്നിട്ട് പറയാം’ എന്നായിരുന്നു തൃഷയുടെ മറുപടി. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ആ അഭിമുഖം വീണ്ടും വലിയ ചർച്ചക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
വിജയ് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റതിന് പിന്നാലെ, തൃഷയും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെന്ന ആവശ്യവും സമ്മർദവും ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. വിജയ് യും തൃഷയും തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലാണെന്ന തരത്തിലുള്ള ഗോസിപ്പുകളും നിലവിൽ സജീവമാണ്. വിജയ് യുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിലും തുടർന്ന് നടന്ന വിവിധ പരിപാടികളിലും ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുത്തത് ഇത്തരം അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്ത് പകർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ, പ്രചരിക്കുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളോ ആരോപണങ്ങളോ സംബന്ധിച്ച് ഇരുവരും ഇതുവരെ യാതൊരു പ്രതികരണവും നടത്തിയിട്ടില്ല.