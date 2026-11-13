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    അമിതാഭ് ബച്ചൻ ജയക്ക് സമ്മാനിച്ച ജൽസ ബംഗ്ലാവിൽ അവകാശത്തർക്കവുമായി സഹോദരന്റെ ഭാര്യ റമോല ബച്ചൻ

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    https://www.madhyamam.com/tags/Amitabh-Bachchan
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    അമിതാഭ് ബച്ചൻ, ജയ, റ​മോ​ല ബ​ച്ച​ൻ

    മും​ബൈ: ബോ​ളി​വു​ഡ്​ ഇ​തി​ഹാ​സം അ​മി​താ​ഭ്​ ബ​ച്ച​ന്റെ ജു​ഹു​വി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ‘ജ​ൽ​സ’ ബം​ഗ്ലാ​വി​നെ ചൊ​ല്ലി ബ​ച്ച​ൻ കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ അ​വ​കാ​ശ ത​ർ​ക്കം.

    1993ൽ ​ഭാ​ര്യ ജ​യ ബ​ച്ച​നു അ​മി​താ​ഭ്​ ബ​ച്ച​ൻ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി അ​വ​കാ​ശം ന​ൽ​കി​യ​തി​ന്​ എ​തി​രെ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ അ​ജി​താ​ഭ്​ ബ​ച്ച​ന്റെ ഭാ​ര്യ റ​മോ​ല ബ​ച്ച​ൻ പ​രാ​തി​യു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി.

    കോ-​ഓ​പ​റേ​റ്റി​വ്​ സൊ​സൈ​റ്റി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ര​ജി​സ്​​ട്രാ​ർ​ക്ക്​ മു​മ്പാ​കെ​യാ​ണ്​ റ​മോ​ല പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. പ​രാ​തി​യി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം തേ​ടി​യ​താ​യി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ര​ജി​സ്​​ട്രാ​ർ ഫ​യാ​സ്​ മു​ലാ​നി അ​റി​യി​ച്ചു.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ റ​മോ​ല​യു​ടെ പേ​രി​ലാ​ണ്​ ജ​ൽ​സ ബം​ഗ്ലാ​വു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, സൊ​സൈ​റ്റി രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ ജ​യ ബ​ച്ച​ന്റെ പേ​രി​ലാ​ണ്​ ബം​ഗ്ലാ​വ്. സ​ർ​ക്കാ​ർ രേ​ഖ​ക​ളി​ലും ജ​യ ബ​ച്ച​ന്റെ പേ​രി​ലാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ റ​മോ​ല പ​രാ​തി​യു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​ വ​ന്ന​ത്.

    അ​മി​താ​ഭ്​ ബ​ച്ച​നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ വസതിയായ ജൽസ, ബോംബെ ഹൈക്കോടതി, പ്രശസ്ത ഗായകൻ ദിൽജിത്ത് ദോസാഞ്ജിന്റെ സംഗീതപരിപാടി നടക്കുന്ന മഹാലക്ഷ്മി റേസ്‌കോഴ്‌സ് തുടങ്ങി മുംബൈയിലെ പ്രമുഖ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കെതിരെ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബോബ് ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നു.

    മുംബൈ മേയറുടെ ഓഫീസിലേക്കും ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിലേക്കും പ്രമുഖ സ്കൂളുകളിലേക്കും ഇമെയിൽ വഴിയാണ് സന്ദേശം അയച്ചത്. ഇതിനു പിന്നാലെ മുംബൈ പൊലീസ് ബോംബ് ഭീഷണി സന്ദേശത്തെ ക്കുറിച്ച് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകുകയും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.

    ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ ബോംബ് സ്ക്വാഡും മുംബൈ പോലീസും സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തി പരിശോധന ആരംഭിച്ചു. അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ ജുഹുവിലുള്ള ബംഗ്ലാവിനു ചുറ്റും മുംബൈ മേയറുടെ ഓഫീസിനു സമീപവും സുരക്ഷ ഇരട്ടിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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