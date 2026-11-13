അമിതാഭ് ബച്ചൻ ജയക്ക് സമ്മാനിച്ച ജൽസ ബംഗ്ലാവിൽ അവകാശത്തർക്കവുമായി സഹോദരന്റെ ഭാര്യ റമോല ബച്ചൻ

അമിതാഭ് ബച്ചൻ ജയക്ക് സമ്മാനിച്ച ജൽസ ബംഗ്ലാവിൽ അവകാശത്തർക്കവുമായി സഹോദരന്റെ ഭാര്യ റമോല ബച്ചൻtext_fields
മുംബൈ: ബോളിവുഡ് ഇതിഹാസം അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ ജുഹുവിലെ പ്രശസ്തമായ ‘ജൽസ’ ബംഗ്ലാവിനെ ചൊല്ലി ബച്ചൻ കുടുംബത്തിൽ അവകാശ തർക്കം.
1993ൽ ഭാര്യ ജയ ബച്ചനു അമിതാഭ് ബച്ചൻ സമ്മാനമായി അവകാശം നൽകിയതിന് എതിരെ സഹോദരൻ അജിതാഭ് ബച്ചന്റെ ഭാര്യ റമോല ബച്ചൻ പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തി.
കോ-ഓപറേറ്റിവ് സൊസൈറ്റി ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർക്ക് മുമ്പാകെയാണ് റമോല പരാതി നൽകിയത്. പരാതിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ പ്രതികരണം തേടിയതായി ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ ഫയാസ് മുലാനി അറിയിച്ചു.
സർക്കാർ രേഖകളിൽ റമോലയുടെ പേരിലാണ് ജൽസ ബംഗ്ലാവുള്ളത്. എന്നാൽ, സൊസൈറ്റി രേഖകളിൽ ജയ ബച്ചന്റെ പേരിലാണ് ബംഗ്ലാവ്. സർക്കാർ രേഖകളിലും ജയ ബച്ചന്റെ പേരിലാക്കാൻ ശ്രമം തുടങ്ങിയതോടെയാണ് റമോല പരാതിയുമായി രംഗത്തു വന്നത്.
അമിതാഭ് ബച്ചനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ വസതിയായ ജൽസ, ബോംബെ ഹൈക്കോടതി, പ്രശസ്ത ഗായകൻ ദിൽജിത്ത് ദോസാഞ്ജിന്റെ സംഗീതപരിപാടി നടക്കുന്ന മഹാലക്ഷ്മി റേസ്കോഴ്സ് തുടങ്ങി മുംബൈയിലെ പ്രമുഖ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കെതിരെ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബോബ് ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നു.
മുംബൈ മേയറുടെ ഓഫീസിലേക്കും ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിലേക്കും പ്രമുഖ സ്കൂളുകളിലേക്കും ഇമെയിൽ വഴിയാണ് സന്ദേശം അയച്ചത്. ഇതിനു പിന്നാലെ മുംബൈ പൊലീസ് ബോംബ് ഭീഷണി സന്ദേശത്തെ ക്കുറിച്ച് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകുകയും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.
ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ ബോംബ് സ്ക്വാഡും മുംബൈ പോലീസും സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തി പരിശോധന ആരംഭിച്ചു. അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ ജുഹുവിലുള്ള ബംഗ്ലാവിനു ചുറ്റും മുംബൈ മേയറുടെ ഓഫീസിനു സമീപവും സുരക്ഷ ഇരട്ടിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.