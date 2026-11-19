മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം ദുൽഖറും; നാളെ തിയറ്ററുകളിൽ ഇരട്ടി വിരുന്ന്, വിഡിയോ പങ്കുവെച്ച് മമ്മൂട്ടിക്കമ്പനിtext_fields
ഫാൻ ഫൈറ്റുകൾ പലവിധത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്തവണ പോരാട്ടം അച്ഛനും മകനും തമ്മിലാണ്. ദുൽഖർ സൽമാൻ നായകനാവുന്ന ‘ആകാശംലോ ഒക താര’ നവംബർ 20ന് ലോകമെമ്പാടും തിയറ്ററുകളിലെത്തുകയാണ്. തെലുങ്കിൽ ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളെല്ലാം വൻ വിജയമാക്കിയ ദുൽഖറിന്റെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാണുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടീസറും ട്രെയിലറുമെല്ലാം പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. മറുവശത്ത് വാപ്പയുടെ ടീം ആണ്.
മമ്മൂട്ടി-ധനുഷ് കോമ്പോയിൽ രാജ്കുമാർ പെരിയസാമി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘ഓം’ ഇതേ ദിവസം തന്നെയാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. സായ് പല്ലവി, ശ്രീലീല എന്നിവരും അണിനിരക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലറും പ്രീ-റിലീസ് ഇവന്റിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ സാന്നിധ്യവുമെല്ലാം വൈറലാണ്. അച്ഛന്റെയും മകന്റെയും പടങ്ങൾ ഒരു ദിവസം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ആവേശത്തിലാണ് ആരാധകർ.
ഞങ്ങൾ ഇരുവർക്കും ഒരുപോലെ സന്തോഷം നൽകുന്ന നിമിഷമാണിതെന്ന് ദുൽഖർ പറയുന്നു. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഞങ്ങൾ, രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഭാഷാ ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരേസമയം സിനിമകൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും താരം പറഞ്ഞു. എങ്കിൽ ഉമ്മ ആദ്യം ഏത് സിനിമ കാണാനായിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉമ്മക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചായ്വ് തന്നോടാണെന്നാണ് ദുൽഖറിന്റെ മറുപടി.
ഇതേക്കുറിച്ച് മമ്മൂട്ടി എപ്പോഴും പറയാറുള്ള കാര്യവും ദുൽഖർ പങ്കുവെച്ചു. ‘ഞാൻ ഇത്രയും വർഷമായി അഭിനയിക്കുന്നു, പക്ഷേ എന്റെ അടുത്ത് സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ചോദിക്കാറോ പറയാനോ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കാണാനോ ഉമ്മ നിന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ നീ വന്നതിനുശേഷം നിന്റെ എല്ലാ സിനിമകളും അത്രയേറെ താല്പര്യത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്’ എന്നാണ് വാപ്പ പറയുന്നതെന്നും ദുൽഖർ വ്യക്തമാക്കി.
‘ആകാശംലോ ഒക താര’ നാളെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് മമ്മൂട്ടിയും അതിന്റെ കൂടെ ‘ഓം’ പടവും നാളെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ദുൽഖർ സൽമാനും പറയുന്ന വിഡിയോ ആണ് മമ്മൂട്ടി കമ്പനി ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. 19 സെക്കന്റുകൾ മാത്രമുള്ള വിഡിയോയിൽ മമ്മൂട്ടിയും ദുൽഖറും തെലുങ്കിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ‘എല്ലാവർക്കും ഇരട്ടി വിരുന്ന്’ എന്ന കാപ്ഷനോടുകൂടിയാണ് വിഡിയോ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആകാശംലോ ഒക താരയുടെ പ്രൊമോഷന് ഇവന്റിനിടയില് മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം ഒന്നിച്ച് എന്നായിരിക്കും ഒരു ചിത്രം ചെയ്യുക എന്ന നിര്മാതാവ് അല്ലു അരവിന്ദിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ദുല്ഖര് നല്കിയ മറുപടിയാണ് ഇപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങളെ രണ്ട് പേരെയും വെച്ച് ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് നിര്മാതാവ് പറഞ്ഞപ്പോള് ഞാന് എപ്പോഴും തയാറാണെന്നും അദ്ദേഹമാണ് സമ്മതിക്കേണ്ടത് എന്നുമായിരുന്നു ദുല്ഖര് പറഞ്ഞത്. മമ്മൂട്ടിയെ ഞാന് കണ്വിന്സ് ചെയ്യാമെന്ന് അല്ലു അരവിന്ദ് പറഞ്ഞപ്പോള് എങ്കില് താന് ഇപ്പോള് തന്നെ അഭിനയിക്കാമെന്നും ദുല്ഖര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.