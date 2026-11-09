‘വാത്മീകിയിലോ തുളസീദാസിലോ ഇല്ലാത്ത സീനുകൾ!’: രാമായണത്തിലെ സായ് പല്ലവിയുടെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദീപിക ചിഖ്ലിയtext_fields
നിതേഷ് തിവാരിയുടെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം 'രാമായണ: പാർട്ട് വൺ'-ൽ സായ് പല്ലവി അവതരിപ്പിക്കുന്ന സീതയുടെ കഥാപാത്രം വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സീത ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് വിവാദം ആരംഭിച്ചത്. ചില പ്രേക്ഷകർ ഈ പുതിയ അവതരണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തപ്പോൾ, മറ്റു ചിലർ തങ്ങൾ വായിച്ചും കണ്ടും വളർന്ന രാമായണ കഥകളുമായി ഇത് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തു.
ഇതിനിടെയാണ് രാമാനന്ദ് സാഗറിന്റെ 1987ലെ ഐതിഹാസിക ടെലിവിഷൻ പരമ്പര 'രാമായണ'ത്തിലൂടെ സീതയായി മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയ ദീപിക ചിഖ്ലിയ തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
സായ് പല്ലവിയുടെ ആക്ഷൻ രംഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമ്മിശ്ര പ്രതികരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് 'ദി ഫ്രീ പ്രസ് ജേണലു'മായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ദീപിക പ്രതികരിച്ചത്. ‘അതെ, ഞാൻ ആ ആക്ഷൻ രംഗം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കണ്ടു. എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല. വാത്മീകി രാമായണത്തെയും തുളസീദാസ് രാമായണത്തെയും കുറിച്ചുള്ള എന്റെ ഓർമയിൽ, അതായിരുന്നു പ്രധാനമായും ഞങ്ങളുടെ രാമായണത്തിന്റെ ഭാഗം, അത്തരം രംഗങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നതായി എനിക്ക് ഓർമയില്ല’ ദീപിക പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ അതേസമയം, സംവിധായകരുടെ സർഗാത്മകമായ തീരുമാനത്തെ അവർ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല. രാമായണത്തിന് നിരവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ടെന്നും, ഓരോന്നിനും അതിന്റേതായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് 300ലധികം രാമായണങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ കഥയും, ഓരോ രാമായണവും മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് അൽപ്പം വ്യത്യസ്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് അണിയറ പ്രവർത്തകർ എനിക്ക് അറിയാത്ത ഏതെങ്കിലും രാമായണത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുത്തിരിക്കാം’ ദീപിക കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ദീപികയുടെ പ്രതികരണം വളരെ സംയമനത്തോടെയുള്ളതായിരുന്നു. സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെ തീരുമാനത്തെ അവർ നേരിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്തില്ല. പകരം, സീതയെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ ധാരണ പ്രധാനമായും രൂപപ്പെട്ടത് രാമാനന്ദ് സാഗറിന്റെ ടെലിവിഷൻ പരമ്പരയുടെ അടിസ്ഥാനമായ രാമായണ പതിപ്പുകളിൽ നിന്നാണെന്ന് അവർ സമ്മതിച്ചു. നിതേഷ് തിവാരിയുടെ സിനിമ പൂർണ്ണമായി താൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും ദീപിക വെളിപ്പെടുത്തി. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ആക്ഷൻ രംഗം മാത്രമാണ് ഇതുവരെ കണ്ടത്. ദീപാവലിക്ക് ശേഷം 'രാമായണ: പാർട്ട് വൺ' കാണാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായും അവർ പറഞ്ഞു.
യുദ്ധ രംഗങ്ങളിൽ സായ് പല്ലവിയുടെ സീത പങ്കെടുക്കുന്നത് കണ്ടതോടെയാണ് ചർച്ച ശക്തമായത്. ഇത്തരമൊരു അവതരണം പരിചിതമായ ഇതിഹാസ കഥകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചില പ്രേക്ഷകർ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ, കഥാപാത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു മാനം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള സംവിധായകന്റെ തീരുമാനത്തെ മറ്റുള്ളവർ പിന്തുണച്ചു.
ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ നിതേഷ് തിവാരി ഈ സർഗാത്മകമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലെ പ്രീമിയറിനിടെ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ, 'അദ്ഭുത രാമായണം' പുനരാഖ്യാനത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സീതയെ ദിവ്യമായ സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ശക്തമായ പ്രകടനമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന പതിപ്പാണ് അദ്ഭുത രാമായണം.
രാമായണം ഒരൊറ്റ കഥയല്ലെന്നും, നൂറ്റാണ്ടുകളായി പല ഭാഷകളിലും സംസ്കാരങ്ങളിലും പുനർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെട്ട മഹത്തായ ഇതിഹാസമാണെന്നും ഈ വിവാദം ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. വാത്മീകി രാമായണവും തുളസീദാസിന്റെ രാമചരിതമാനസവും മാത്രമല്ല, കമ്പ രാമായണം, അദ്ഭുത രാമായണം ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് പതിപ്പുകൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്.