‘ഇതാരുടെയും അച്ഛന്റെ രാജ്യമല്ല’; ഭീഷണികൾക്ക് മറുപടിയുമായി ദിൽജിത് ദോസഞ്ജ്text_fields
സുരക്ഷാ ആശങ്കകളും ബോംബ് ഭീഷണികളും ചില ഗാനങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്കുകളും മറികടന്ന് പ്രശസ്ത പഞ്ചാബി ഗായകൻ ദിൽജിത് ദൊസാഞ്ജിന്റെ ഓറ ടൂറിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഇൻഡോർ സംഗീത നിശ വൻ വിജയമായി നടന്നു. ഞായറാഴ്ച ഇൻഡോറിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ആവേശകരമായ ജനപങ്കാളിത്തമാണ് ഉണ്ടായത്.
ഗാനങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഔദ്യോഗിക വിലക്കുകളോട് കൺസേർട്ടിനിടയിൽ ദിൽജിത് രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് പ്രതികരിച്ചത്. ഇത് പാടാൻ പാടില്ല, അത് പാടാൻ പാടില്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രശസ്ത കവി റാഹത് ഇൻഡോറിയുടെ വരികൾ വേദിയിൽ ഉദ്ധരിച്ചു. ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും ചോരയും വിയർപ്പുമുണ്ട്, എല്ലാവരുടേതുമാണ് ഈ രാജ്യം. എല്ലാവർക്കും ഈ മണ്ണിൽ ജീവിക്കാൻ അവകാശവും സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ട്. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ആരുടെയും അച്ഛന്റെ സ്വത്തല്ല എന്ന് ദിൽജിത്ത് പറഞ്ഞു. മുമ്പ് ദിൽ-ലുമിനാറ്റി ടൂറിനിടയിലും അദ്ദേഹം ഇൻഡോറിൽ വെച്ച് ഇതേ വരികൾ ഉദ്ധരിച്ചിരുന്നു.
ലഹരി വസ്തുക്കളെയും ആയുധങ്ങളെയും മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് പട്യാല പെഗ്, 5 താര, കേസ്, ജാട്ട് ഫയർ കർദ എന്നീ നാല് ഗാനങ്ങൾ ഇൻഡോർ കൺസേർട്ട് സെറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ അനുമതി നൽകിയിരുന്നില്ല. ചണ്ഡിഗഢിൽ നിന്നും പഞ്ചാബ്-ഹരിയാന ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കുട്ടികളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഇത്തരം ഗാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ് സംഘാടകർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയത്.
എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാ അഭ്യൂഹങ്ങളെയും തള്ളി പരിപാടിക്കെത്തിയ ആരാധകർക്ക് ദിൽജിത് നന്ദി പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്തകൾ പെരുപ്പിച്ചു കാട്ടിയെങ്കിലും ആരാധകർ തന്നെ പിന്തുണക്കാനായി എത്തിയെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇൻഡോറിനെ മഹാകാലിന്റെ ഭൂമി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, താൻ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ആരും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സദസ്സിനോടൊപ്പം ജയ് ശ്രീ മഹാകാൽ എന്ന് വിളിച്ചു.
നവംബർ 21-ന് അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന കൺസേർട്ടിനും സമാനമായ വിലക്കുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഗാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും, സ്റ്റേജിൽ വെടിയുണ്ടകളുടെ ബെൽറ്റുകൾ ധരിക്കരുതെന്നും അഹമ്മദാബാദ് ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ ഓഫീസർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡോർ മേയറുടെ ഓഫീസിലേക്കാണ് ദിൽജിത്തിന്റെ പരിപാടിക്കെതിരെ ഭീ,ണി സന്ദേശമെത്തിയത്. പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ സന്ദേശം വ്യാജമെന്ന് തെളിഞ്ഞിരുന്നു.