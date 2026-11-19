ധനുഷ് നായകനായെത്തുന്ന 'ഓം' സിനിമക്ക് പുലർച്ചെ 6 മണിയുടെ ഷോയ്ക്ക് അനുമതി; മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച് താരംtext_fields
ധനുഷ് കേന്ദ്രകഥാപാത്രമായെത്തുന്ന ക്രൈം ത്രില്ലർ ചിത്രം 'ഓം' (ഓപ്പറേഷൻ മോൾ) സെൻസറിങ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി സ്.ബി എഫ്.സിയിൽ നിന്നും U/A സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടി. ചിത്രം നവംബർ 20-ന് തിയറ്ററുകളിൽ എത്താനിരിക്കെ റിലീസ് ദിനത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിലുടനീളം പുലർച്ചെ 6 മണിക്ക് പ്രത്യേക ഷോകൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്ക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും ധനുഷ് പ്രത്യേക നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.
തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ സിനിമ പ്രദർശന നിയമങ്ങളിൽ വരുത്തിയ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രകാരം ഒരു പുതിയ തമിഴ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ ദിവസവും രാവിലെ 6 മണി മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആറ് ഷോകൾ വരെ തിയറ്ററുകൾക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കാം. ഈ ഇളവ് നൽകിയതിനാണ് ധനുഷ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സർക്കാരിനും നന്ദി അറിയിച്ചത്. അതേസമയം പുലർച്ചെയുള്ള ഷോകൾ കാണാനെത്തുന്ന ആരാധകർ സുരക്ഷിതരായിരിക്കണമെന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാതെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പെരുമാറണമെന്നും താരം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. തിയറ്ററുകളിൽ പോയി സിനിമകൾ കാണുന്നതാണ് ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പിന്തുണയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നേരത്തെ 'ഓം: ചാപ്റ്റർ 1, ഉധിരം: ദി ബ്ലഡ് വുഡ്' എന്ന പേരിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ചിത്രം ഇപ്പോൾ 'ഓം: ഓപ്പറേഷൻ മോൾ' എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്. രാജ്കുമാർ പെരിയസാമി സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ക്രൈം ത്രില്ലർ ചിത്രം ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ദൈർഘ്യമുള്ളതാണ്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും ശേഷാചലം വനമേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന അനധികൃത ചന്ദനമര കടത്താണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രമേയം. തമിഴ്നാട് ഓർഗനൈസ്ഡ് ക്രൈം ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റിലെ അണ്ടർകവർ ഓഫീസറായി ധനുഷ് വേഷമിടുമ്പോൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഐ.പി.എസ് ഓഫീസർ നിത്യ റെഡ്ഡിയായി സായ് പല്ലവിയും പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. മമ്മൂട്ടി, ശ്രീലീല, നസീറുദ്ദീൻ ഷാ, ഇന്ദ്രൻസ് തുടങ്ങിയ വമ്പൻ താരനിരയും ചിത്രത്തിലുണ്ട്.
തുടക്കത്തിൽ ഒക്ടോബർ 16-ന് റിലീസ് ചെയ്യാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ചിത്രം, രജനികാന്തിന്റെ 'ജയിലർ 2' റിലീസുമായി മുഖാമുഖം വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണ് നവംബർ 20-ലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചത്. വുണ്ടർബാർ ഫിലിംസ്, ആർ-ടേക്ക് സ്റ്റുഡിയോസ് എന്നിവയുടെ ബാനറിൽ ധനുഷ്, ശ്രദ്ധ അഗർവാൾ, അസ്മത് ജഗ്മാഗ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. സായ് അഭ്യങ്കറാണ് സംഗീതം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. തമിഴിന് പുറമെ തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി, മലയാളം, കന്നഡ എന്നീ ഭാഷകളിൽ ചിത്രം ലോകമെമ്പാടും പ്രദർശനത്തിനെത്തും.