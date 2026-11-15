ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഗൗരവക്കാരനെന്ന് കരുതി, മൂന്നുദിവസം കൊണ്ട് ധാരണ മാറി; മമ്മൂട്ടിയെക്കുറിച്ച് ധനുഷ്

ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഗൗരവക്കാരനെന്ന് കരുതി, മൂന്നുദിവസം കൊണ്ട് ധാരണ മാറി; മമ്മൂട്ടിയെക്കുറിച്ച് ധനുഷ്text_fields
ആദ്യമായി കണ്ടപ്പോൾ മമ്മൂട്ടി ഗൗരവ സ്വഭാവക്കാരനാണെന്നാണ് കരുതിയതെന്നും എന്നാൽ വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം വീണ്ടും ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ചപ്പോൾ ആ ധാരണ പൂർണമായി മാറിയെന്നും മമ്മൂട്ടിയുടെ നർമബോധവും പെരുമാറ്റവും തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്നും ധനുഷ്. പുതിയ ചിത്രമായ 'ഓം: ചാപ്റ്റർ വൺ' ചിത്രീകരണത്തിനിടെയുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളാണ് ധനുഷ് പങ്കുവെച്ചത്. 2013ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മലയാള ചിത്രം 'കമ്മത്ത് ആൻഡ് കമ്മത്ത്' ചിത്രീകരണത്തിനിടെയായിരുന്നു ഇരുവരും ആദ്യമായി ഒന്നിച്ചെത്തിയത്.
കമ്മത്ത് ആൻഡ് കമ്മത്ത് സിനിമയിൽ അതിഥിവേഷത്തിലായിരുന്നു ധനുഷ് എത്തിയത്. മമ്മൂട്ടിക്കും ദിലീപിനുമൊപ്പം രണ്ടു ദിവസത്തോളം മാത്രമായിരുന്നു അന്ന് ചിത്രീകരണം. പരിമിതമായ ഇടപഴകലിലൂടെ മമ്മൂട്ടിയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പിന്നീട് വീണ്ടും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നതുവരെ ആ ആദ്യ ധാരണ മനസ്സിൽ തുടർന്നിരുന്നുവെന്നും ധനുഷ് വെളിപ്പെടുത്തി.
മമ്മൂട്ടിയുടെ മറുപടികളിലെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയാണ് ധനുഷ് എടുത്തുപറഞ്ഞത്. ഒരിക്കൽ മമ്മൂട്ടിയോട് 'സുഖമാണോ സാർ' എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ 'ഞാൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്?' എന്നായിരുന്നു മറുപടി. 'നന്നായിരിക്കുന്നു' എന്ന് ധനുഷ് പറഞ്ഞപ്പോൾ 'അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല' എന്നായിരുന്നു മമ്മൂട്ടിയുടെ പ്രതികരണം. സാധാരണ സംഭാഷണങ്ങളിൽ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മറുപടികൾ നൽകുന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ ശൈലി തന്നെ കൗതുകപ്പെടുത്തിയെന്നും ധനുഷ് പറഞ്ഞു.
മമ്മൂട്ടിയുടെ നർമബോധം മനസ്സിലാക്കാൻ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരവധി അഭിമുഖങ്ങൾ കണ്ടെന്നും ധനുഷ് വെളിപ്പെടുത്തി. പുതിയ ചിത്രമായ 'ഓം: ചാപ്റ്റർ വൺ' ചിത്രീകരണത്തിനായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ തന്റെ പഴയ ധാരണ മാറിയെന്നും മമ്മൂട്ടി വളരെ സ്നേഹമുള്ളവനും വിനയമുള്ളവനും ലളിതജീവിതം നയിക്കുന്നയാളുമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുവെന്നും ധനുഷ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നർമബോധം അസാധാരണമാണെന്നും ധനുഷ് പറഞ്ഞു.