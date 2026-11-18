മമ്മൂട്ടിയോടൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്കാണ് പ്രായകൂടുതൽ; അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ പ്രായം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ലുക്കിൽ വരണമെന്ന് ധനുഷ്text_fields
മലയാളത്തിന്റെ മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയുടെ പ്രായം തോന്നിക്കാത്ത യുവത്വത്തെയും സൗന്ദര്യത്തെയും കുറിച്ച് തമിഴ് താരം ധനുഷ് നടത്തിയ രസകരമായ പരാമർശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ തരംഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. രാജ്കുമാർ പെരിയസാമി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രമായ 'ഒഎം: ചാപ്റ്റർ 1-ഉധിരം: ദി ബ്ലഡ് വുഡ്' എന്ന സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷണൽ ചടങ്ങിനിടയിലാണ് ധനുഷ് മമ്മൂട്ടിയോട് തമാശരൂപേണ ഈ രസകരമായ അഭ്യർത്ഥന നടത്തിയത്. ഈ സൗഹൃദ സംഭാഷണം ഇതിനോടകം തന്നെ ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു.
വൻ താരനിരയുമായി പ്രൊമോഷൻ വേദിയുടെ സെന്റർ സ്റ്റേജിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ധനുഷ് തന്റെ മനസ്സിലുള്ള കൗതുകം ആരാധകരുമായും മമ്മൂട്ടിയുമായും പങ്കുവെച്ചത്. മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയോടൊപ്പം ഒരേ വേദിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് പ്രായക്കൂടുതൽ തോന്നുന്നുണ്ടെന്നും, അതിനാൽ അടുത്ത തവണ ഒന്നിച്ച് വേദിയിലെത്തുമ്പോൾ താടിയിലും മുടിയിലും അൽപ്പം നര ചേർത്ത് പ്രായം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ലുക്കിൽ വരണമെന്നുമാണ് ധനുഷ് തമാശയായി ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
75-ാം വയസ്സിലും മലയാളത്തിന്റെ മെഗാസ്റ്റാർ പ്രായത്തെ വെല്ലുന്ന അദ്ഭുതകരമായ യുവത്വവും തിളക്കവുമുള്ള സൗന്ദര്യവുമാണ് കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നത്. ധനുഷിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ട് സദസ്സിലിരുന്ന ആരാധകരും മമ്മൂട്ടിയും ഒരുപോലെ ചിരിയോടെയാണ് ഇത് ഏറ്റെടുത്തത്. മമ്മൂട്ടിയുടെ ഈ നിത്യയൗവനം കാരണം കാണികൾ തന്നെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഇളയ സഹോദരനായിട്ടല്ല, മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നാണ് ധനുഷ് വേദിയിൽ വെച്ച് ചിരിയോടെ തമാശയായി കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. വേദിയിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് താരങ്ങളും കാണികളും ഒരുപോലെ ആസ്വദിച്ച ഈ നിമിഷം ചുരുങ്ങിയ സമയംകൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി മാറുകയായിരുന്നു.
ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ തന്നെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച അഭിനയപ്രതിഭകളായ മമ്മൂട്ടിയും ധനുഷും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ സിനിമക്കുണ്ട്. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബഹുമാനവും സൗഹൃദവും പല വേദികളിലും പ്രകടമായിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രൊമോഷണൽ പരിപാടികളിൽ ഇരുവരും പരസ്പരം നടത്തുന്ന രസകരമായ തമാശകളും സംസാരങ്ങളും സിനിമക്കുള്ള ഹൈപ്പ് കൂടുതൽ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. സായ് പല്ലവി, ശ്രീലീല തുടങ്ങിയ താരങ്ങളും ചിത്രത്തിലുണ്ട്.
ശിവകാർത്തികേയൻ നായകനായ 'അമരൻ' എന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം രാജ്കുമാർ പെരിയസാമി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ഒഎം' എന്ന ചിത്രത്തിനായി വളരെ വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണ് സിനിമാ പ്രേമികൾക്കുള്ളത്. ധനുഷും മമ്മൂട്ടിയും സായ് പല്ലവിയും ശ്രീലീലയും പോലുള്ള മുൻനിര താരങ്ങൾ ഒന്നിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ ഒന്നായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
വണ്ടർബാർ ഫിലിംസും ആർ.ടേക്ക് സ്റ്റുഡിയോസും ചേർന്നാണ് ഈ ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. നവംബർ 20ന് ചിത്രം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യും. ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലറുകളും പ്രൊമോ ഗാനങ്ങളും ഇതിനോടകം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചുകഴിഞ്ഞു. റിലീസിനോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രൊമോഷണൽ പരിപാടികൾ സിനിമയുടെ മാറ്റ് കൂട്ടുന്നതോടൊപ്പം ആരാധകർക്ക് മറക്കാനാവാത്ത ചില മുഹൂർത്തങ്ങൾ കൂടിയാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്.