പാസുണ്ടായിട്ടും പരിപാടിക്ക് പ്രവേശനം നൽകിയില്ല; ഓഡിയോ ലോഞ്ചിന് എത്തിയ ആരാധകരോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് ധനുഷ്

പാസുണ്ടായിട്ടും പരിപാടിക്ക് പ്രവേശനം നൽകിയില്ല; ഓഡിയോ ലോഞ്ചിന് എത്തിയ ആരാധകരോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് ധനുഷ്text_fields
ചെന്നൈയിലെ സായ് റാം എഞ്ചിനീയറിങ് കോളജിൽ വെച്ച് നടന്ന ധനുഷ് നായകനാകുന്ന പുതിയ ചിത്രമായ 'ഓം'-ന്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് ചടങ്ങിനിടയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി അരങ്ങേറിയ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളിൽ താരം പരസ്യമായി മാപ്പ് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടി, സായ് പല്ലവി, ശ്രീലീല തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങളും അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. പരിപാടിക്ക് വൻ ജനപങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായതിനെത്തുടർന്ന് വേദിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നതിലും അധികം ആളുകൾ എത്തിയതോടെ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളേ മുൻനിർത്തി എൻട്രി പാസുകളുമായി എത്തിയ ആയിരക്കണക്കിന് ആരാധകർക്ക് പൊലീസ് പ്രവേശനം നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു.
തങ്ങളുടെ പ്രിയതാരത്തെയും താരനിരയെയും ഒന്നു കാണാൻ മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തുനിന്ന ശേഷം പാസുണ്ടായിട്ടും അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാതെ നിരാശയോടെ മടങ്ങേണ്ടി വന്ന ആരാധകരുടെ അവസ്ഥ തന്നെ ഏറെ വേദനിപ്പിച്ചതായി ധനുഷ് എക്സ് മാധ്യമത്തിലൂടെ പങ്കുവെച്ചു. ആരുടെ ഭാഗത്താണ് തെറ്റ് എന്ന് പരിശോധിക്കാനോ പഴിചാരാനോ താൻ നിൽക്കുന്നില്ലെന്നും ഈ സംഭവത്തിന്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം താൻ വ്യക്തിപരമായി ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഭാവിയിൽ ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന് ആരാധകർക്ക് ഉറപ്പുനൽകിയ താരം പരിപാടിക്ക് എത്തിയവർക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ആത്മാർത്ഥമായ ഖേദവും പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഒരു താരമെന്നതിലുപരി ആരാധകരോട് തനിക്കുള്ള ആത്മബന്ധവും പ്രതിബദ്ധതയും വിളിച്ചോതുന്ന ധനുഷിന്റെ ഈ പ്രവൃത്തി ഇപ്പോൾ സിനിമാ ലോകത്തും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും വലിയ കയ്യടിയും പ്രശംസയും നേടിവരികയാണ്.