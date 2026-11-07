അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ പേരോ, ചിത്രമോ, ശബ്ദമോ അനുവാദമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കരുത്; പ്രത്യേക സംരക്ഷണം നൽകി ഡൽഹി ഹൈകോടതി

അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ പേരോ, ചിത്രമോ, ശബ്ദമോ അനുവാദമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കരുത്; പ്രത്യേക സംരക്ഷണം നൽകി ഡൽഹി ഹൈകോടതിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ബോളിവുഡിന്റെ മെഗാസ്റ്റാർ അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ വ്യക്തിത്വ അവകാശങ്ങൾക്കും സ്വകാര്യതക്കും സ്ഥിരമായ സംരക്ഷണം അനുവദിച്ച് ഡൽഹി ഹൈകോടതി ഉത്തരവിട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ പേര്, ചിത്രം, ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവ വാണിജ്യപരമായോ അല്ലാതെയോ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് കോടതി കർശനമായി വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്.
2022-ൽ അമിതാഭ് ബച്ചൻ സമർപ്പിച്ച പരാതിയിലാണ് നവംബർ 5-ന് കോടതി ഈ നിർണ്ണായക ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കക്ഷികൾ തങ്ങളുടെ തെറ്റായ പ്രവൃത്തികൾ തിരുത്താനും നടന്റെ അവകാശങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാനും തയാറായി കോടതിക്ക് പുറത്ത് ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തിയതായി കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോടതി കേസിൽ അന്തിമ വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്.
ഒത്തുതീർപ്പിന്റെ ഭാഗമായി അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ ചിത്രം അനധികൃതമായി ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ച മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും പുസ്തകങ്ങളും പോസ്റ്ററുകളും ഡൊമെയ്നുകളും പിൻവലിച്ചതായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കില്ലെന്നും അവർ ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ബാക്കിയുള്ള പ്രതികൾ കോടതിയുടെ നോട്ടീസ് ലഭിച്ചിട്ടും ഹാജരാകുകയോ മറുപടി നൽകുകയോ ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടതി ഈ സുപ്രധാന നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. മുൻപ് 2022 നവംബറിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുതിയ വിധിയുമായി ലയിപ്പിച്ചതായും കോടതി വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി.