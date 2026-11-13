താരങ്ങളെ പകർത്തിയ ഫ്രെയിമുകൾ ഇനി അനാഥം, അപ്രതീക്ഷിത നോവായി കൊല്ലം മോഹന്റെ മടക്കംtext_fields
കൊല്ലം: നായകനടനായ രാഘവന്റെയും നായികയായ ശോഭനയുടെയും മുഖം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫ്രെയിമിലേക്ക് പകർത്തി സിനിമയുടെ വെള്ളിവെളിച്ചത്തിലേക്ക് നടന്നുകയറിയ കൊല്ലം മോഹൻ ഒടുവിൽ പ്രിയപ്പെട്ട കാമറ ഫ്രെയിമുകളെ അനാഥമാക്കി മടങ്ങി. ജനിച്ചുവളർന്ന മാർത്താണ്ഡത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ട്രെയിൻ പാളത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി പതിയിരുന്ന അപകടം അദേഹത്തിന്റെ ജീവനെടുത്തപ്പോൾ പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട കർമമണ്ഡലമായി സ്വന്തം പേരിനൊപ്പം തന്നെ അദേഹം ചേർത്തുവെച്ച കൊല്ലം ആ ഓർമകളിൽ തേങ്ങുകയാണ്.
മാർത്താണ്ഡം അഴകുവിളാകം വീട്ടിൽ ശങ്കര നാരായണപിള്ളയുടെയും ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മയുടെയും മകനായി 1953 ആഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് മാർത്താണ്ഡത്താണ് മോഹനൻ നായർ എന്ന കൊല്ലം മോഹൻ ജനിച്ചത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ആയിരുന്നു പഠനവും. അമ്മാവൻ കരുണാകരൻ നായരും ജേഷ്ഠൻ വേലായുധൻ നായരും ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരായിരുന്നു.
മെട്രിക്കുലേഷൻ പൂർത്തിയാക്കി ജോലി തേടി അലഞ്ഞിട്ടും ഒന്നും ശരിയായിരുന്നില്ല. കൈയിലുള്ള തൊഴിൽ അനിയനെയും പഠിപ്പിച്ചാൽ പോരെ എന്ന് ഒരു സുഹൃത്ത് ജേഷ്ഠൻ വേലായുധൻ നായരോട് ചോദിച്ചതാണ് കൊല്ലം മോഹന്റെ ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവായത്. ജേഷ്ഠന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഫോട്ടോഗ്രഫിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. ഇതിനിടയിൽ കുടുംബം കൊല്ലത്തേക്ക് താമസംമാറിയിരുന്നു. കൊല്ലത്തെ അമ്മാവന്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടെ ജോലി നോക്കിയിരുന്ന മോഹന് പത്രത്തിൽ ജോലി ചെയ്യണമെന്നതായിരുന്നു ആഗ്രഹം.
അങ്ങനെയിരിക്കെ കൊല്ലത്ത് ചെമ്പരത്തി സിനിമ ഷൂട്ടിങ് വന്നത് വഴിത്തിരിവായി. സിനിമയിലെ നായകനായ രാഘവന്റെയും നായിക ശോഭനയുടെയും ഒരുമിച്ചുള്ള ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ചിന്നക്കടയിലെ വേലായുധൻ നായരുടെ പുതിയ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തി. അക്കാലത്ത് അമ്മാവന്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ആയിരുന്ന മോഹനെ ആണ് ജേഷ്ഠൻ ആ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വിളിച്ചത്. അങ്ങനെ ആദ്യമായി പകർത്തിയ സിനിമ താരങ്ങളായ രാഘവന്റെയും ശോഭനയുടെയും ചിത്രം നാനയിലേക്കും പിൽക്കാലത്ത് സിനിമയിലേക്കുമുള്ള വഴി തുറന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് അടച്ചുപൂട്ടിയതിന് ശേഷം നാനയും കേരള ശബ്ദവും കൊല്ലത്തേക്ക് പറിച്ചുനട്ടതോടെയാണ് 1975 കാലഘട്ടത്തിൽ കൊല്ലം മോഹൻ അവിടെ സ്ഥിരം ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയി മാറിയത്.
സിനിമ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്കായി മലയാളം, തമിഴ് ഷൂട്ടിങ്ങ് സെറ്റുകളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്ന് നൂറുകണക്കിന് താരങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയ മോഹൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രധാന താരങ്ങളുടെ പോലും അടുപ്പക്കാരനായി മാറി. അങ്ങനെയാണ് സിനിമയിൽ നിശ്ചല ഛായാഗ്രഹണം ചെയ്യാനും ചെറിയവേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കാനുമൊക്കെ അവസരം കൈവന്നത്. പത്മരാജനും ഭരതനും അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനും ബാലചന്ദ്രമേനോനും ഭാരതിരാജയും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സംവിധായകരുടെ പ്രിയസ്നേഹിതനായി മാറി. പ്രേംനസീർ, അടൂർ ഭാസി, മധു, ജയൻ, ഷീല, സുകുമാരൻ, മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ, ജയറാം, ഉർവശി, ആറന്മുള പൊന്നമ്മ, കാർത്തിക, ആനി, പാർവതി, അഭിരാമി, ഭാവന, കാവ്യ മാധവൻ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തലമുറ അഭിനേതാക്കളുടെയും പ്രിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയി.
മോഹൻലാലുമായുണ്ടായ അടുത്ത ആത്മബന്ധമാണ് അദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം ഇറക്കുന്നതിലേക്ക് വരെ എത്തിയത്. തമിഴ്സിനിമ താരങ്ങളുമായും അടുപ്പം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. നാല് പതിറ്റാണ്ട് ജോലി ചെയ്ത് ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചെങ്കിലും കാമറ താഴെവെച്ചില്ല. കൊല്ലത്ത് കാവനാട് മണലിൽ ആനേഴ്ത്ത് ലക്ഷ്മി ഭവനിൽ കുടുംബത്തിനൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന കൊല്ലം മോഹൻ ഫ്രീലാൻസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയി സജീവമായിരിക്കെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി മരണം അദേഹത്തെ തട്ടിയെടുത്തത്.