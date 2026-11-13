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    താരങ്ങളെ പകർത്തിയ ഫ്രെയിമുകൾ ഇനി അനാഥം, അപ്രതീക്ഷിത നോവായി കൊല്ലം മോഹന്‍റെ മടക്കം

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    താരങ്ങളെ പകർത്തിയ ഫ്രെയിമുകൾ ഇനി അനാഥം, അപ്രതീക്ഷിത നോവായി കൊല്ലം മോഹന്‍റെ മടക്കം
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    കൊ​ല്ലം: നാ​യ​ക​ന​ട​നാ​യ രാ​ഘ​വ​ന്റെ​യും നാ​യി​ക​യാ​യ ശോ​ഭ​ന​യു​ടെ​യും മു​ഖം ബ്ലാ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് വൈ​റ്റ് ഫ്രെ​യി​മി​ലേ​ക്ക് പ​ക​ർ​ത്തി സി​നി​മ​യു​ടെ വെ​ള്ളി​വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ന്നു​ക​യ​റി​യ കൊ​ല്ലം മോ​ഹ​ൻ ഒ​ടു​വി​ൽ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട കാ​മ​റ ഫ്രെ​യി​മു​ക​ളെ അ​നാ​ഥ​മാ​ക്കി മ​ട​ങ്ങി. ജ​നി​ച്ചു​വ​ള​ർ​ന്ന മാ​ർ​ത്താ​ണ്ഡ​ത്തി​ന്റെ മ​ണ്ണി​ൽ ട്രെ​യി​ൻ പാ​ള​ത്തി​ൽ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി പ​തി​യി​രു​ന്ന അ​പ​ക​ടം അ​ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജീ​വ​നെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ നീ​ണ്ട ക​ർ​മ​മ​ണ്ഡ​ല​മാ​യി സ്വ​ന്തം പേ​രി​നൊ​പ്പം ത​ന്നെ അ​ദേ​ഹം ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ച്ച കൊ​ല്ലം ആ ​ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ തേ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്.

    മാ​ർ​ത്താ​ണ്ഡം അ​ഴ​കു​വി​ളാ​കം വീ​ട്ടി​ൽ ശ​ങ്ക​ര നാ​രാ​യ​ണ​പി​ള്ള​യു​ടെ​യും ല​ക്ഷ്മി​ക്കു​ട്ടി​യ​മ്മ​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​യി 1953 ആ​ഗ​സ്റ്റ് അ​ഞ്ചി​ന് മാ​ർ​ത്താ​ണ്ഡ​ത്താ​ണ് മോ​ഹ​ന​ൻ നാ​യ​ർ എ​ന്ന കൊ​ല്ലം മോ​ഹ​ൻ ജ​നി​ച്ച​ത്. ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു പ​ഠ​ന​വും. അ​മ്മാ​വ​ൻ ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ നാ​യ​രും ജേ​ഷ്ഠ​ൻ വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ നാ​യ​രും ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ​മാ​രാ​യി​രു​ന്നു.

    മെ​ട്രി​ക്കു​ലേ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ജോ​ലി തേ​ടി അ​ല​ഞ്ഞി​ട്ടും ഒ​ന്നും ശ​രി​യാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. കൈ​യി​ലു​ള്ള തൊ​ഴി​ൽ അ​നി​യ​നെ​യും പ​ഠി​പ്പി​ച്ചാ​ൽ പോ​രെ എ​ന്ന് ഒ​രു സു​ഹൃ​ത്ത് ജേ​ഷ്ഠ​ൻ വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ നാ​യ​രോ​ട് ചോ​ദി​ച്ച​താ​ണ് കൊ​ല്ലം മോ​ഹ​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​യ​ത്. ജേ​ഷ്ഠ​ന്റെ ശി​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ഞ്ഞു. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ കു​ടും​ബം കൊ​ല്ല​ത്തേ​ക്ക് താ​മ​സം​മാ​റി​യി​രു​ന്നു. കൊ​ല്ല​ത്തെ അ​മ്മാ​വ​ന്റെ സ്റ്റു​ഡി​യോ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ജോ​ലി നോ​ക്കി​യി​രു​ന്ന മോ​ഹ​ന് പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ആ​ഗ്ര​ഹം.

    അ​ങ്ങ​നെ​യി​രി​ക്കെ കൊ​ല്ല​ത്ത് ചെ​മ്പ​ര​ത്തി സി​നി​മ ഷൂ​ട്ടി​ങ് വ​ന്ന​ത് വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​യി. സി​നി​മ​യി​ലെ നാ​യ​ക​നാ​യ രാ​ഘ​വ​ന്റെ​യും നാ​യി​ക ശോ​ഭ​ന​യു​ടെ​യും ഒ​രു​മി​ച്ചു​ള്ള ​ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ക്കാ​ൻ ചി​ന്ന​ക്ക​ട​യി​ലെ വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ നാ​യ​രു​​ടെ പു​തി​യ സ്റ്റു​ഡി​യോ​യി​ൽ എ​ത്തി. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് അ​മ്മാ​വ​ന്റെ സ്​​റ്റു​ഡി​യോ​യി​ൽ ആ​യി​രു​ന്ന മോ​ഹ​നെ ആ​ണ് ജേ​ഷ്ഠ​ൻ ആ ​​ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ക്കാ​ൻ വി​ളി​ച്ച​ത്. അ​ങ്ങ​നെ ആ​ദ്യ​മാ​യി പ​ക​ർ​ത്തി​യ സി​നി​മ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ രാ​ഘ​വ​ന്റെ​യും ശോ​ഭ​ന​യു​ടെ​യും ചി​ത്രം നാ​ന​യി​ലേ​ക്കും പി​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് സി​നി​മ​യി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള വ​ഴി തു​റ​ന്നു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി​യ​തി​ന് ശേ​ഷം നാ​ന​യും കേ​ര​ള ശ​ബ്ദ​വും കൊ​ല്ല​ത്തേ​ക്ക് പ​റി​ച്ചു​ന​ട്ട​തോ​ടെ​യാ​ണ് 1975 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ലം മോ​ഹ​ൻ അ​വി​ടെ സ്ഥി​രം ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ ആ​യി മാ​റി​യ​ത്.

    സി​നി​മ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി മ​ല​യാ​ളം, ത​മി​ഴ് ​ഷൂ​ട്ടി​ങ്ങ് സെ​റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന് നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ​പ​ക​ർ​ത്തി​യ മോ​ഹ​ൻ വ​ള​രെ പെ​ട്ടെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പോ​ലും അ​ടു​പ്പ​ക്കാ​ര​നാ​യി മാ​റി. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് സി​നി​മ​യി​ൽ നി​ശ്ച​ല ഛായാ​ഗ്ര​ഹ​ണം ചെ​യ്യാ​നും ചെ​റി​യ​വേ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഭി​ന​യി​ക്കാ​നു​മൊ​ക്കെ അ​വ​സ​രം കൈ​വ​ന്ന​ത്. പ​ത്മ​രാ​ജ​നും ഭ​ര​ത​നും അ​ടൂ​ർ ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​നും ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​മേ​നോ​നും ഭാ​ര​തി​രാ​ജ​യും ഉ​​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി സം​വി​ധാ​യ​ക​രു​ടെ പ്രി​യ​സ്നേ​ഹി​ത​നാ​യി മാ​റി. പ്രേം​ന​സീ​ർ, അ​ടൂ​ർ ഭാ​സി, മ​ധു, ജ​യ​ൻ, ഷീ​ല, സു​കു​മാ​ര​ൻ, മ​മ്മൂ​ട്ടി, മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ, ജ​യ​റാം, ഉ​ർ​വ​ശി, ആ​റ​ന്മു​ള പൊ​ന്ന​മ്മ, കാ​ർ​ത്തി​ക, ആ​നി, പാ​ർ​വ​തി, അ​ഭി​രാ​മി, ഭാ​വ​ന, കാ​വ്യ മാ​ധ​വ​ൻ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വി​വി​ധ ത​ല​മു​റ അ​ഭി​നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും പ്രി​യ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ ആ​യി.

    മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലു​മാ​യു​ണ്ടാ​യ അ​ടു​ത്ത ആ​ത്മ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ് അ​ദേ​ഹ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പു​സ്ത​കം ഇ​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക് വ​രെ എ​ത്തി​യ​ത്. ത​മി​ഴ്സി​നി​മ താ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യും അ​ടു​പ്പം സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു. നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് ജോ​ലി ചെ​യ്ത് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് വി​ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും കാ​മ​റ താ​ഴെ​വെ​ച്ചി​ല്ല. ​കൊ​ല്ല​ത്ത് കാ​വ​നാ​ട് മ​ണ​ലി​ൽ ആ​നേ​ഴ്ത്ത് ല​ക്ഷ്മി ഭ​വ​നി​ൽ കു​ടും​ബ​ത്തി​നൊ​പ്പം താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന കൊ​ല്ലം മോ​ഹ​ൻ ഫ്രീ​ലാ​ൻ​സ് ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ ആ​യി സ​ജീ​വ​മാ​യി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി മ​ര​ണം അ​ദേ​ഹ​ത്തെ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്.

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    News Summary - commemoration of kollam mohan
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