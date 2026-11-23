രാമായണക്കുവേണ്ടി ഉപേക്ഷിച്ചത് 12 സിനിമകളും വമ്പൻ സംവിധായകരെയും; സംഗീതത്തിനായി മൂന്ന് വർഷം ചെലവഴിച്ചെന്ന് എ.ആർ. റഹ്മാൻtext_fields
രൺബീർ കപൂർ, യാഷ്, സായ് പല്ലവി എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപത്രങ്ങളായി എത്തിയ ഇതിഹാസ ചിത്രം രാമായണ മികച്ച പ്രതികരണങ്ങളോടെ മുന്നേറുകയാണ്. ചിത്രത്തിലെ അഭിനേതാക്കളും സാങ്കേതിക മികവും പോലെ തന്നെ സംഗീതത്തിനും മികച്ച പ്രശംസയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പോളിതാ, രാമായണ സിനിമയിലെ സംഗീത നിർമ്മാണത്തിനായി താൻ നടത്തിയ വലിയ ത്യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എ.ആർ റഹ്മാൻ.
ഇന്ത്യൻ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ സംസാരിക്കവേയാണ് താരം മനസ്സുതുറന്നത്. പ്രശസ്ത ഓസ്കർ ജേതാവായ ഹാൻസ് സിമ്മറുമായി ചേർന്ന് മൂന്ന് വർഷത്തോളം സമയമെടുത്താണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതം ഒരുക്കിയതെന്നും, ഇതിനിടയിൽ പത്തോളം സിനിമകളും പ്രമുഖ സംവിധായകരുടെ പ്രോജക്ടുകളും വേണ്ടെന്ന് വെക്കേണ്ടി വന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ഞങ്ങൾ രാമായണത്തിന്റെ തീമുകളും സംഗീതവും ഒരുക്കുകയാണ്. ചില തീമുകളുടെ 12 മുതൽ 13 വരെ പതിപ്പുകൾ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി. രാവണ താണ്ഡവം എന്ന ഗാനത്തിന് തന്നെ 12-13 പതിപ്പുകളുണ്ടായി. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പതിപ്പ് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം എന്ന് എ.ആർ റഹ്മാൻ പറഞ്ഞു.
രാമായണത്തിന്റെ ആ മാനസികാവസ്ഥയിൽ തുടരാൻ വേണ്ടി ഏകദേശം 10-12 സിനിമകൾ ഞാൻ ഒഴിവാക്കി. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിരവധി പ്രമുഖ സംവിധായകരുടെ ചിത്രങ്ങളും വേണ്ടെന്ന് വച്ചു. അതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമേയുള്ളൂ. ഞാൻ അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. എനിക്ക് ശരിക്കും ഇഷ്ടമുള്ള, എന്റെ കലാപരമായ അഭിരുചിയെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാറുള്ളൂ എന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.
നിതേഷ് തിവാരി ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിലെ ഗാനങ്ങൾ മികച്ച ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, ഗാനങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ വലിയ തോതിലുള്ള വിമർശനങ്ങളും ഉയർന്നിരുന്നു. വമ്പൻ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊത്ത് സംഗീതം ഉയർന്നോ എന്ന് പലരും വിമർശിച്ചു. രാവണന്റെ കഥാപാത്രത്തിന് അനുയോജ്യമായ തീവ്രതയോ പരമ്പരാഗത സ്വരമോ രാവണ താണ്ഡവത്തിൽ ഇല്ലെന്ന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വിമർശനമുയർന്നിരുന്നു.