രണ്ട് വാക്ക്, 200 തവണ റിഹേഴ്സൽ! ജടായുവിന്റെ ‘ഹേ റാം’ ന് പിന്നിലെ കഥ പറഞ്ഞ് അനുപം ഖേർtext_fields
നിതീഷ് തിവാരിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം രാമായണത്തിൽ രാവണനുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് വീഴുന്ന ജടായുവിന്റെ വേഷത്തിന് ശബ്ദം നൽകിയതിനെക്കുറിച്ച് നടൻ അനുപം ഖേർ പങ്കുവെച്ച വിശേഷങ്ങളാണ് സോഷ്യലിടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വികാരഭരിതമായ നിമിഷങ്ങളിലൊന്നായ ജാതയുവിന്റെ അവസാന രംഗം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ താൻ അനുഭവിച്ച കഠിനാധ്വാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. വെറൈറ്റിക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അനുപം ഖേർ ജടായുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത്.
സാധാരണ ഡബ്ബിങ് ജോലികളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഈ അനുഭവമെന്നും, മുൻകൂട്ടി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത മറ്റ് പെർഫോമൻസുകളൊന്നും റഫറൻസിനായി ലഭ്യമല്ലാതിരുന്നതിനാൽ സംവിധായകൻ നിതീഷ് തിവാരിയുടെ കൃത്യമായ നിർദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് താൻ പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും അനുപം ഖേർ പറഞ്ഞു. രാമനും ജടായുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ വ്യക്തിപരവും ആഴമേറിയതുമായി തോന്നിപ്പിക്കാനാണ് സംവിധായകൻ ശ്രമിച്ചതെന്നും, ഇത് സീതയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ജടായുവിന്റെ പരാജയത്തിന്റെ ആഴം കൂട്ടുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചിത്രത്തിലെ വളരെ ചെറിയ എന്നാൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള അവസാനത്തെ 'ഹേ റാം' എന്ന ഡയലോഗിനായി താൻ കുറഞ്ഞത് 200 തവണയെങ്കിലും റിഹേഴ്സൽ ചെയ്തതായി അനുപം ഖേർ വെളിപ്പെടുത്തി. ‘പ്രത്യേകിച്ച് അവസാനമുള്ള ആ 'ഹേ റാം'... ഞാൻ അത് കുറഞ്ഞത് 200 തവണയെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാകും. അതൊരു ചെറിയ വരിയാണ്, എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളതും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമാണ്. എന്നാൽ ആ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ശബ്ദവും ഭാവവും കൃത്യമായി കിട്ടേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു’ എന്ന് അനുപം ഖേർ പറഞ്ഞു. വളരെ ധീരനും എന്നാൽ മരണാസന്നനുമായ ഒരു വൃദ്ധനായ പക്ഷിയുടെ മാനസികാവസ്ഥ ഉൾക്കൊണ്ട് ഡബ്ബ് ചെയ്യാൻ തന്റെ ആത്മാവും ഹൃദയവും അതിനായി സമർപ്പിക്കേണ്ടി വന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചിത്രത്തിന്റെ ഈ വൈകാരിക രംഗം പ്രേക്ഷകരിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചും അനുപം ഖേർ സംസാരിച്ചു. ചിത്രത്തിൽ രാവണനായി വേഷമിട്ട യാഷിന്റെ മകൻ യഥാർത്ഥ ചിത്രീകരണം കണ്ടതിന് ശേഷം തന്റെ പിതാവിനോട്, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ പക്ഷിയെ കൊന്നത്" എന്ന് ചോദിച്ചതായി അദ്ദേഹം ഒരു അനുഭവം പങ്കുവെച്ചു. ഒരു കലാകാരൻ തന്റെ ജോലി കൃത്യമായി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം വൈകാരിക പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നവംബർ 5ന് തിയറ്ററുകളിലെത്തിയ 'രാമായണം' ആദ്യ ഭാഗം മികച്ച പ്രതികരണങ്ങളോടെ മുന്നേറുകയാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം 2028ൽ റീലിസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. രൺബീർ കപൂർ (രാമൻ), സായ് പല്ലവി (സീത), യാഷ് (രാവണൻ) എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.