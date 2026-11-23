'അന്ന് ദീപിക നിരവധി തവണ തറ അടിച്ചുവാരി, നിരാശമൂലം കരയുമായിരുന്നു'; പരിശീലനക്ലാസിലെ ഓർമകൾ പങ്കുവെച്ച് അനുപം ഖേർtext_fields
ബോളിവുഡ് താരം ദീപിക പദുക്കോണിന്റെ അഭിനയപാഠം ഓർത്തെടുത്ത് നടനും അഭിനയപരിശീലകനുമായ അനുപം ഖേർ. സിനിമയിലെത്തും മുമ്പ് അനുപം ഖേറിന്റെ 'ആക്ടർ പ്രിപ്പയേഴ്സ്' എന്ന അഭിനയക്ലാസിൽ ദീപിക മൂന്ന് മാസം അഭ്യസിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാലയളവിൽ സംഭവിച്ച രസകരമായ അനുഭവങ്ങളാണ് ഗോവയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചത്.
പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ദീപികയോട് വീട്ടുജോലിക്കാരിയുടെ വേഷത്തിൽ തറ അടിച്ചുവാരുന്ന രംഗം അവതരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ സ്വാഭാവികത കുറഞ്ഞതിനാൽ തന്റെ ജോലിക്കാരിയോട് അടിച്ചുവാരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും ഇത് ദീപികക്ക് കാണിച്ചുകൊടുത്തെന്നും അനുപം ഓർത്തെടുത്തു. രംഗം മികച്ചതാകുന്നത് വരെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് ആവർത്തിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തുടർച്ചയായുള്ള പരിശീലനത്തോടെ ദീപിക നിരാശയായിരുന്നു. അവസാനം കരയാറുണ്ടെന്നും അനുപം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഏറെ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ച് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ ദീപിക തന്നോട് നന്ദി അറിയിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം ഓർത്തെടുത്തു. അഭിനയത്തിൽ നിരന്തരമായ പരിശീലനവും കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ബോധ്യവും ആവശ്യമാണെന്നും അതോടൊപ്പം അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രായോഗികബുദ്ധിയും വേണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2006ൽ കന്നഡ ചിത്രം 'ഐശ്വര്യ'യിലൂടെയാണ് ദീപിക അഭിനയരംഗത്തേക്ക് ചുവടുവെക്കുന്നത്. 2007ൽ ഫറാ ഖാൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഓം ശാന്തി ഓം' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ഷാറൂഖാന്റെ നായികായി ബോളിവുഡിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. 'ബച്ച്നാ ഏ ഹസീനോ', 'ലവ് ആജ് കൽ', 'കോക്ടെയ്ൽ', 'യേ ജവാനി ഹേ ദീവാനി', 'ചെന്നൈ എക്സ്പ്രസ്' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ദീപിക ഏറെ ആരാധകശ്രദ്ധ നേടി. 'പഠാൻ', 'ജവാൻ', 'ഫൈറ്റർ', 'കൽക്കി 2898 എ.ഡി', 'സിംഘം എഗെയ്ൻ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളും വഴിത്തിരിവായി. ഷാരൂഖ് ഖാൻ നായകനാകുന്ന 'കിങ്' ആണ് ദീപികയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചിത്രം. സിദ്ധാർഥ് ആനന്ദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിഷേക് ബച്ചൻ, സുഹാന ഖാൻ, രാഘവ് ജുയാൽ, അർഷദ് വാർസി, റാണി മുഖർജി എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നുണ്ട്.