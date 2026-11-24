സ്വന്തമായി ഒരു വീടില്ല, വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് വലിയ സമാധാനം; സ്വന്തം വീട് ആലിയ ഭട്ടിന് വിറ്റതിനെക്കുറിച്ച് അനുപം ഖേർtext_fields
സ്വന്തമായി ഒരു വീട് വാങ്ങുക എന്നത് സാധാരണക്കാർ മുതൽ സിനിമാ താരങ്ങൾ വരെ വലിയൊരു സ്വപ്നമായി കാണുമ്പോൾ, അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായൊരു ജീവിതശൈലി തിരഞ്ഞെടുത്ത് ശ്രദ്ധേയനാവുകയാണ് മുതിർന്ന ബോളിവുഡ് താരം അനുപം ഖേർ. കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി താൻ വാടക അപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് താമസിക്കുന്നതെന്നും, സ്വന്തമായി വീടില്ലാത്തത് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു മാനസിക സമ്മർദം ഒഴിവാക്കിത്തന്നുവെന്നും താരം വെളിപ്പെടുത്തി. മാധ്യമപ്രവർത്തക ഭാരതി പ്രധാന്റെ ദി അൺഫിൽട്ടേർഡ് ഹവർഎന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അനുപം ഖേർ തന്റെ ജീവിതരീതിയെക്കുറിച്ചും, പഴയ വീട് നടി ആലിയ ഭട്ടിന് വിറ്റതിനെക്കുറിച്ചും മനസ്സുതുറന്നത്.
ഏകദേശം പത്ത് വർഷം മുൻപാണ് വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ താൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് അനുപം ഖേർ പറയുന്നു. സ്വന്തമായി ഒരു വീടോ വസ്തുവോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് പരിപാലിക്കുന്നതിനും നോക്കിനടത്തുന്നതിനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും തലവേദനകളും ഏറെയാണ്. ഈ ഭാരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് താൻ ഇപ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷവാനാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
‘വാടക അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ താമസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച അന്ന് മുതൽ ഞാൻ സ്വയം സ്വതന്ത്രനായി. 10 വർഷം മുൻപെടുത്ത തീരുമാനമാണിത്. വസ്തുവകകൾ നോക്കിനടത്തുന്നതിന്റെ യാതൊരു സമ്മർദവും എനിക്കില്ല. അമ്മക്ക് വേണ്ടി ഷിംലയിൽ ഒരു വീട് മാത്രമാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഞാനും എന്റെ സഹോദരനും വാടക അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലാണ് താമസിക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾ അതിൽ ഏറെ സന്തുഷ്ടരാണ്’ അനുപം ഖേർ പറഞ്ഞു.
തനിക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന വീട് ബോളിവുഡ് നടി ആലിയ ഭട്ടിന് വിറ്റ കാര്യവും താരം അഭിമുഖത്തിൽ ഓർത്തെടുത്തു. വീട് വിറ്റതിന് ശേഷം മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറിയിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഭാര്യ കിരൺ ഖേർ എം.പിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചണ്ഡീഗഡിലേക്ക് താമസം മാറുകയും ചെയ്തത്. പിന്നീട് പുതിയൊരു വീടിനായി തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ്, വാടക വീട്ടിൽ തന്നെ സ്ഥിരമായി താമസിക്കാമെന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക് താൻ എത്തിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
‘എനിക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു വീടുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അത് ഞാൻ ആലിയ ഭട്ടിന് വിറ്റു. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് മാറി. അതേ സമയത്താണ് കിരൺ എം.പിയായതും ചണ്ഡീഗഡിലേക്ക് പോയതും. ഞാൻ പുതിയൊരു വീട് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ്, വാടക അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെ തുടർന്നും താമസിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്’ അനുപം ഖേർ പറഞ്ഞു.
തന്റെ ആസ്തി 400 മുതൽ 500 കോടി രൂപ വരെയാണെന്ന തരത്തിൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകളെയും അനുപം ഖേർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. യാഥാർത്ഥ്യവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കണക്കുകളാണ് ഓൺലൈനിൽ പ്രചരിക്കുന്നതെന്നും, ഇത് കാണുമ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ കളിയാക്കാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു.
‘ഞാൻ വലിയ കോടീശ്വരനാണെന്നൊരു ധാരണ ആളുകൾക്കിടയിലുണ്ട്. ഗൂഗ്ളിൽ എന്റെ ആസ്തി തിരഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോകും. ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാൻ വരെ തോന്നാറുണ്ട്. 400-500 കോടിയുടെ 10 ശതമാനം പോലും എന്റെ കയ്യിലില്ല. ഇന്റർനെറ്റിൽ ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ വിളിച്ച്, അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പണം അയച്ചുതരാൻ പറഞ്ഞ് എന്നെ കളിയാക്കാറുണ്ടെന്ന് അനുപം പറയുന്നു.
വാടക വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിലും ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷങ്ങളിലും സൗകര്യങ്ങളിലും താൻ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാറില്ലെന്ന് അനുപം ഖേർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ‘ഞാൻ ഇപ്പോഴും മികച്ച റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ പോയി നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട്. സുഖകരമായി യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട്, മികച്ച ഹോട്ടലുകളിൽ താമസിക്കാറുണ്ട്. ഞാനൊരു കുടിലിലല്ല താമസിക്കുന്നത്. എനിക്ക് എന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ ഏറെ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ, ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അവസാനമുണ്ടാകില്ലെന്നും അനുപം ഖേർ പറയുന്നു.
അതേസമയം നിതേഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്ത 'രാമായണ'എന്ന ചിത്രത്തിൽ ജടായുവിന് ശബ്ദം നൽകിയത് അനുപം ഖേറായിരുന്നു. സൂരജ് ബർജാത്യ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'യേ പ്രേം മോൾ ലിയ' ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റേതായി പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രം. ആയുഷ്മാൻ ഖുറാന, ശർവാരി എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ഈ ചിത്രം നവംബർ 27ന് തിയറ്ററുകളിൽ എത്തും.