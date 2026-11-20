വിവാഹ വേദിയിൽ കാവ്യക്കുവേണ്ടി ഗാനമാലപിച്ച് അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദർ; അതുല്യ നിമിഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് താരംtext_fields
തന്റെ വിവാഹത്തിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജീവിതപങ്കാളിയായ കാവ്യ മാരനൊപ്പമുള്ള വിവാഹ ആഘോഷങ്ങളുടെ മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകനും ഗായകനുമായ അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദർ. സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് സി.ഇ.ഒയും സൺ ടിവി നെറ്റ്വർക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുമായ കാവ്യ മാരനും അനിരുദ്ധും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നവംബർ 11-ന് ഗ്രീസിൽ വെച്ചായിരുന്നു നടന്നത്. നവംബർ 10-ന് ആരംഭിച്ച ലളിതവും എന്നാൽ അതിമനോഹരവുമായ വിവാഹ ആഘോഷങ്ങൾ രണ്ട് ദിവസത്തിലധികം നീണ്ടുനിന്നു. വിവാഹത്തിന് ശേഷം ആരാധകർക്കായി അനിരുദ്ധ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവെച്ച ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായിരിക്കുകയാണ്.
അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രമടങ്ങുന്ന സദസ്സിനൊപ്പം നവദമ്പതികൾ വിവാഹം ആഘോഷിക്കുന്നതാണ് ചിത്രങ്ങളിലുള്ളത്. കാവ്യയെ ചേർത്തുപിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന അനിരുദ്ധിന്റെ പ്രണയാർദ്രമായ ചിത്രവും ഇരുവരും കൈകോർത്ത് വേദിയിലേക്ക് കടന്നുവരുമ്പോൾ ഇരുവശത്തും നിന്ന് അതിഥികൾ കയ്യടിച്ച് അവരെ വരവേൽക്കുന്നതും ചിത്രങ്ങളിൽ കാണാം. ഇതിനുപുറമെ വേദിയിൽ വെച്ച് അനിരുദ്ധ് കാവ്യക്കായി പാട്ടുപാടുന്ന ഹൃദ്യമായ നിമിഷവും ഇരുവരുടെയും മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന കുടുംബചിത്രവും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആഘോഷവേളയിൽ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള സ്ലിറ്റ് ഡ്രേപ്പ്ഡ് സ്കർട്ടും സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള ഓഫ്-ഷോൾഡർ കോർസെറ്റുമായിരുന്നു കാവ്യ മാരന്റെ വേഷം. വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ഡബിൾ ബ്രെസ്റ്റഡ് ജാക്കറ്റും പാന്റ്സും അണിഞ്ഞ് അതീവ സുന്ദരനായാണ് അനിരുദ്ധ് എത്തിയത്. മറ്റൊരു ചിത്രത്തിൽ പിങ്ക് തൂവലുകളുള്ള ഷാളോടുകൂടിയ ഷാംപെയ്ൻ-ഗോൾഡ് ഗൗണിൽ കാവ്യ തിളങ്ങിയപ്പോൾ കറുത്ത ഷർട്ടും പാന്റ്സും ഗ്രേ നിറത്തിലുള്ള ബ്ലേസറുമായിരുന്നു അനിരുദ്ധിന്റെ വേഷം. ഗ്രീസിലെ വിവാഹവേദിയിൽ നിന്നുള്ള മുൻപ് കാണാത്ത ചില ദൃശ്യങ്ങളും ഈ ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ട്. "എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മാജിക്" എന്ന ഹൃദയസ്പർശിയായ അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് അനിരുദ്ധ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്.
സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനീകാന്ത്, ഡിഎംകെ അധ്യക്ഷനും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ തുടങ്ങി സിനിമ, രാഷ്ട്രീയം, ബിസിനസ്, ക്രിക്കറ്റ് മേഖലകളിലെ പ്രമുഖർ ഗ്രീസിലെ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. വിദേശത്തെ വിവാഹ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, നവംബർ 21-ന് ചെന്നൈയിൽ വെച്ച് ഇരുവരുടെയും കുടുംബങ്ങൾ ചേർന്ന് വിപുലമായ വിവാഹ സൽക്കാരം ഒരുക്കുന്നുണ്ട്.