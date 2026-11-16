സംഗീത ലോകത്ത് 15 വർഷം തികച്ച് അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദർ; ഹൃദ്യമായ കുറിപ്പുമായി താരം

സംഗീത ലോകത്ത് 15 വർഷം തികച്ച് അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദർ; ഹൃദ്യമായ കുറിപ്പുമായി താരംtext_fields
സംഗീത ലോകത്ത് 15 വർഷത്തെ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കി പ്രമുഖ സംഗീതസംവിധായകൻ അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദർ. ഗ്രീസിൽ വെച്ച് കാവ്യ മാരനുമായുള്ള വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് അനിരുദ്ധ് തന്റെ കരിയറിലെ ഈ സുപ്രധാന നേട്ടത്തെ കുറിച്ച് ആരാധകരോട് പറഞ്ഞത്. തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ് തുടങ്ങി വിവിധ ഭാഷകളിൽ സംഗീതത്തിന്റെ മാസ്മരികത തീർത്ത 15 വർഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഹൃദ്യമായ കുറിപ്പും അദ്ദേഹം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ചു.
കൃത്യം 15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യ ഗാനം ലോകത്തിന് മുന്നിലെത്തിയത്. അന്നുതുടങ്ങിയതാണ് ഈ ത യാത്ര, എന്ന് കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് അനിരുദ്ധ് തന്റെ കുറിപ്പ് ആരംഭിച്ചത്. തമിഴ് മുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് വരെ വിവിധ ഭാഷകളിലായി കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളിലേക്ക് തന്റെ സംഗീതം എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലും, രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ സംവിധായകരുടെയും താരങ്ങളുടെയും ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചതിലും അദ്ദേഹം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലെ സംഗീത നിശകളും ആരാധകരുടെ പിന്തുണയും തനിക്ക് നൽകിയ ഊർജ്ജം ചെറുതല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഗ്രീസിൽ വെച്ചായിരുന്നു അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറിന്റെയും കാവ്യ മാരണിന്റെയു വിവാഹം നടന്നത്. തമിഴ്നാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ, സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനീകാന്ത് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു. വരുന്ന നവംബർ 21-ന് ചെന്നൈയിൽ വെച്ച് ഇവർക്കായി പ്രത്യേക വിവാഹസൽക്കാരം നടക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. 2026ൽ ജനനായകൻ, ഡിസി, പാരഡൈസ്, ജയിലർ 2 തുടങ്ങിയ വമ്പൻ ചിത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അനിരുദ്ധ് തന്റെ സംഗീത ജീവിതം സജീവമായി തുടരുന്നുണ്ട്.
എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും അതിജീവിച്ച് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഈ യാത്ര ഞങ്ങളുടേത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടേതുമാണ്. സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു, മികച്ചത് ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അനിരുദ്ധ് തന്റെ കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ചത്.