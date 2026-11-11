‘ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം ഇനി നിന്നോടൊപ്പം’; അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറും കാവ്യ മാരനും വിവാഹിതരായി

‘ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം ഇനി നിന്നോടൊപ്പം’; അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറും കാവ്യ മാരനും വിവാഹിതരായിtext_fields
ചെന്നൈ: ആകർഷണീയത നിറഞ്ഞ, താരനിബിഢമായ ഗ്രീസിലെ വിവാഹ പന്തലിൽവെച്ച് പ്രമുഖ സംഗീത സംവിധായകൻ അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറും സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് ഉടമ കാവ്യ മാരനും വിവാഹിതരായി. വൻ താരനിരയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ആശിർവാദത്തോടെ ബുധനാഴ്ച നടന്ന വിവാഹത്തിന്റെ ആദ്യ ചിത്രങ്ങൾ അനിരുദ്ധ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ചു.
"എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കിട്ടിയ ഭാഗ്യം, ജീവനുള്ള കാലത്തോളം ഇനി നീ" എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് തന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ താരം ആരാധകരുമായി സന്തോഷം പങ്കിട്ടത്. കുറിപ്പിനൊപ്പം വിവാഹദിനമായ 11:11 എന്ന തീയതിയും ചേർത്താണ് അനിരുദ്ധ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്.
ഐവറി നിറത്തിലുള്ള കുർത്തയും വെഷ്ടിയും അതിനൊപ്പം എംബ്രോയ്ഡറി വർക്കുകളുള്ള ജാക്കറ്റും ധരിച്ച് പരമ്പരാഗത കല്യാണവേഷത്തിലാണ് അനിരുദ്ധ് എത്തിയത്. ബ്ലഷ് പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള ലെഹങ്കയും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചോക്കറുമായിരുന്നു കാവ്യാ മാരൻ ധരിച്ചിരുന്നത്. രാജകുമാരനേയും രാജ്ഞിയെയും പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ പുത്തൻ വിവാഹ വസ്ത്രങ്ങളിൽ ഇരുവരും ഒരേപോലെ തിളങ്ങിയിരുന്നു. ഇരുവരും വിവാഹ പന്തലിലേക്ക് കടന്നുവരുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് അനിരുദ്ധ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവെച്ചത്.
നവംബർ 10, 11 തീയതികളിൽ ഗ്രീസിൽ നടന്ന വിവാഹ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനായി സൂപ്പർതാരം രജിനികാന്ത് കുടുംബത്തോടൊപ്പം നേരത്തെ തന്നെ ഗ്രീസിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചിരുന്നു. മുൻ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിനും കുടുംബവും ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തു.
ഗ്രീസിലെ വിവാഹാഘോഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നവംബർ 21ന് ചെന്നൈയിൽ വെച്ച് റിസപ്ഷൻ സംഘടിപ്പിക്കും. കാവ്യയുടെ മാതാപിതാക്കളായ കലാനിധി മാരനും കാവേരി മാരനും തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി എ. രേവന്ത് റെഡ്ഡിയെ നേരിൽ കണ്ട് വിവാഹ റിസപ്ഷനിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് ഔദ്യോഗികമായി ഈ തീയതി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ചെന്നൈയിൽ നടക്കുന്ന സ്വീകരണച്ചടങ്ങിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ സോണിയ ഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. കൂടാതെ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ. ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, മുൻ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ, നിർമ്മല സീതാരാമൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തിത്വങ്ങളും അതിഥികളായെത്തും.
സിനിമാ-സൂപ്പർതാര നിരയിൽ രജിനികാന്ത്, എ.ആർ. റഹ്മാൻ, കമൽഹാസൻ, ധനുഷ്, അജിത് കുമാർ, അല്ലു അർജുൻ, ശിവകാർത്തികേയൻ, നെൽസൺ ദിലീപ്കുമാർ തുടങ്ങിയവരും ക്രിക്കറ്റ് രംഗത്തുനിന്ന് അഭിഷേക് ശർമ്മ, ഇഷാൻ കിഷൻ തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരാകുമെന്നാണ് സൂചന.
യു.കെയിലെ വാർവിക്ക് ബിസിനസ് സ്കൂളിൽ നിന്നും എം.ബി.എ പൂർത്തിയാക്കിയ കാവ്യമാരൻ സൺ ടിവി നെറ്റ്വർക്കിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഡയറക്ടറും സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന്റെ സി.ഇ.ഒയുമാണ്.
2025ലാണ് ഇരുവരുടെയും വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നത്. എന്നാൽ അന്ന് അനിരുദ്ധ് ഈ വാർത്തകൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നീട് 2026 ജൂണിൽ അനിരുദ്ധിന്റെ അമ്മാവനും നടനുമായ വൈ.ജി. മഹേന്ദ്രൻ ഇരുവരുടെയും വിവാഹം ഉറപ്പാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഒടുവിൽ ആ അഭ്യൂഹങ്ങളെല്ലാം ശരിവെച്ചുകൊണ്ട് ഈ താരവിവാഹം ഇപ്പോൾ യാഥാർഥ്യമായിരിക്കുകയാണ്.